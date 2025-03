A dónde irán los votos de Ciudadanos

Comenta Compartir

Hay que ser como mínimo boomer o de la generación X para conocer aquella canción de Víctor Manuel en la que se pregunta a dónde ... irán los besos que no damos, que guardamos. No va la cosa de besos en esta campaña electoral, aunque se dan muchos, y abrazos. En romerías y fiestas populares sobre todo, pero también en paseos por el centro de ciudades y pueblos en donde no se escatima en palmaditas en el hombro ni carantoñas a todo lo que se mueve. Pero no hablamos de besos, sino de votos, que son los que cuentan, de los votos de Ciudadanos, los que están más disputados ahora. Papeletas huérfanas en busca de otros partidos.

Hacer un recorrido por la historia de este partido es echar la vista atrás y ver a un tipo en pelotas llamado Albert Rivera siendo el azote del independentismo en Cataluña. Vivimos el ascenso de la formación naranja como una puya más al bipartidismo, esta vez desde la supuesta trinchera de la moderación. Nacía, o eso nos decían, como una propuesta liberal y parecía una bisagra posibilista capaz de mirar a izquierda y derecha para propiciar pactos. No consiguió poco Ciudadanos, que arañó destacadas cuotas de poder que les llevaron, por ejemplo, a las vicepresidencias de Andalucía y Castilla y León o a pactos como el del 2+2 en Badajoz, pero costó mantener esa idea del centrismo, en la que muchos electores desencantados de los grandes bloques creyeron. La formación iba escorándose hacia una derecha que ya existía, que estaba suficientemente representada. Son golosos los votos de Ciudadanos. Tanto que el PP ha querido aprovechar la estela de Gragera y le ha hecho su candidato a la alcaldía sin rubor. En el Ayuntamiento de Cáceres los dos concejales naranjas originales que quedaban (de los cinco que salieron elegidos) han hecho un 'Tú a Boston y yo a California'. Raquel Preciados se ha ido al PP y Ñete Bohigas al PSOE, en la idea de que arrastrarán a esos votantes que en algún momento creyeron en ese partido. Ciudadanos se desgaja en estas municipales y autonómicas y nadie quiere sentir el beso helado de la soledad. Produce cierta ternura ver a los que aguantan hasta el final, dispuestos y resignados a quemar el último cartucho antes de la desintegración total.

