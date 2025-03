Los candidatos no suenan como Bizarrap

NO sabemos quién es Vara». Si vivieran en Torrelodones, podría entender la frase. Pero resulta más difícil de comprender si la dicen unos chavales que ... se estrenan en sus primeras elecciones a las puertas de un instituto de Badajoz.

A por la 'juventud, divino tesoro' irán los buscadores de votos estos días. Que los mayores de 18 representan una bolsa enorme y en muchos casos no tienen claro ni quiénes son los candidatos. En el reportaje que publicábamos en estas mismas páginas este sábado quedaba patente la lejanía de la política regional y municipal de un sector de la población que está en estos momentos decidiendo gran parte de su futuro. Y, aun así, transmite haber perdido la emoción por elegir la papeleta.

Esto no lo arregla ni Shakira cambiando el Rolex por el Twingo ni un Tra-trá de Rosalía. Si los candidatos tuvieran cuentas de tik tok, estarían más cerca. Pero los canales de comunicación son hoy tan diversos que la conexión con los más jóvenes está perdida.

Puede que el chaval que no sabía quién es el presidente extremeño tampoco sabe que promete una revolución industrial, promociona la FP y habla de creación de empleo a raudales. O que María Guardiola haya anunciado este fin de semana rebajar el 75% del IRPF a los jóvenes que fijen su residencia en la región. O que el candidato a alcalde, Ignacio Gragera, quiere reclamar Arquitectura en Badajoz y su contrincante, Ricardo Cabezas, promete regalarles un bono para gastar en cultura local. Por no conocer, no conocen ni a quienes prometen ampliar las instalaciones deportivas en su barriada.

En unas elecciones que se presentan reñidas, donde los partidos mayoritarios están muy ajustados, cada voto cuenta. Y el suyo parece estar perdido en el mar de la indecisión.

Ojo, que esta semana puede librarse una guerra por ellos y podemos llevarnos una sorpresa. Aún algunos nos acordamos cuando Soraya Sáenz de Santa María pinchó como un Dj en plena campaña de primarias del PP. Hagan sus apuestas, que aquí se lleva el voto a la urna quien suene como Bizarrap.