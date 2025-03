La campaña no es para los humildes

Uno de los momentos más entretenidos del poco apasionante debate a mil bandas del pasado miércoles en la televisión pública (conga electoral lo llama María ... Guardiola) fue cuando, enfundado en su chaquetilla de chef, el candidato Antonio Granero y otros representantes de formaciones sin presencia en la Asamblea se encresparon. Se quejaban de que los periodistas les estaban haciendo luz de gas, enfocando sus preguntas solo a los políticos con posibilidades de ganar o sacar un número de votos significativo. El conato de algarada podría haberse llamado la rebelión de los humildes. El formato, un híbrido raro entre un debate al uso entre los candidatos más potentes y el 'tengo una pregunta para usted' no beneficiaba ni a los grandes ni a los pequeños, que por momentos estaban como pez fuera del agua, aunque se defendieran con dignidad.

No suelen ser las campañas tiempo para la modestia, para reconocer errores o para mostrar las cartas sin trucos de trilero. Todos quieren ganar y, auspiciados por corrientes sociológicas más o menos sólidas o por esa superchería de no atraer el mal fario, es casi imposible escuchar una respuesta normal, no triunfalista, ante la pregunta de qué resultados esperan. En como si calibrar con madurez qué es uno, dónde está y hasta donde puede llegar fuera una especie de sacrilegio en tiempos de sobreactuación electoral. Nadie quiere una profecía autocumplida de mal rollo.

Pensar en esto me ha hecho desempolvar viejas teorías que estudié en Periodismo. Una, el efecto Bandwagon, es ese que hace que no queramos quedarnos fuera del éxito, del carro ganador. Por eso, dicen, nos inclinamos hacia lo que vemos más potente y nos hacen los ojos chiribitas ante lo que identificamos como un líder de libro. Es el motivo por el que casi todos los candidatos te dicen que se ven ganadores, que lo sienten en la calle. Pero hay otra teoría, el efecto Underdog, que habla de la atracción hacia el perdedor, con el que empatizamos por diferenciarnos de la masa. A veces, pocas, dan la sorpresa. Es la baza de los humildes, que bracean como pueden en una campaña que no es para los débiles.