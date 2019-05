Francisco Alcántara: «He creado 300 empleos, ¿cómo no voy a poder gestionar el Ayuntamiento?» Francisco Alcántara se hizo la foto para la entrevista en la Plaza de Santa Clara, un guiño a la apuesta de Ciudadanos por la conservación del patrimonio monumental junto a empresas y colectivos. / J. REY Francisco Alcántara Grados Candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cáceres Doctor en Economía y empresario, defiende un proyecto de cambio que ponga fin al bipartidismo MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 15 mayo 2019, 08:26

Tiene 52 años, es doctor en Economía Financiera, empresario y profesor. Hace solo tres meses no le conocían muchos de sus compañeros de partido. Se afilió a Ciudadanos (Cs) en 2018 pero dice que ya le votó en 2015. Francisco Alcántara defiende un proyecto de cambio para la ciudad que ponga fin al bipartidismo. Quiere trasladar a la administración un modelo de gestión que permita atraer grandes y medianas empresas. Para eso pide una mayoría suficiente: «Seis concejales son pocos para gobernar. No lo firmaría».

-¿Cómo alguien que tiene sus propias empresas da el paso y se convierte de repente en candidato?

«No firmo seis concejales, son pocos para gobernar»

-Es una decisión que he valorado de forma seria. Sabía plenamente lo que estaba haciendo y la dedicación que supone. Mi compromiso es total. Tengo un grupo de empresas y ya tienen un tamaño suficiente que no me requiere en el día a día. El Ayuntamiento exige una dedicación completa. No puede ser una dedicación parcial, compaginando con tu actividad privada, docente... con la vida política municipal. A mí me llega en un buen momento.

-¿Por qué Ciudadanos?

- Me afilié hace un año. Hace cinco ya me gustaba su propuesta. Me siento muy cómodo a nivel ideológico. He visto la evolución, esos principios que lidera de libertad, igualdad, unidad...

-¿Con qué argumentos espera convencer a los cacereños para que le voten el 26 de mayo?

-Evidenciamos el cambio sensato y solvente que necesita Cáceres. Los desafíos requieren personas con muchísimo cuidado en la gestión de lo público. Estamos aquí para que el presupuesto se invierta de forma muy eficiente. El cacereño debe saber que es mejor darle la confianza a personas que ya han hecho eso, que han gestionado sus empresas. Crear empresas y empleo en los últimos 10 años no era fácil. Algunos lo hemos conseguido. Yo he sido capaz de crear unos 300 puestos de trabajo. Si he sido capaz de hacer esto desde mis pequeñas empresas, ¿por qué no voy a poder hacerlo en el Ayuntamiento con un presupuesto mayor, con una gestión adecuada, buscando la excelencia? Ese es el mensaje, la credibilidad del cambio.

-¿Gestionará el Ayuntamiento como una empresa si gobierna?

-El Ayuntamiento no es una empresa. La empresa busca la excelencia y eso te permite ser competitivo. Proveedores, clientes, empleados... Ese compromiso se debe trasladar a las instituciones públicas. La corrupción lleva a que no se valore al político. Un político que cumple y gestiona un dinero que no es suyo revaloriza la figura del gestor público.

-¿Fue Ciudadanos la causa del adiós de Elena Nevado?

-Evidentemente, no. Salió por una falta de confianza de su partido. El PP estaba dividido a nivel local. Tenía problemas para articular una candidatura solvente. Deciden cambiar, y en lugar de reconocer esas debilidades nos enfocan a nosotros. No íbamos a dar el apoyo a la investidura de Nevado pero lo fundamental es una debilidad interna del PP.

-¿Les perjudica ese cambio?

-Se llegó a decir que hemos ganado las elecciones antes de tiempo. No sé si nos beneficia. Ya veremos.

-El talante de diálogo de Rafael Mateos, ¿tiende puentes con el PP?

-Con Elena había muchas dificultades. Se firmó un compromiso que no respetó. Todos conocemos su habilidad para acumular conflictos, con la oposición, con los técnicos... Con Mateos tengo una relación cordial. Ha sido capaz de entablar un diálogo necesario con otras fuerzas pero forma parte del mismo gobierno del PP que ha hecho que la ciudad no esté donde debía estar. Estaremos encantados de tener el apoyo del PP si los ciudadanos nos encargan gobernar.

-En las generales fueron la segunda fuerza más votada. Serían ahora seis concejales. ¿Lo firma?

-Son 5.000 votos más que en las anteriores elecciones, un crecimiento notable. Estamos encantados, pero es muy difícil extrapolar esos datos. No será el mismo resultado. Creo que vamos a crecer de nuevo. El objetivo no son 13.000 votos y seis concejales. Queremos llegar a los 4.000 votos que nos separan del PSOE.

-¿No firma, entonces?

-No. Nuestra estrategia es ganar las elecciones. Seis concejales es poco para cumplir un programa de cambio y dinamización de ciudad. No nos podemos quedar en segunda posición con seis concejales sobre 25. Supondría tener dificultades para gobernar.

-Pero hay quien teme votar a Cs y que su voto acabe sirviendo para que haya un alcalde de PP o PSOE.

-Nuestra oferta es clara. Va en contra del bipartidismo. Es un voto útil en busca del cambio real.

-¿Cuáles son esas 100 medidas en 100 días que propone?

-Es un plan de choque, para los barrios. Las 100 medidas son de accesibilidad, de dotación de equipamiento para potenciar centros cívicos y que los barrios tengan actividades y parques y jardines.

-¿Cómo funcionará la oficina para atraer empresas?

-Será una oficina de captación. Queremos potenciar la empresa privada para crecer en empleo, es la principal necesidad. Cáceres no ha sido capaz de atraer empresas medianas y grandes. No se les ha ofrecido nada. Hay que hacer una oferta de valor y potenciarla. No hay infraestructuras. No hay suelo industrial. Buscaremos empresas desde el minuto uno. Ya ha habido contactos.

-¿Esa oficina la gestionará alguien externo al Ayuntamiento y con sueldo?

-Será alguien con una cualificación muy fuerte para liderarlo, extremadamente cualificada. No sé quién será. Puede ser de fuera, pero también de dentro. Ojalá.

-¿Dará más protagonismo a los técnicos municipales?

-Se ha infravalorado la cualificación de los técnicos. Puede ser una excusa de los políticos para no hacer cosas. Me llaman la atención la limitación presupuestaria y el bloqueo de los técnicos. Suena a excusa política. Los técnicos están encantados de trabajar. Y debemos ser capaces de aumentar el presupuesto.

-¿Cambiará el Plan de Urbanismo?

-La ciudad tiene que desarrollarse de forma mas equilibrada. Por un lado esta la Montaña; por otro, la vía del tren. Eso impide que se expanda. Debería expandirse hacia ese área, no de norte a sur sino hacia el oeste. Es un proyecto estratégico a largo plazo, a 40 ó 50 años.

-¿Habrá mina de litio si gobierna?

-La posición es que los técnicos estudien el proyecto y luego se decida. Hay que evitar la politización. Si vamos a captar empresas y llega una grande, el Ayuntamiento no puede poner objeciones en el análisis. Eso genera inseguridad e incertidumbre a futuras inversiones.

«Habrá una oficina de captación. Buscaremos empresas desde el minuto 1. Ya ha habido contactos»

-¿Ampliará la zona azul?

-No es un tema sobre el que hayamos tratado.

-¿Habrá toros con Ciudadanos?

-Debe haber un concurso y que la mejor oferta sea la adjudicataria. No nos gustan el amiguismo y el enchufismo. Vamos a impulsar una feria taurina de forma transparente para que se llene, pero sin subvenciones a los de siempre. El chollo de algunos se ha acabado con Cs.

-¿Será alcalde y concejal de Economía?

-Por mi formación y experiencia podría desenvolverme, pero no me veo. El alcalde aglutina un equipo, es portavoz, lidera... No debe llevar un área concreta.

-¿Negociará con Vox?

-Cs esta muy alejado de populismos y nacionalismos. Veo muy lejos un pacto con estos posicionamientos.

-¿Tendrá más concejales liberados?

-Hemos influido en que haya menos liberados. Queríamos modernizar la administración pero hace falta un mínimo de personas que ejecuten sus funciones con responsabilidad. Eso requiere dedicación plena y un salario adecuado. Pero no será un despilfarro. Será mucho más rentable para la ciudad. Necesitamos concejales que se dediquen a tiempo completo para el desarrollo del programa. Habría que aumentar el numero de concejales liberados en el equipo de Gobierno.

-¿Deben cobrar los portavoces de la oposición?

-No tengo una opinión concreta.

-¿Cuál sería su sueldo como alcalde?

-Mantendría el sueldo actual de la alcaldesa. Es un salario digno. Sería una prestación justa a mi dedicación. No estoy en esto para lucrarme. No lo necesito.

Perfil Personal Cáceres. 1967. Casado y con tres hijos. Le gusta el campo, con su viña y olivar. Practica ciclismo y jugó en el Cacereño. Profesional Doctor en Economía Financiera. Dirige Albroksa, correduría con 75 delegaciones. Política Afiliado a Cs en 2018. Militó en el PSOE hace años.

Resultados MAYO 2015 7.055 (4 concejales).