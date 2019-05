Confían en llenar la plaza de toros de Mérida 36 años después Viernes, 17 mayo 2019, 07:59

Este domingo hay mitin de Pedro Sánchez en la plaza de toros de Mérida, donde no había una comparecencia de un político desde octubre de 1982 cuando Felipe González habló allí a los extremeños antes de que el PSOE ganara sus primeras elecciones. Ahora es el turno de Sánchez, obviamente teloneado por Guillermo Fernández Vara. Un acto así puede acabar en llenazo o en 'pinchazo' porque el aforo es de 8.000 personas En el PSOE no están preocupados y Marisol Mateos, secretaria de organización en Extremadura está segura de que llenarán porque afirma estar percibiendo una «hipermovilización en los últimos meses y los socialistas quieren reencontrarse en actos de este tipo». Este tipo de recintos, por su excesivo tamaño, cada vez es menos utilizado. Hay que decir no obstante que para el secretario general de los socialistas ésta será su tercera plaza de toros en la región. En abril de 2015 acudió a la de Casar de Cáceres por el Día de la Rosa, cuyo aforo roza las 2.000 personas y el 21 de mayo de 2015, en la última campaña autonómica, el PSOE extremeño se atrevió con la de Cáceres. Las crónicas hablan de unas 6.000 personas. Curiosamente aquella tarde, junto a Vara y Sánchez, también habló Felipe González.