De concejal en Badajoz a trabajar desde Bruselas

El 17 de junio se forma la nueva corporación municipal y un día antes, viernes, saldrán del Ayuntamiento los concejales que han ejercido los últimos ... cuatro años como tales. 19 de 27 ediles que han representado a cuatro partidos políticos, y a ninguno en el caso de Alejandro Vélez, cambiarán de trabajo.

Pero, ¿qué harán a partir de ahora? El futuro se presenta desigual para unos y otros. Los que formaban parte del equipo de Gobierno (Cs, PP y el no adscrito) tenían sueldo, los de la oposición no.

Hay concejales de gobierno que han mantenido conexión con su mundo laboral previo, como Francisco Javier Gutiérrez (Ferias y Fiestas), que siempre ha estado vinculado a la hostelería.

Ampliar Jaime Mejías.

O Jaime Mejías, que dirigirá su empresa de exportación de productos agroalimentarios desde Bruselas. El concejal de Turismo, Patrimonio Histórico y Consorcio del Casco Antiguo, se reunirá allí con su esposa y sus hijos, que se mudaron por el trabajo de ella en septiembre. Mejías se ha mantenido hasta el final de mandato «por el compromiso con la ciudad». El día 16, viernes, deja de ser edil y tiene billete para reunirse con su familia. Ha vivido en Badajoz la mayor parte de su vida, salvo una década que pasó en Madrid entre los estudios y sus primeros empleos. Así que ahora toca nueva experiencia.

El PP optó por renovar la lista para estas elecciones. A sus futuros exconcejales, tengan o no trabajo al que volver, se les abre un nuevo horizonte en el caso de que María Guardiola llegue finalmente a ser investida como presidenta de la Junta de Extremadura.

Ampliar Alejandro Vélez.

Los funcionarios no tienen problemas. Como Alejandro Vélez, que concurrió por Vox y se marchó del partido para recalar en el grupo no adscrito y ha sido fundamental estos años para el gobierno local. Estos días está informándose sobre la vuelta a su puesto como funcionario de carrera que logró en 2005. Tiene plaza en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias en el área de vigilancia, en Badajoz. Corresponde a servicio interior 1, «los que están dentro con los presos».

«En el Ayuntamiento hay muchos dolores de cabeza y mi trabajo en la prisión es más tranquilo» Alejandro Vélez

Vélez fundó su propio partido, Badajoz 5 Estrellas, pero no ha logrado escaño. Dice que «coge con ganas» la vuelta a su puesto «porque vuelvo a mi tranquilidad y normalidad». «En el Ayuntamiento hay muchos dolores de cabeza y mi trabajo es más tranquilo», dice quien lidia con internos en la prisión y estos días termina la dirección del servicio de Limpieza. Se queda con la experiencia adquirida a la hora de negociar.

Ampliar Lara Montero de Espinosa.

La que ha sido portavoz de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa, sale del Ayuntamiento y, en su caso también de la Diputación. Volverá a su plaza como profesora de Historia en el instituto Licenciado Reunido de Cáceres.

Montero de Espinosa se lleva del Ayuntamiento «muchísimo aprendizaje, un gran equipo, gente que he conocido... Además de que ha sido un gran honor y orgullo haber sido concejal de mi ciudad». ¿Una espinita? «Siempre la primera legislatura es la de rodaje, pero me voy muy tranquila y satisfecha de haber cumplido la labor. Creo que la ciudad está ahora mejor ahora que hace cuatro años». Ha sido responsable de Educación, Comercio y Protección Animal.

Ampliar Martín Serván.

El socialista Martín Serván, que como edil de la oposición no ha estado a sueldo municipal, seguirá en su puesto como funcionario de la Diputación de Badajoz, en la que ingresó con 24 años y donde actualmente es jefe de servicio del área de Igualdad.

También hay ediles de la oposición que han compatibilizado esa tarea con sus empleos. Como Ana Rufo, enfermera, y Emilio Pérez. Este último es empleado de banca y coge unas largas vacaciones. Se prejubila de la entidad el día de su cumpleaños, un mes después de la despedida municipal.

Ricardo Cabezas, candidato del PSOE a la alcaldía, tiene plaza de profesor de piano en San Vicente de Alcántara. Pero ha ejercido como vicepresidente de la Diputación y, si se mantiene como concejal de la oposición, puede continuar en el gobierno provincial.

Ampliar Luis Tirado.

Quien ha sido su número dos en los últimos años en el Ayuntamiento, Luis Tirado, se convertirá en diputado en la Asamblea.

Cargos de confianza

El gobierno tiene una veintena de cargos de confianza. El alcalde nombrará a los nuevos en el primer pleno de organización. Vélez, en Vox, tuvo dos asesores casi tan famosos dentro del Consistorio como él. Uno, Antonio Pozo, ha ganado en su pueblo, Guadiana, de nuevo con el PP. Ha sacado seis ediles frente a cinco del PSOE y vuelve a ser su alcalde tras cuatro años de castigo electoral por abandonar el PP para pasarse a Vox.

El otro, Juan Antonio Morales, también fue alcalde de Lobón durante cuatro mandatos y cargo orgánico del PP antes de pasarse a Vox y concurrir a las elecciones de 2019 como candidato a presidir la Junta. Pero no lo logró y entró en el Ayuntamiento como asesor. En esta última cita fue el número cinco de Badajoz 5 Estrellas, partido de Vélez, pero no ha sacado ningún escaño y se queda fuera. Hace unos meses inauguró una gasolinera en su pueblo, a la que va a dedicarse.

«Han sido cuatro años apasionantes, he comprobado el potencial no explotado que tiene el Ayuntamiento. Ojalá la nueva corporación se haya dado cuenta de ello», dice. Tras pasar por tres partidos, ¿deja la política? «Nunca digo de este agua no beberé como político que soy, las puertas están siempre abiertas».