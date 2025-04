El comité regional de Cs decide el jueves si «cierra» hasta las elecciones europeas

En la noche del 28 de mayo, Fernando Baselga, el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Junta de Extremadura, lo dejó claro. «Es un fracaso sin paliativos» ... , manifestó. Una frase que resume a la perfección los resultados de un partido que está en la UCI. Mientras sus líderes nacionales están abandonando la política, la formación naranja en Extremadura se ha quedado sin representación en la Asamblea y en los ayuntamientos solo ha rascado 41 concejales.

Pero, por dónde pasa el futuro de este partido que nació en esta comunidad autónoma en 2014 y que llegó a cosechar siete diputados a nivel regional e incluso fue decisivo en Badajoz y Cáceres en las elecciones de 2019. De aquello no queda nada. En estos comicios ni siquiera ha logrado el 5% de votos necesarios para tener representación en la Asamblea (se ha quedado con un 0,88%) y tampoco ha obtenido concejales en las cuatro grandes poblaciones.

Así que el próximo jueves por la tarde en Mérida, se celebrará el comité autonómico del partido al que está previsto que asistan los cabeza de listas en las localidades extremeñas. También acudirá un representante a nivel nacional que está por confirmar, pero todo apunta a que sea Patricia Guasp, portavoz nacional de Cs, o Carlos Pérez-Nievas, coordinador nacional de este partido.

También estará el coordinador regional en Extremadura de Cs, Fernando Baselga. «Si finalmente no hay un cierre, es entornar la puerta hasta las elecciones europeas», asegura Baselga ante lo que podría ser el fin de esta formación. Preguntado por si el cierre del partido en Extremadura está encima de la mesa, indica a que todo apunta a esa línea, a que quieren cerrar Cs hasta las elecciones europeas. «De aquí a esos comicios igual ya no hay gente en el partido», reconoce.

«En principio la idea es no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio, pero la gente quiere explicaciones. Y en ese sentido va a ser la reunión, para saber cuál va a ser el futuro del partido en Extremadura», añade.

«Lo que quieren hacer es presentarse a las elecciones europeas y probablemente a las catalanas», añade Baselga refiriéndose a lo defendido a nivel nacional. «Eso no tiene sentido ni en Extremadura ni en ninguna comunidad autónoma. Los políticos estamos para morir en la arena política, no para irnos a los despachos», apunta.

«Creo que en ciertas comunidades donde podría haber posibilidad de sacar algún representante, Ciudadanos se debería presentar, pero ese no fue el criterio del comité nacional», añade.

Baselga incide en que no quiere un partido que no se presente a las elecciones, pero ese no es el criterio de la dirección nacional.

Sin embargo, en todo este proceso aún hay ayuntamientos que contarán con concejales de Ciudadanos. Lo que no se sabe es si estos dispondrán de una estructura regional con la sede abierta, con personas liberadas para que puedan hacerse cargo del partido.

«Los concejales que se quedan seguirán siendo del partido. Yo no sé si la formación querrá dejar aquí unos servicios mínimos con la sede regional abierta, entre otras cosas, para darle servicio y atención a esos concejales, pero eso hasta el jueves no se sabrá», afirma Baselga tras unos comicios autonómicos en los que ha conseguido el 0,88% de los votos (5.477), un porcentaje muy alejado del alcanzado en 2019, cuando Ciudadanos obtuvo un 11,11% (68.132 votos).

Ese fue el momento culmen de la formación naranja en Extremadura, cuando Cayetano Polo era líder de este partido. Ya alejado de la política desde hace más de tres años asegura que «el proyecto de Ciudadanos que ilusionó a tanta gente desapareció y no existe hace tiempo». Afirma que «lo que queda es una organización política que está en una situación de casi desaparición, no entusiasma a nadie y ha tomado muchas decisiones equivocadas».

Cree que «su desaparición desde el punto de vista orgánico es cuestión de tiempo, muy poco porque está casi desaparecida». Dice que «está en sus últimos días».

41 concejales

Así lo certifican los resultados y los concejales que sí han obtenido representación temen quedarse huérfanos de partido. Aunque en Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida no han pasado del 1,30% de los votos, hay ayuntamientos en los que Ciudadanos sí ha obtenido representación e incluso conservará algunas alcaldías.

En total, se ha hecho con 41 concejales de los 115 que tenía y una mayoría absoluta en localidades como Garcíaz, en la provincia de Cáceres, y en Rena, Valdecaballeros y La Garrovilla, en Badajoz.

En otras poblaciones más grandes de la región, como Villafranca de los Barros, Isabel García, la candidata de Cs en esta localidad de 12.000 habitantes, sí ha logrado representación pero baja de cinco a tres concejales.

Pese a estos oasis en el desierto, en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo el duro golpe al proyecto naranja se confirmó. En todo el país logró poco más de 300.000 papeletas y perdió el 86% de su poder municipal. Ni Begoña Villacís, en Madrid, se acercó al 3% y, tras ser vicealcaldesa, se queda sin representación en el Consistorio.

En los parlamentos autonómicos que se jugaron el 28-M no quedará ni rastro de Ciudadanos. La estocada la anunciaba la que fuera presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que abandona la política. En su despedida recordó a Albert Rivera, que lideró Cs desde su fundación en 2006 y también ya está fuera del tablero político desde noviembre de 2019.