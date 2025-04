Fernando Baselga Laucirica (Badajoz, 1957) acumulaba una larga trayectoria con el PP cuando se dio de baja en 2016. Este invierno se convirtió en el ... hombre fuerte de Cs en Extremadura y, con ese partido, quiere «darle la vuelta a la Junta como un calcetín».

–Tiene un programa con más de 200 medidas para ser presidente de la Junta. ¿Cuáles serían las primeras?

–Hay que hacer una auditoría interna sobre la gestión de la administración y sobre el organigrama funcionarial, que tiene que empezar a funcionar de otra forma.

–Este fin de semana han ardido más de 10.000 hectáreas en Las Hurdes y Gata, ¿Qué hará Cs para evitar nuevos incendios?

–El monte en Extremadura está absolutamente descuidado. Es un polvorín y me temo que este verano habrá muchos incendios y muy graves. Es una dejadez absoluta de la administración regional.

–¿Qué haría Cs?

–Hay que limpiar los montes y recuperar labores tradicionales de limpieza de montes, el pastoreo y estar más pendientes. Aparte de tener mejor combinados los medios y actuar con rapidez. La administración ha hecho una buena labor y, a pesar de las dificultades meteorológicas, el fuego se ha apagado relativamente rápido. Pero se han quemado 10.000 hectáreas, casi el equivalente al Parque Nacional de Monfragüe, que suponen una merma económica tremenda para la zona a nivel turístico y ambiental. Habrá que ayudarles y buscar soluciones para que la gente pueda sobrevivir en esos municipios.

–Usted procede de Jóvenes Agricultores (Asaja). ¿Qué pasa en el campo y cómo mejorarlo?

–El campo tiene muchos problemas, empezando por la gestión que los burócratas hacen desde Europa. Piensan en un campo con criterios medioambientales y el campo es un negocio, si no es productivo y rentable, la gente lo abandona. Del campo se come, la alimentación mundial depende del campo. Cuando 40 empresas manejen el sector agrario nos daremos cuenta de lo importante que es el campo. Los sistemas de producción se han encarecido y si a eso le unes que tienes que contratar a una asesoría por la complejidad de la PAC... Cuando llega una empresa que te ofrece 2.200 euros por hectárea para poner placas solares, las vendes. Y cuando los jóvenes ven las penalidades de sus padres, no se quieren hacer cargo del campo. Cuando nos demos cuenta, no habrá agricultores ni ganaderos.

–¿Qué haría Cs para revertir esa situación?

–Hay que considerar el campo como un sector prioritario y aplicar medidas fiscales. El campo tiene que pagar menos impuestos, menos IVA. No me vale que Vara diga que va a dar 30 millones de ayudas por la sequía, porque esas ayudas tardan más de seis meses en llegar y la gente estará asfixiada cuando lleguen. Lo mejor son las ayudas fiscales. Hay que abaratar el agua y la energía porque hay que competir con mercados mundiales. Vienen productos de Sudamérica con costes de producción más bajos y entran con la misma facilidad que los productos europeos, pero no podemos competir con ellos.

–¿Qué se puede hacer para evitar una sequía como la actual?

–Extremadura es la comunidad con más superficie de agua embalsada, pero el agua se ha derrochado. Hay que optimizar el consumo, mejorar las tecnologías de riego y las canalizaciones de agua, que llegan a perder un 40% porque son antiguas.

–Cs reunió este domingo a 500 personas en Valdecaballeros para pedir que no se tire la presa. ¿Por qué si ya han dicho que no lo harán?

–No me creo lo que dice el señor Vara porque estoy harto de ver promesas incumplidas por parte de la Junta. Empezando por el AVE, la N-430, las grandes macroindustrias... Hace ya diez años pusieron la primera piedra de Elysium y ahora ponen la segunda para lo que será especulación urbanística. No me vale que Vara diga que no van a tirar la presa porque él ni se enteró de que la van a tirar. O si se enteró, nos mintió en el Parlamento. ¿Imagina que al Ministerio se le ocurre decir que va a tirar una presa en Cataluña o el País Vasco? Es que los matan. Y aquí, en Extremadura, una ministra se permite el lujo de decir 'vamos a tirar una presa' sin consultarlo con nadie. ¿Qué clase de comunidad tenemos que nos manipulan desde Madrid? Esto es tan fácil como que la ministra firme un papel antes del día 28 diciendo que no la van a tirar. Si hace eso, me creeré que no la tiran. Pero si no, no me lo creeré.

–Cs siempre ha sido partidario de la mina de litio, ¿por qué?

–Negar la mina es como si estuviéramos sentados sobre una mina de oro, se nos caigan los mocos y digamos que no la queremos explotar. La minería tiene riesgos, pero el valor añadido es tan impresionante que Cáceres va a experimentar una explosión como ciudad. Ahora se ha presentado un proyecto a mina cerrada con menores inconvenientes medioambientales. Con la mina hay que tener visión de futuro y no ser tan localista.

–¿Y el vertedero de Salvatierra?

–Me parece una barbaridad. He sido director de Gespesa, las empresas de residuos de Extremadura, y en mi época venían empresas a proponer inversiones de este tipo. No estoy en contra porque Extremadura necesita un sitio para verter esos residuos. Pero ubicarlo en el corazón de la dehesa me parece una barbaridad cuando en Extremadura hay 42.000 kilómetros cuadrados y zonas prácticamente despobladas. Pero debe ser para los residuos que generemos nosotros. La normativa de Europa permite que se traigan residuos de otros lados de Europa y eso no puede ser. Debe ser la administración, a través de Gespesa, la que gestione estos vertederos. Si no, primará el interés privado sobre el de la sociedad.

–En el programa lleva la fusión de municipios. ¿Por cuáles apuesta?

–Creo que fusionar Don Benito y Villanueva ha sido una de las decisiones más acertadas. Se me ocurren ciudades muy próximas, como Montijo y Puebla, separadas por una calle, que se pueden fusionar y que tendrían un revulsivo económico. En Cáceres hay pueblos con cien habitantes, que si se unieran serían más fuertes y gastarían menos dinero.

–¿Qué haría con los impuestos?

–Lo primero que hay que revisar es el modelo de financiación autonómica. Somos una comunidad con poca población y mucha extensión de terreno. No puede primar la población sobre el territorio porque estamos en absoluta desventaja. En Extremadura están asfixiando a las clases medias con los impuestos. Los extremeños han contribuido a levantar este país. Tenemos derecho a que se nos pague la deuda histórica. Por otro lado, creo que se debe compensar la generación de energía abaratándola, para que vengan empresas de fuera y generen riqueza.

–Habla de una revolución educativa. ¿En qué sentido?

–Hay que equiparar los salarios de los profesores con los del resto de España y unificar el sistema educativo. No puede haber un modelo en cada comunidad autónoma porque estamos en inferioridad de condiciones. Hay que ayudar a las familias, las numerosas y las normales. Sin guarderías públicas suficientes, la gente no tendrá niños y una comunidad sin niños está abocada al fracaso.

Ciudadanos Votos en 2019 68.132

Escaños (de 65) 7

Porcentaje 11,11%

Los datos Político Fue concejal en Badajoz con Celdrán entre 1995 y 1999, cuando también fue diputado provincial. Ha sido diputado en la Asamblea entre 1999 y 2008 con el PP. Con Monago de presidente, fue director de Gespesa. Pidió su baja del PP en 2016. Diputado con Cs entre 2019 y 2023.

Abogado Licenciado en Derecho, ha tenido negocios de hostelería e inmobiliarios.

Familia Gemelo de Óscar Baselga, que fue delegado del Gobierno. Son los mayores de ocho hermanos.