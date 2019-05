Cayetano cierra su página cacereña El candidato regional de la formación naranja aplaude junto al resto de concejales, al final del pleno de ayer. / Lorenzo Cordero El líder de Ciudadanos se despide del Ayuntamiento, que ha sido su trampolín político hacia la Asamblea ANTONIO J. ARMERO Cáceres Viernes, 17 mayo 2019, 07:58

Al terminar el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Cáceres, el último de la legislatura, el concejal Cayetano Polo abandonó el salón en el que se celebran esas sesiones y entró en el despacho de Elena Nevado. Le dio un beso, las gracias y la enhorabuena por estos años de trabajo como alcaldesa. Y le dijo algo más: «Nos vemos pronto».

En sí misma, la frase es una combinación de tres palabras mil veces pronunciada cada día, sin contenido más allá de la pura formalidad, pero en el contexto actual sirve para resumir algunas de las cosas importantes que han sucedido en la política cacereña y extremeña en los últimos meses. Y anticipa algo de lo que va a ocurrir a partir del domingo día 26. Porque Cayetano Polo y Elena Nevado volverán a verse las caras y a cruzarse por los pasillos de una sede oficial, pero no será en el Consistorio de Cáceres, sino en Mérida, en la Asamblea de Extremadura, ya que los dos van en las listas para las elecciones autonómicas del día 26, él como número uno y ella en el puesto seis. Si no media un cataclismo electoral, los dos tienen una butaca asegurada en el Parlamento regional.

En estos cuatro años, Polo y Nevado han sido una de las parejas protagonistas de la política municipal en la segunda ciudad de la región, donde el líder de Ciudadanos ha iniciado su trayectoria política. La continuó en la Diputación, a la que accedió hace un año para cubrir el puesto que quedó vacante con la dimisión de Víctor Peguero. Esto explica que haya quien le llame 'el triportavoz', porque durante este tiempo ha sido la referencia de Ciudadanos en el Ayuntamiento (donde la formación tiene cuatro concejales), en la Diputación (él ha sido el único representante) y en la comunidad, en su condición de líder del partido.

El horizonte de los pactos

«Han sido cuatro años apasionantes, en los que nos llevamos de esta corporación un puñado de amigos», se despidió ayer Polo, que se entiende mucho mejor con Rafael Mateos que con Elena Nevado. De hecho, hay quien señala que esta proximidad personal es una de las razones que ayudan a responder a la pregunta de por qué el PP decidió a última hora que la candidatura local la liderara Mateos en vez de Nevado.

Las dos formaciones ya pactaron hace cuatro años, pero costó sudores llegar a un acuerdo, que ahora sería menos complicado si quienes tienen que negociar son Mateos y Polo en vez de Nevado y Polo. Este último, sin embargo, rechaza la idea de haber tenido algo que ver, si quiera indirectamente, en el sorpresivo cambio de nombres que los populares hicieron sobre la bocina.

Probablemente, ese escenario de negociación y pactos se reedite ahora, pero a escala regional en vez de local. «Es muy probable que Vara pacte con Ciudadanos en Extremadura», dijo anteayer en Plasencia Pablo Casado, presidente nacional del PP. Una declaración que a Polo no le dice casi nada. «El único motivo por el que dice eso es por estrategia electoral, para intentar situarnos en la izquierda», razona el líder de la formación naranja, que ayer, al hacer el balance de su primera legislatura como político, hizo algunas reflexiones que pueden ayudar a hacerse una composición de lugar.

«Hace cuatro años teníamos la oportunidad de bloquear el Ayuntamiento de Cáceres (dado el reparto de concejales que salió de las urnas) y no lo hicimos (su partido se abstuvo en la votación para elegir alcaldesa y esto permitió a Nevado asumir el cargo) porque estamos convencidos de que las instituciones, mejor o peor, tienen que funcionar, porque la gente lo necesita».

«Hace cuatro años nos sentamos a hablar con todos pero empezamos por la lista más votada», recordó ayer Polo, que dejó un rosario de claves. La primera, de ámbito local pero cien por cien extrapolable a regional: «Hace cuatro años la situación era muy diferente a la de ahora, nuestro partido ha crecido». La segunda, más genérica: «Cada institución es diferente». La tercera, sobre si tendrán autonomía para decidir lo que hacen y que suena casi a aviso para navegantes: «Hace cuatro años solo hubo alguna directriz muy general, en el sentido de que si no ganábamos estaríamos en la oposición y no en el gobierno, pero ahora Ciudadanos puede ser un partido de gobierno». La cuarta, también dicha pensando en Cáceres y no en Extremadura pero que en cualquier caso no está de más apuntar: «Hemos apoyado presupuestos del PP y hemos tenido buena relación con el PSOE y Cáceres Tú. Al final, es algo que trasciende la ideología y va más al ámbito de lo personal, porque en el fondo somos un equipo de 25 personas (ediles) trabajando en el día a día, y lo que influye es el talante de la persona».

Mientras llega o no ese momento de sentarse a la mesa y negociar apoyos, al líder de la formación naranja le lanzan el guante de con quién va a negociar y él lo despeja como si fuera un balón de playa. «Seremos el partido más votado y el presidente seré yo», afirma Polo, que se declara encantado de las bromas y veras que otros candidatos hacen con su lema de 'Vitamina Cayetano', que fue idea de una consultora de comunicación cacereña. Le está ayudando a que su nombre suene, y eso, que se hable de él, es uno de sus objetivos fundamentales en esta campaña electoral que ya ha consumido la mitad de sus días. Empieza la recta final.