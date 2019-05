Cayetano, el candidato sin pedigrí El candidato regional (segundo por la izquierda), al inicio de su ruta senderista de ayer con afiliados y simpatizantes de su partido. :: palma El líder de Ciudadanos llegó a la política con 40 años y aún no acaba de verse a sí mismo como lo que es ANTONIO ARMERO SERRADILLA. Lunes, 13 mayo 2019, 08:39

En septiembre del año 2014 Cayetano Polo se sentó frente al ordenador, abrió Internet, entró en la web de Ciudadanos y pinchó en la pestaña de 'Afíliate'. Unas semanas más tarde, como nadie le contestaba, les mandó un correo electrónico con tres palabras. Ponía: '¿Hay alguien ahí?'. Le respondieron. Poco después, le llamaron por teléfono. Le convocaron a una reunión en Mérida. Asistió. Y después, a otra, en Cáceres, a la que también fue. Le nombraron coordinador local. Le pusieron como número uno de la lista al ayuntamiento de Cáceres para las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que el partido sacó cuatro concejales, para sorpresa de todos, incluidos ellos mismos. Y en agosto fue elegido jefe de la formación naranja en Extremadura. Resumen: en once meses, Cayetano Polo Naharro (Cáceres, 1973) pasó de ser nada, políticamente hablando, a liderar el partido en la comunidad autónoma. Y cuatro años después, aspira a pasar por la derecha al PP de José Antonio Monago y convertirse en la segunda fuerza más votada en la región.

-Cuando sea diputado regional, porque todas las encuestas dan por hecho que lo va a ser, ¿seguirá viviendo en Cáceres o se mudará a Mérida?

-Igual vivo en la casa del río, contesta Polo.

No es que Ciudadanos ande descalzo, pero la intendencia de partido que rodea a Polo sugiere la idea de un partido incipiente

La casa del río es la residencia oficial del presidente de la Junta en la capital autonómica. O sea, donde vive Fernández Vara, a quien Polo aspira a mandar de vuelta a Olivenza. «¿Quién dice que no podemos sacar mejor resultado que el PP, cosa que ya pasó en las generales en la mayoría de las ciudades más pobladas de la región, y que yo pacte con el PP y sea el presidente?, plantea Polo cuando se le hace ver que unos cuantos dan por hecho que su alianza será con Fernández Vara.

El líder naranja va dando respuestas ágiles mientras camina por un sendero del Parque Nacional de Monfragüe, una zona que él conoce bien. Porque le gusta andar por el campo, algo que parece coherente en un ingeniero de Montes -estudió en la Universidad Politécnica de Madrid- y porque ha pateado estas sierras. Conoce este paisaje porque Serradilla (1.568 habitantes, a 40 minutos en coche de Plasencia) es el pueblo de su madre, y en el que él pasó los veranos de su infancia -esos que no se olvidan-, en casa de una tía. «Tengo también otro pueblo -amplía-, que es Puebla de Argeme, porque tengo un tío que fue colono allí».

Anteayer, de hecho, el líder regional de Ciudadanos durmió allí, en Puebla de Argeme (cerca de Coria), que andaba de fiesta. «No por la fiesta -aclara-, sino porque allí estaba mi hijo (5 años)». En Puebla amaneció el candidato ayer antes de irse a Serradilla. Llegó al bar Nora puntual, se tomó un café, se comió un churro -por concretar, una porra-, saludó a la parroquia y enfiló el camino al campo, vestido con una camiseta negra de los Rolling Stones, unos pantalones de la sección de montaña del Sprinter (la cadena de tiendas de deporte que es prima hermana del Decathlon) y una gorra blanca de Adidas para proteger la cabeza del sol que atizaba.

Fueron 9 kilómetros, con parada en la garganta del Fraile, ahora casi tapada de tanto verde que hay en la sierra. Polo cubrió la ruta con una veintena de personas, entre cargos, afiliados y simpatizantes de la formación política, esa que él ayudó a fundar en la comunidad hace cinco años. En la reunión de Mérida de octubre de 2014, Ciudadanos ni siquiera existía en Extremadura. Se fundó tras el encuentro del mes siguiente en Cáceres. «A mí me eligieron coordinador local un poco por descarte, pienso yo, porque el resto eran muy jóvenes -recuerda-. Y me he acabado viendo donde estoy ahora un poco sin comerlo ni beberlo».

De la ingeniería al 'coaching'

Donde está ahora es dirigiendo el partido al que se apuntó después de que los estudios de 'coaching' le impulsaran a dar un paso al frente. Con experiencia en materia forestal y especialista en tratamiento de aguas, Cayetano Polo trabajó durante años para empresas de ingeniería que le hicieron viajar de Galicia a Canarias, y de allí a Perú, a India, Chile o Turquía. Hasta que le dio por el 'coaching' (algo así como el entrenamiento emocional para sacarse el mayor partido de uno mismo, aunque es casi seguro que algún 'coach' abominará de esta definición), disciplina que le permitió trabajar para varias escuelas de negocios con sede en Madrid.

«Sé que suena a tópico, pero ni aún me veo como político ni quiero estar mucho tiempo en esto», asegura el aspirante

Aquel 'click' en la pestaña de 'Afíliate' y aquel correo electrónico de tres palabras tienen una explicación. «Una de las cosas que aprendí con el 'coaching' fue a salir de mi zona de confort, y en gran modo, esto explica que me decidiera a afiliarme al partido», explica Polo, que dice que todavía hoy le cuesta verse a sí mismo como un político.

Cierto es que no tiene algunos de los tics tan extendidos entre los políticos de carrera, pero cabe plantearse si procede incluir en la frase el adverbio 'aún'. «Entiendo perfectamente los recelos», dice el candidato que, según cuenta, ha sido autónomo y hace un año que tomó la decisión de participar de una sociedad empresarial, un modo «de seguir conectado al sector privado, porque y aunque sé perfectamente que suena a tópico, ni acabo de verme como político ni quiero estar mucho tiempo en esto». «La regeneración de la política pasa por intentar que en ella entre gente procedente de otros sectores», propone Polo, para quien «PSOE y PP son dos máquinas con una estructura muy similar y un modo de funcionar muy parecido».

No es para nada que Ciudadanos Extremadura ande descalzo -de hecho, Polo hace campaña con fotógrafo propio, equipo de prensa y asesoramiento profesional-, pero la intendencia de partido que le rodea sugiere la idea de un partido incipiente. No hay autobús de campaña, sino dos furgonetas Renault Master, una de ellas -la que ayer estaba en el pueblo- con el nombre de la empresa de alquiler en letras más grandes que las del partido.

Después de los cafés con churros y antes de iniciar la ruta senderista, una voz dentro del bar se hace bien presente: «¡Dos euros, venga, dos euros!». Se hace colecta y se pagan los desayunos. Y a la vuelta de la salida dominguera de campaña, cuando ya no se pisan tierra y piedras sino las calles de Serradilla, se oye algo que hace bajar el ritmo del paseo del líder y quienes le acompañan. Es publicidad de Ciudadanos por megafonía. «¿Ese eres tú, no?», le pregunta una asesora tras oír una voz masculina pidiendo el voto. «Sí -responde Cayetano Polo-. Estos son los de Moraleja, que se han cogido el coche y se han venido hoy para acá».

Ese coche es un Renault Mègane sin distintivos de partido visibles y con unos altavoces en el techo. Está aparcado en la plaza del pueblo, a cuatro pasos de la gente que toma cervezas frías y del lugar al que Polo se subirá luego a dar un 'mini mitin'. Ese escenario es una tarima de madera, con el frontal cubierto por un trozo de tela naranja con el nombre del partido en letras blancas. Dos militantes que han hecho la ruta senderista se pelean con el viento para intentar que la tela no se vuele. Y no queda claro si esa escena es una metáfora de algo o no es nada, como el pedigrí político de Cayetano Polo hasta septiembre de 2014.