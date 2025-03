El caprichoso azar de las mesas

ESTRELLA DOMEQUE Lunes, 22 de mayo 2023, 08:45 Comenta Compartir

Cuando se acercan elecciones, ver aparecer al cartero suele ser presagio de haber sido 'agraciado' con algún cargo en una mesa electoral. La elección se realiza por sorteo y la notificación llega días después por carta certificada. Todo queda en manos del azar que, como caprichoso que es, hace que pueda haber repetidores en las mesas. Lo sabe bien Francisco García que, a sus 64 años, ha recibido hasta en cuatro ocasiones esa visita del cartero. «La primera vez fue en el año 1989, después en 2011 y 2014; pero tengo una laguna de otras elecciones anteriores al 2011 que no consigo recordar», rememora este asesor fiscal natural de Medellín.

No es algo habitual en grandes ciudades, pero sí en poblaciones pequeñas, que se produzcan estas situaciones. Eso sí, se puede renunciar a ello en el caso de haber formado parte de una mesa electoral en tres ocasiones consecutivas en la última década.

HISTORIAS DE CAMPAÑA

Con un censo electoral de 1.840 personas en este 2023, las posibilidades de repetir se multiplican en Medellín frente a otras poblaciones mayores donde el azar lo tiene más complicado. Por otra parte, los requisitos reducen el número de candidatos, ya que los miembros de la mesa deben saber leer y escribir; ser menores de 70 años y el presidente debe tener al menos el título de bachiller o el de FP de segundo grado.

Sin embargo, en el caso de Francisco García el azar es cosa de familia. «A mi hija también le ha tocado una vez», explica con humor antes de recordar que en las elecciones del año 89, su primera vez, fue vocal apenas diez días después de ser padre, «mi hijo nació el 5 de junio y la votación era el 15 de junio». Pero eso no fue lo más curioso de esta suerte electoral en aquellas elecciones al Parlamento Europeo. Y es que, su mujer también había sido elegida para esa misma mesa electoral, «estaba embarazadísima y a punto de dar a luz, por lo que hicimos un escrito a la Junta Electoral de Zona y la eximieron de presentarse». Actualmente, estar embarazada de más de seis meses es una de las 23 causas justificadas para eximirse de esta obligación.

Fue diez años antes, en 1979, cuando un joven Francisco García votaba por primera vez en las que fueron también las primeras elecciones generales en España. Entonces, aunque no estaba afiliado, ya participó de alguna manera en la mesa electoral como delegado de un partido político. «Había muchísima emoción y expectación», afirma sobre aquella histórica jornada electoral.

El azar le dio una tregua desde su primera vez, pero en 2011 y 2014, además de aquellas elecciones que no consigue recordar, volvió a recibir la visita del cartero. Ahora está de nuevo en un 'armisticio' electoral en un periodo de nueve años en el que se han celebrado más de cinco procesos electorales.

En este 28-M, únicamente pasará por las urnas para depositar su voto, pero del recuento se encargarán otros con anécdotas como las muchas vividas por Francisco García que, pese a lo repetitivo de su caso, lo ve como un deber ciudadano. «Siempre me lo he tomado con mucha alegría y responsabilidad, al final, estás formando parte de la democracia; si te toca, pues ya está...», dice este vecino de Medellín que, eso sí, prefiere que el cartero no vuelva a llamar a su casa: «Como ciudadano, creo que ya he cumplido con la sociedad».

La Junta de Extremadura destinará algo más de un millón de euros al trabajo de escrutinio de los votos en las elecciones del próximo día 28. La Consejería de Hacienda ha adjudicado por 1.066.000 euros el contrato de recogida, procesamiento y difusión de datos, que se tramita mediante invitación a empresas acreditadas debido a que cuenta con un destacado componente tecnológico y de innovación.

La inflación ha disparado los costes de este contrato. Hace cuatro años se adjudicó por 790.000 euros.

Comenta Reporta un error