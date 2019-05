La cantinela de Sánchez y Abascal

Quizás si se hubiera escuchado una jota extremeña, las estrellas del fin de semana habrían caído en la cuenta de que estaban en esta tierra. Pero los responsables de la organización de las esperadas visitas, si la elección musical fue responsabilidad suya, que no lo sé, no ayudaron ni el sábado a Abascal ni el domingo a Sánchez. Les hicieron, de hecho, un flaco favor. Porque, vamos a ver, al ritmo del 'Soy español' y del 'Sufre mamón', a Santiago y a Pedro se les fue la pinza, que son humanos ¡hombre!, y, claro, pues ¿qué paso? Pues lo irremediable: se les olvidó que estaban en Extremadura y entonces, dando por hecho que las tienen, que igual es mucho dar, obviaron medidas para mejorar esta tierra y se centraron en su cantinela para arengar a las masas, -aunque lo de Vox no llegó a media masa-, con un rollo que hubiera valido igual para Teruel que para Albacete o Vitigudino.

Quizás a los que estuvieron en la plaza de San Jorge en Cáceres el sábado y a los que acudieron a la plaza de toros de Mérida el domingo les hubiera gustado escuchar alguna cosilla que relacionara a sus estrellas con su región, más allá de la ubicación física. Aunque igual no.

Pero sin duda a los que no estuvimos ni en un lugar ni en otro nos hubiera encantado haber podido leer en las crónicas de los grandes eventos políticos del fin de semana, no ya propuestas para la región, pero sí, al menos, qué dijeron Santiago Abascal y Pedro Sánchez de Extremadura. No ha sido posible. El primero la nombró una vez. El segundo dijo algo del tren, como Pablo Casado en el mitin de Plasencia, pero de pasada, que la cosa del AVE no está para muchas bromas. ¡Qué pena de lapsus el de Abascal y Sánchez! Y todo por una ambientación musical que les despistó.

Así que nos hemos quedado con las ganas. Uno y otro se erigieron en adalides de la unidad de España, ¡qué obsesión oigan! Unos repitieron lo de «la unidad nacional frente a los mantras progres». Los otros, lo de «la unidad de España sin dividir a los españoles». Pues eso, nada nuevo. Que igual, digo yo, hubiera estado bien para convencer a los indecisos, esos de los que hablaron también unos y otros, algo un poquito más concreto y más cercano. ¡Qué sé yo! Por ejemplo, el anuncio de la llegada de alguna empresa a la región y con ella empleos y que, a poder ser, no fuera una media verdad electoral.

Nos hubiera ayudado a pensar que sí saben qué ocurre en Extremadura y que, además, les preocupa. Pero echaron mano de la ideología facilona. Igual que hizo Vara, que tuvo otro lapsus, atreviéndose a decir a las mujeres, en 2019, a quién tienen o no que votar. ¡Venga ya, cambien de música!