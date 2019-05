Candidatos a pie de calle A la de tres Candidatos a la Alcaldía de Cáceres. / Lorenzo Cordero CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Sábado, 11 mayo 2019, 09:01

Elecciones, segundo 'round'. Cuando pensábamos que, por fin, el buzón quedaría libre de sobres de muchos colores, incluido el de la bandera rojigualda, y volveríamos a hablar de nada en las citas familiares los domingos, las municipales y autonómicas nos devuelven el nervio por el reparto de los escaños y los sillones. Claro, que esto ya es otra cosa. No tiene nada que ver que el político que quiere llevarnos al huerto se bata en duelo junto a otros tres delante de nueve millones de espectadores en prime time que verle en la puerta del colegio a las 9 de la mañana, paseando a su perro en una calle que tú frecuentas o en la peluquería, con la cabeza llena de rulos y papel de plata, como un satélite. ¡Cómo se pierde la compostura bajo un secador de pie! Ahí ya se deshace el embrujo, la magia y la erótica del poder, si es que la hubiera. Ahí ya ves a la persona con normalidad y arrugas y ¡ay!, hasta puedes llegar a compadecerla por el tute que se le avecina. En regiones como Extremadura y ciudades recoletas como las nuestras puedes llegar a estar codo con codo con los que te gobiernan. Compartir gimnasio, dentista o fisioterapeuta. No es raro, pero cuidado, tampoco lo es no tener ni idea de quienes están en liza. Caminando el otro día por zona de cañeo (dato importante), con la algarabía típica de un sábado soleado y el rubio elemento centelleando en las copas, una señora se preguntaba quién es el candidato de Vox a la presidencia del gobierno regional. Se hizo el silencio y algunos hombros se elevaron como única respuesta. «¿Y el del PSOE?», inquirió en serio y montó revuelo y risitas. Ahí se quedaron haciendo chufla y chistes. En realidad, al ego de los políticos les conviene saber que hay gente que vive fuera de esa órbita en la que sus palabras resuenan por todas partes y acaparan titulares. Hay quien vive sin política o le dedica los cinco minutos antes de meter el voto en el sobre el día de las elecciones, si llega a hacerlo.

El nuevo periodismo de datos permite saber, prácticamente, a quién vota nuestro vecino y los políticos cercanos pueden tener una buena herramienta para saber cómo (y dónde) atacar al posible votante. Tanta precisión puede ser incluso disuasoria. ¿Se metería el PP en un barrio que es un claro feudo del PSOE? ¿Lo haría VOX en una zona científicamente de izquierdas? ¿Sería un reto o una bravuconería? En todo caso, al político en campaña le tiene que asistir la valentía y el nulo sentido del ridículo. Estos días les veremos hacer de todo y con todos los que se dejen. Es tiempo de romerías, de festivales, de vida en la calle, de visitar residencias, besar a señoras y niños, estrechar la mano a señores, regalar sonrisas, pines, bolígrafos y globos de colores. Si hay que rezar se reza, son las tradiciones. Y si hay que bailar una danza maliense se hace. Todo por la multiculturalidad. Elecciones, sobreviviremos.