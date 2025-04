El candidato de Vox de Casar de Cáceres renuncia tras el buzoneo de un programa manuscrito

Lucía Campón Gibello Viernes, 26 de mayo 2023, 14:04 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

El candidato de Vox a la alcaldía, Jesús Guerrero Franco, ha presentado hoy su dimisión tras ser buzoneado un manuscrito con el programa electoral. Vox es la tercera fuerza política que va a concurrir a las elecciones municipales de este domingo.

Según ha reconocido Guerrero a Hoy Casar, «el número dos de la candidatura ha realizado un programa escrito a mano por iniciativa propia, que no está aprobado ni por mí ni por el partido y eso ha provocado mi renuncia». El candidato ha trasladado su decisión al Secretario Provincial de Vox, Paco Flores, tras conocer que ese mismo manuscrito se ha comenzado a repartir hoy por los hogares casareños.

«La candidatura no se puede retirar pero en caso de que Vox consiga algún concejal ya he anunciado que no voy a coger el acta», ha recalcado.

Hasta la fecha VOX no había presentado oficialmente ningún programa electoral para la localidad. Por este motivo, esta mañana algunos casareños se han visto sorprendidos al abrir el buzón y encontrarse un folio con las propuestas de VOX, unido por un clip a la lista de los 11 candidatos que la integran.

Una docena de propuestas

Una docena de propuestas se anuncian en este escrito elaborado por Félix Andrada, número dos de la lista, en el que se recoge la intención de bajar los impuestos y tasas municipales. «Pondremos fin al despilfarro del ayuntamiento, como el afán forestal que lo único que trae es porquería, fiestas laicas en honor del alcalde, cambiar el acerado de las calles y la Cruz cada dos por tres», se detalla en el escrito.

También se propone impulsar un plan de ayuda a la hostelería y el comercio, la limpieza del exterior de la iglesia y la torre, fomentar los aparcamientos o el reciclaje opcional con unos puntos limpios, accesibles y no molestos.

Dos de los apoderados y candidatos de Vox nombrados para las mesas electorales también han renunciado a estar presentes en las mismas, según ha manifestado Guerrero.