Campaña electorales

Un soneto me manda hacer Violante / y en mi vida me he visto en tal aprieto». No, no es eso: no ha sido Violante, quien ... me ha pedido un 'soneto' (Umbral dijo que la columna es el soneto de la prosa), ha sido este periódico: sobre las campañas electorales, en una de las cuales estamos inmersos. O sea, como siempre: uno piensa que hay una campaña electoral permanente, pues que la instantánea presencia en los medios, así lo propician. ¿O no?

En efecto, antes de que cualquier profesional de la política (he dicho bien, los hay que no han conocido ninguna otra profesión, ni por el forro) haya terminado de decir su palabra, ya está su deposición, con perdón, en los medios de comunicación. Ítem más: algunos, los que pueden, hacen coincidir lo suyo con el telediario: por la cosa del directo, ya me entienden. Lo cual que uno se pregunta: ¿sirven para algo las campañas electorales? Para nada, absolutamente para nada. Los mítines son una antigualla tendente a la extinción. Cuanto antes mejor. Eso de ver a una persona hablando para convictos y confesos, ¿o no?, no deja de ser un espectáculo absurdo, bochornoso, ridículo, patético. Recordarán ustedes que en cierto momento de crisis en el Real Madrid, me llamó Florentino para que me hiciera cargo del equipo. Le dije que sí, pero con una condición: que otro se encargase de las ruedas de prensa. No me lo aceptó, claro. Pues algo parecido me pasó aquella vez que fui invitado a entrar en el PSOE: «Me gustaría apadrinarte», me dijo alguien importante. «De acuerdo, pero de intervenir en los mítines, nada de nada», le dije. Es que, para mayor abundamiento, cada vez que me acordaba de aquella vez que vi a un hombre tan serio como Landelino Lavilla, en mangas de camisa y sudando, dando saltitos postmitineros en una discoteca, me ponía malito sólo de pensar que aquello me podía tocar a mí. ¿Y qué me dice usted de las profusas promesas electorales? Que tenía razón el viejo zorro, perdón, el viejo profesor, Tierno Galván, claro: las promesas electorales están hechas para ser incumplidas.

