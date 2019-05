Camino a la Alcaldía de Badajoz Flores, García-Borruel, Cabezas, Fragoso, Manzano, Gragera, Cadenas y Vélez. :: casimiro moreno HOY reunió a los ocho principales candidatos que se presentan para lograr el bastón de mando pacense NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 10 mayo 2019, 08:29

Erika Cadenas, de Unidas Podemos, fue la primera en llegar, aunque confesó que no es habitual porque la puntualidad no es su fuerte. A Antonio Manzano, de Badajoz Adelante, le pidieron que se moviese porque su altura le hacía parecer el pívot del grupo en la foto. El candidato de Vox, Alejandro Vélez, se quedó algo descolgado de los corrillos por ser el más desconocido. El trío mejor avenido fue el formado por los candidatos del PP, el PSOE y CS. Fragoso, Cabezas y Gragera charlaron mucho y hubo complicidad. Si los datos nacionales se repiten en Badajoz, todos ellos tendrán que seguir hablando o discutiendo mucho.

HOY reunió a los ocho principales candidatos a ser alcalde de Badajoz para hacerse una foto juntos en el parque del río el martes pasado. Dieron los primeros pasos camino a la Alcaldía. Tienen 15 días para conseguirlo.

El ambiente fue cordial. Hubo bromas, anécdotas, un poco de debate, café y los más nuevos aprovecharon para presentarse. Los candidatos son, siguiendo el orden de la fotografía, Carmen Flores (Extremeños), Luis García-Borruel (Juntos por Badajoz), Ricardo Cabezas (PSOE), Francisco Fragoso (PP), Antonio Manzano (Badajoz Adelante), Ignacio Gragera (Ciudadanos), Erika Cadenas (Unidas Podemos) y Alejandro Vélez (Vox). Hay un noveno candidato. Se trata de Ismael Valdivia, por el Partido por un Mundo más Justo, pero no pudo acudir a hacerse la foto.

Es la primera vez que se presentan dos mujeres y una de ellas repite candidatura, Carmen Flores

Nueve es un número muy llamativo que deja patente cómo ha cambiado la política española, pero no es el récord. Ese se dio en 2015, cuando doce personas se postularon para alcalde de Badajoz. Entonces todos eran hombres. De cara al 26 de mayo y por primera vez hay dos mujeres candidatas.

Uno a uno

La cita era a las 10.00 horas junto al Puente de Palmas y amenazaba lluvia. A las 9.30 Erika Cadenas ya estaba tomando café en el quiosco. Su pareja la llevó y luego tuvo que irse a trabajar. Comparten coche. Es económico, según destacó la candidata de Unidas Podemos. Acudió a la cita con vaqueros, camiseta blanca, rebeca negra y un pañuelo estilo palestino al cuello. Cuando se lo quitó, descubrió un colgante con el símbolo del feminismo. No es bisutería para ella. Durante todo el rato estuvo hablando en femenino. «Nosotras hemos hecho un programa con 450 puntos», aseguró de cara a su primera campaña a la Alcaldía pacense.

El segundo en presentarse, cuando faltaban diez minutos para las 10.00 fue Ricardo Cabezas (zapatillas, pantalón azul, camisa blanca y americana beige). «He venido en mi coche, yo no tengo coche oficial», espetó nada más llegar, pero pronto relajó el tono para hablar sobre sus furgonetas de campaña. La primera, hace cuatro años en su primera candidatura, se la dejó un amigo. Era blanca y le sirvió para poner sus lemas. Esta vez también es prestada, pero era verde, así que no le servía. La pintaron de rojo para ir a juego del PSOE, pero Cabezas reveló un secreto que ya no lo es: el techo sigue siendo verde. Con ella volverá a dar muchas vueltas por la ciudad para tratar de ser alcalde.

También habrá dos partidos locales, Badajoz Adelante y Juntos por Badajoz

Luis García-Borruel llegó poco después. Como siempre, con una combinación de colores impecable: pantalón azul, camisa azul, americana azul más claro y ¡Ojo!, gafas con montura azul. «¿Cuántas gafas tienes, Luis? Porque siempre las llevas a juego». «Un montón», respondió divertido. El candidato por Juntos por Badajoz se presentó hace cuatro años por Ciudadanos y fue elegido concejal, pero a mitad de legislatura dejó el partido y se quedó como edil no adscrito tras un enfrentamiento con la formación.

Tres minutos antes de las 10.00 el actual alcalde de Badajoz se bajó de su coche en la puerta del parque. El actual líder de la oposición, Ricardo Cabezas, no pudo evitar lanzar una pulla y destacar que era el vehículo oficial. Ya juntos hubo cordialidad. Francisco Fragoso, candidato del PP para revalidar su cargo, llegó con pantalón azul, camisa azul clara y americana beige. «Me has copiado», le dijo bromeando Cabezas. «No. Lo mío es más de lino», le devolvió Fragoso.

Fragoso fue el más relajado de la cita. Estuvo tranquilo, siguiendo bromas y sin prisas aunque su agenda era algo apretada. A pesar de estar en un parque público, hizo sentir a los demás que era el anfitrión. De hecho, al terminar la foto, invitó a un café en el quiosco. Si los resultados nacionales han asustado a los populares, en el caso del candidato de Badajoz y secretario general del PP provincial no trasmite ningún nerviosismo.

La cita para hacerse la foto discurrió con cordialidad, aunque no faltó alguna pulla

Tras el alcalde llegó Ignacio Gragera. Aunque ha sido confirmado como candidato de Ciudadanos hace un mes, conocía a casi todos los presentes y supo integrarse con comodidad. Vistió zapatos, pantalón gris, camisa azul y chaqueta verde y, casualidad o no, en el paseo posterior a la foto acabó entre Fragoso y Cabezas charlando.

Alejandro Vélez, de Vox, llegó a las 10.00 horas exactas. Fue el único que lució un símbolo de su partido, un pin en la solapa de su chaqueta con coderas. Camisa azul, pantalón beige y zapatos. «¿Los conoces?», le preguntaron al llegar. «De vista», indicó, pero luego las prisas no le permitieron presentarse con calma. Si el tirón de su partido se cumple, tendrá la oportunidad de conocerlos mejor en la próxima legislatura.

Antonio Manzano, de Badajoz Adelante, llegó a continuación con vaquero y americana negra. Es la segunda vez que intenta hacerse un hueco en el Consistorio con su partido local y se le notan ganas de campaña. Fue el que más buscó el debate durante la foto sacando el tema del camalote, el parking de caravanas, las vistas de la Alcazaba... No perdió oportunidad de dar datos al respecto.

La última en incorporarse al grupo fue Carmen Flores, de Extremeños, aunque sin ningún retraso. Solo un minuto después de la hora y con atuendo negro. No es una novata aunque no sea muy conocida. Recordó que en 1999 ya se presentó a la Alcaldía pacense por su partido, entonces llamado Coalición Extremeña (CE). Fue la primera mujer en optar al cargo y su primer saludo al llegar fue para Erika Cadenas, a la que conoce porque se reunieron antes de la campaña. En algunas localidades Extremeños va junto a Podemos, pero en la capital pacense no.

Flores se mostró contenta por estar en la foto porque indicó que para las formaciones pequeñas es mucho más difícil hacer campaña. «Lo hacemos en persona, básicamente», indicó, pero destacó que cree importante el papel de los partidos regionalistas, «y más ahora».

Tras posar con la Alcazaba de fondo, el fotógrafo de HOY, Casimiro Moreno, les invitó a caminar juntos para captar imágenes más relajadas. Mientras paseaban, una mujer haciendo deporte reconoció la importancia de la escena y se dirigió a ellos. «Hacen falta más pistas deportivas en el parque, que las otras están muy lejos», les gritó. En dos semanas se sabrá a quién tiene que repetirle esta exigencia.