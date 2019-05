Rafeal Mateos: «Sé los cambios que hay que hacer para que el Ayuntamiento sea más eficaz» Rafael Mateos Pizarro pasea por el bulevar de Cánovas, un lugar al que acuden cada día cientos de cacereños y situado junto a la redacción de HOY, en la que se realizó la entrevista. / ARMANDO MÉNDEZ Prepara una reforma fiscal en los primeros meses si gobierna, eliminará el papel antes de 2020 y pactaría con Vox MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 17 mayo 2019, 08:39

Colecciona relojes por afición y se afilió al PP a los 18. Sobre lo primero aclara que no tiene ningún Rolex, de lo segundo se muestra orgulloso. Más ahora que ha pasado de concejal 'prejubilado', aunque él lo niega, a candidato. Es Rafael Mateos (Cáceres, 1981), licenciado en Derecho por la UEx y actual portavoz municipal. El PP se encomienda a su perfil dialogante y la experiencia de estos cuatro años para seguir gobernando en la ciudad.

-¿Cómo fue su paso de concejal casi jubilado a candidato a alcalde?

-Yo no estaba jubilado. Había pedido una pausa a mi partido. En Cáceres había un proyecto serio y solvente que encabezaba Elena Nevado. Siempre he estado a disposición del partido. Soy afiliado desde los 18. Cuando el presidente (José Antonio Monago) me llama y me pide un compromiso y un esfuerzo lo asumo, como siempre.

-¿Le consultó a Elena Nevado?

-Lógicamente ese día y otros días hablamos. Ella sabía que el partido me había trasladado esa propuesta.

-¿Qué le dice la gente en la calle?

-Lo que percibo de la gente es cariño. La decisión en el plano personal solo la consulté con mi mujer. Afecta a la vida personal y familiar.

-Usted dijo en el adiós de Nevado que dará continuidad a su gestión. ¿No es más de lo mismo entonces?

-Me siento satisfecho por estos cuatro años. Ha sido un privilegio haber sido portavoz, pero nosotros vamos a imprimir un carácter diferente al equipo de gobierno. Cada uno tenemos nuestra propia filosofía y forma de entender la política. Creo que las cosas se han hecho bien pero hay que dar un paso más.

-¿Qué planes tiene?

-Cáceres necesita un nuevo impulso. Ha avanzado mucho en ocho años. En 2011 había una situación preocupante cuando llegamos. Se ha avanzado en gestión económica y en evolución con recursos para la ciudad. El escenario es de seis formaciones y el diálogo debe impregnar toda la acción del gobierno. Quiero una ciudad de empresarios con oportunidades, que los jóvenes no tengan que hacer las maletas, con la cultura como vía de desarrollo, el turismo como motor y que la administración sea compañero de viaje, no algo que el ciudadano ve enfrente.

-¿Cuál será su primera medida?

-Vamos a hacer una reforma de la administración. El compromiso es que antes de diciembre la relación de los ciudadanos y empresas con el Consistorio sea exclusivamente en vía telemática. Queremos eliminar todo el papel. Habrá una ambiciosa reforma fiscal. Llegará a todas las capas de la sociedad. Serán dos pilares del programa.

-¿En que consiste esa reforma?

-Se da continuidad a dos reformas con bajadas del IBI. Hay margen para otras actuaciones en materia fiscal. Vamos a afrontar una rebaja en el impuesto de rodaje para los vehículos menos contaminantes, eléctricos o híbridos. También la plusvalía. No se pagará en el caso de que no se haya generado ganancia patrimonial en la venta. Las tasas, asimismo, tienen margen. Vamos a presentar en los seis primeros meses un paquete de medidas.

-Parece un guiño a Ciudadanos...

-No es un guiño a Cs sino a todos. Nuestra meta es ganar las elecciones. Tener el respaldo de la mayoría de los cacereños. Es importante que haya un gobierno estable. Buscaremos un acuerdo a partir del 26 de mayo si no tenemos mayoría.

-El PP perdió en Cáceres el 28-A. ¿Contempla un resultado así?

-Los resultados son nacionales y no son extrapolables al ámbito autonómico y local. Se votó el presidente del Gobierno y ahora se votan concejales y alcalde. Hay una fragmentación del centroderecha pero la opción más fiable es el PP.

-¿Debe gobernar la lista más votada?

-Soy partidario de gobiernos estables. Cuando hemos hablado de lista más vota nos dicen que la izquierda gana a la derecha. No soy partidario de izquierda o derecha sino de gobiernos estables. Pediré el apoyo a quienes garanticen un gobierno estable. Al final eso es tranquilidad para los cacereños y que la ciudad no tenga que estar sometida permanentemente a la tensión.

-¿Pactaría con Vox para ser alcalde?

-Vox está a la derecha del PP, pero no hay que cerrar la puerta a nadie. Si podemos sentarnos con partidos de centroderecha para formar un gobierno estable, lo haremos.

-Casado dice que es ultraderecha...

-No sé que es ultraderecha a día de hoy. Vox está en algunos planteamientos a la derecha del PP. Sé que mi partido es de centro. Me siento cómodo en los partidos centrados. Los extremismos son malos en todos los ámbitos de la vida.

-¿Un pacto PSOE-Cs a nivel regional, le afectaría?

-Venimos de cuatro años perdidos en Extremadura. El cambio lo representan el PP y Monago. Me veo pactando con Cs para conseguir un gobierno estable para Cáceres. Hemos dicho con quién nos vamos a sentar. Otros partidos no lo han dicho. Cuando los ciudadanos se pronuncien, lo veremos. No se pueden establecer vetos o cordones sanitarios con antelación.

-¿Tiene su Gobierno listo?

-Llevo 4 años en el Ayuntamiento, lo conozco y sé los cambios que hay que hacer para que sea más eficaz. Los nombres se perfilarán según los concejales. No es lo mismo 11 que 16. Los perfiles están definidos.

-Una de las críticas más recurrentes es que han concentrado la inversión en el centro de la ciudad.

-La inversión se ha concentrado en las barriadas. San Pedro de Alcántara fue la anterior legislatura, el parking era una inversión privada, la ampliación del Parque del Príncipe conecta el centro y el R66 y Aguas Vivas. Luego está el patrimonio inteligente, la muralla, la reforma de Santiago, inversiones con el contrato del agua en zonas como Llopis... Es un esfuerzo inversor importante. Somos el gobierno que más se ha ocupado de los barrios.

-¿La escalera en Alzapiernas era necesaria?

-Soy parte del Gobierno que ha hecho Alzapiernas. Va a mejorar el acceso a la ciudad monumental desde Galarza. Parece que solo son las escaleras mecánicas. No es solo eso. Dicen que no cumple la accesibilidad total, pero a lo mejor la subida al Arco de la Estrella tampoco. La diferencia de cuota entre Moret y Parras es la que es. La accesibilidad solo se cumpliría con expropiaciones de casas y haciendo una actuación en zig zag. Hay que dar un paso y hacer una conexión de Galarza con la Concepción para conectar a su vez la Plaza Mayor con Galarza a través de General Ezponda.

-¿Lo hará su Gobierno?

-Hay que buscar la solución definitiva entre Galarza y la Concepción, pero no va a llegar en Alzapiernas por la diferencia de cuotas. La solución es conectar a través de uno de los edificios de la Concepción con Galarza. Eso obliga a una intervención en uno de esos edificios. Es un proyecto de ciudad con una inversión importante. Habrá que estudiarlo.

-¿Mantendría el sueldo a los portavoces de la oposición?

-Soy partidario de que los grupos de la oposición definan a alguien con dedicación al Ayuntamiento. Necesitan esa disponibilidad para cumplir con una obligación que requiere tiempo y compromiso.

-¿Aumentará el número de liberados?

-Solo hemos tenido tres concejales liberados. Ha habido las mismas liberaciones para el Gobierno que la oposición. Al político hay que retribuirle y exigirle. Me gustaría que la próxima legislatura, desde la tranquilidad y la serenidad, fuera de los pactos de gobierno, se alcanzase un acuerdo sobre las liberaciones. Cuando alguien ve que un pleno dura dos horas piensa que está muy bien pagado, pero se es concejal las 24 horas. Yo como portavoz, delegado de Policía... sin estar liberado, he recibido 700 u 800 euros al mes.

-¿Retomará la ampliación de la zona azul?

-Se ha requerido a los técnicos que agilicen la redacción de los pliegos. Hemos buscado un acuerdo más amplio con los grupos. No solo con Cs. Por una cuestión de prudencia dejaremos que sea la próxima Corporación la que abra el concurso. Pero yo sigo defendiendo la ampliación de la zona azul.

-¿Habrá mina si gobierna?

-No habrá mina en lo que de mí dependa. No beneficia a Cáceres.

Perfil Personal Cáceres. 1981. Casado y con tres hijos menores de 6, 4 y un año. Colecciona relojes desde pequeño. Profesional Licenciado en Derecho por la UEx. Asesor jurídico del PP en la Diputación. Política Se afilió al PP a los 18 años. Portavoz del equipo de Gobierno local desde 2015.

Resultados MAYO 2015 17 454 votos (11 concejales)