Cáceres vota sin incidencias y bajo la lluvia

La mañana electoral se ha desarrollado en Cáceres sin incidencias reseñables y bajo una lluvia no muy intensa pero que apenas ha dado tregua desde ... que comenzó alrededor de las diez. Los principales candidatos a la alcaldía han acudido a votar junto a compañeros de partido, y en algunos casos también con familiares. Después algunos se han ido a casa a relajarse a la espera de un recuento que se prevé reñido en la capital cacereña, y otros han preferido recorrer los colegios electorales, o llevar a cabo el papel de interventores.

A las dos de la tarde la participación es ligeramente inferior a la de 2019 a esta hora, con un 32,98%.

El alcalde de Cáceres y candidato del PSOE, Luis Salaya, ha votado pasadas las 10 de la mañana en el colegio Castra Caecilia de la popular barriada de la Mejostilla. Acompañado de su pareja, ha reconocido estar «algo nervioso» y ha agradecido a todos los que trabajan en este proceso electoral. Ha llamado a la participación para que la decisión de los cacereños «alegre la noche» a los socialistas. «Que vaya todo bien, que no llueva mucho y, aunque llueva, que todo el mundo vaya a votar para que esta noche estemos seguros de la decisión que tome la ciudad», ha dicho.

«Hoy no es una competición, no estamos en la recta final de una carrera, ni ninguno de esos símiles deportivos que hablamos. Creo que ha habido una buena campaña electoral, que todos los partidos han podido expresar y mostrar lo que ofrecen para la ciudad, y los vecinos de Cáceres conocen a todos los candidatos, por lo que hoy se tomará una decisión que yo espero que nos alegre esta noche, pero que en cualquier caso será la decisión de nuestros vecinos», ha señalado el candidato socialista a la reelección. «Yo tengo fama de ser muy tranquilo, soy muy tranquilo toda la campaña, muy tranquilo toda la legislatura y durante el día de las elecciones ya no aguanto más esa tranquilidad», ha bromeado.

Salaya ha visitado además algunos colegios electorales para agradecer el trabajo a los interventores y a los miembros de las mesas electorales y después seguirá el escrutinio de los votos en la sede local del partido.

Rafael Mateos

El candidato del PP a la alcaldía, Rafael Mateos, ha señalado por su parte que este 28-M «es un día importante» porque se abrirá «una nueva etapa», tanto en Cáceres como en Extremadura, ya que se producirá «un cambio de la mano de María Guardiola». «Estoy convencido que a partir de mañana construiremos un futuro mejor tanto en la ciudad de Cáceres como en Extremadura», ha recalcado. Mateos ha hecho un llamamiento a la participación y ha pedido a los cacereños su confianza, al tiempo que ha deseado que la jornada electoral se desarrolle «sin incidencia».

Tras votar cerca del mediodía en el Aula de la Tercera edad de la avenida Hernán Cortés, el candidato ha visitado varias mesas electorales para saludar a los interventores del PP y tenía previsto comer en casa con sus hijos para después seguir el escrutinio en la sede local del partido, situada en la calle San Pedro de Alcántara.

Mateos ha reconocido que vivirá la jornada con «incertidumbre» por saber los resultados pero también «con la seguridad y la certeza» de que lo que le han trasladado los cacereños durante la campaña electoral es que «Cáceres quiere cambio». «A mí esa es la encuesta que más me tranquiliza, el contacto directo con mis vecinos y, en ese sentido, estoy muy tranquilo», ha concluido.

Consuelo López

La candidata de Unidas Podemos, Consuelo López, ha animado a los cacereños a que ejerzan su derecho al voto porque en las urnas «es donde se puede hablar». López ha votado a las 10,30 horas en el CEIP Castra Caecilia de la capital cacereña donde media hora antes lo hacía Luis Salaya. «Estoy nerviosa y encantada de estar aquí ejerciendo el derecho al voto», ha dicho la candidata de la coalición morada que ha deseado que la jornada pase «sin ningún tipo de incidente». En cuanto a la noche electoral, López seguirá el recuento de votos en la sede del partido cuando los apoderados que tienen en las mesas electorales, unos cuarenta según ha dicho, lleven los resultados.

Consuelo López, de Unidas Podemos, votando en el colegio Castra Caecilia. Armando Méndez

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cáceres, Francisco Piñero, ha sido uno de los últimos en ejercer su derecho al voto. Lo ha hecho en el colegio Francisco de Aldana, en el R-66, acompañado de gran parte de su familia. «Todo lo que saquemos será positivo porque partimos casi desde cero», ha declarado, en referencia a que la candidatura que encabeza es totalmente nueva pese a que Cs tenga ahora cinco concejales en el Ayuntamiento cacereño. Piñero pasará la noche electoral en la sede de su empresa, Electrocash.

Vox obtuvo en 2019 un concejal en Cáceres con un 6,8% de los votos. Eduardo Gutiérrez, candidato a la alcaldía esta vez, ha deseado «que sea una jornada tranquila en la que todo el mundo pueda votar libremente, con normalidad y transparencia». Tras votar se ha ido a la mesa del residencial El Arco, donde pasará el día como apoderado de su partido.

Francisco Piñero, candidato de Cs, ha votado en el colegio Francisco de Aldana, del R-66. Armando Méndez

El candidato de Cáceres Viva a la alcaldía de Cáceres, Francisco Alcántara, ha votado en la sede de la Asociación de Periodistas, junto al parque de Gloria Fuertes. Ha calificado la jornada de hoy como «un hito para el cacereñismo», al ser la primera vez que su partido, fundado hace tres años, concurre a unas elecciones. Lo hace con la esperanza de obtener representación en la capital y ser determinante en la formación del gobierno municipal. La sede del partido en la avenida Clara Campoamor será su cuartel general esta noche. Alcántara es actualmente concejal no adscrito, después de abandonar al inicio de la legislatura el grupo de Ciudadanos, partido cuya lista encabezó en las municipales de 2019.

El candidato de Vox, Eduardo Gutiérrez, deposita la papeleta en el Centro de Profesores y Recursos. Jorge Rey

En su regreso a la política activa como candidato a la alcaldía por Levanta Cáceres, Felipe Vela ha votado pasadas las 12.30 en Aula de la Tercera Edad de la avenida Hernán Cortés. Ha afirmado que volver a presentarse a un cargo público ha sido «una experiencia agradable», si bien ha lamentado la dispersión que provoca el que haya hasta seis opciones minoritarias en las municipales de Cáceres.

Además de PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, Cáceres Viva y Levanta Cáceres, concurren también a las municipales Somos Cáceres, Una Extremadura Digna y Juntos por Extremadura.