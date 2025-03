¿Sirven de algo las campañas?

Comenta Compartir

Leo que casi un millón de personas han solicitado que sus nombres no figuren en la relación de votantes a las que acceden los partidos ... políticos para enviar sus papeletas y propaganda electoral. El porcentaje se ha incrementado en un 10% respecto de las anteriores elecciones municipales y aunque las razones para esta objeción son sobre todo medioambientales existen otras como el extraordinario e innecesario gasto, la molestia que ocasiona recibir información sobre partidos opuestos al del votante o la poca utilidad que tiene esta en un buzón cuando el voto está ya decidido. Así las cosas, convendría preguntarse si las campañas electorales tienen sentido y sobre todo si lo tienen en la sociedad de la información en la que el vertiginoso ritmo de las noticias y las redes sociales han originando un contexto nuevo donde la comunicación con los votantes no sólo es más ágil sino constante. Desde hace tiempo campaña y precampaña se confunden y se extienden hasta el punto de hacernos pensar que son permanentes, lo cual no sé si las hace inservibles o si les dota de un significado distinto: como en la defensa de un trabajo fin de grado, necesario para obtener el título, las campañas sirven para refrescar lo que se ha hecho previamente y ponerlo en orden, por eso hay que estar, para demostrar que eres capaz, que en las distancias cortas no flojeas y que te defiendes solo. De ahí la importancia concedida a la puesta en escena final, la performance, la exageración y los unicornios; de ahí la traca final de promesas concatenadas que a unos les moviliza la ilusión y a otros el escepticismo pero que, no obstante, tienen el valor de permitir la comparación entre partidos y establecer diferencias entre ellos incluso de matices. Por su parte, comparar candidatos sirve para generar adhesiones o huidas activando con frecuencia lo más emocional del votante, de ahí quizá también, de lo emocional que te lleva a coger tal o cual papeleta, la presencia de vísceras e identidades en campaña, las filias y las fobias que nos llevan al colegio electoral. Aunque el hueso duro de roer son los indecisos, ignorados durante toda una legislatura son los desencantados de «su partido de siempre» y también quienes no encuentran acomodo ideológico en ninguno concreto; requieren de estrategias específicas de seducción y son el oscuro objeto del deseo en la campaña, el disputado voto del Sr. Cayo. Feliz última semana de campaña.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión