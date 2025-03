Baselga: «Ciudadanos no está muerto y vamos a ser decisivos»

«Nos ha costado muchísimo, es la verdad, pero al final hemos logrado tener una candidatura en Plasencia». El presidente de Ciudadanos y candidato a ... la Junta, Fernando Baselga, ha reconocido el trabajo arduo que la formación naranja ha tenido que llevar a cabo para lograr un cabeza de cartel a la alcaldía placentina.

Francisco Antonio Gil Iglesias, gerente hostelero e hijo de Paco Gil, exconcejal del PP ya fallecido, es el candidato municipal. «Conocía a su padre, una magnífica persona, y ahora conozco a su hijo, que lo es también», ha dicho Baselga en su presentación.

«He decidido dar un paso adelante y entrar en política porque me gustó lo que hizo mi padre por esta ciudad», ha declarado el candidato de Cs a la alcaldía. «Quiero trabajar por las personas y lo hago con esta formación porque me ha dado la oportunidad, y estoy ilusionado».

Por eso, para el presidente regional de Ciudadanos, «hemos pasado de no tener candidato a tener uno muy bueno». Otro hecho más que a su juicio demuestra que «no solo no estamos muertos, sino que seremos decisivos en el próximo gobierno de la Junta». Para Baselga, algo positivo para Extremadura. «Esta región no puede depender de los extremos y Cs es la formación que puede equilibrar la balanza».

Cree además que es posible porque, aunque con pocas candidaturas, menos de la mitad de las que presentaron hace cuatro años, «hemos conseguido llegar al 65% del censo electoral; y lo que yo veo en los actos en los que estoy es que hay mucha gente que quiere a Cs».

El candidato a la alcaldía de Plasencia dice que «nunca es tarde para mejorar un partido; si te caes, te levantas y, si has sufrido, lo haces con más ganas». Y el candidato a la Junta de Extremadura tiene claro que «todos los partidos tienen altibajos, pero sobreviven, y Ciudadanos lo hará».