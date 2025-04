Barcelona, Vitoria y Pamplona, a la búsqueda de pactos

Álvaro Soto Madrid Lunes, 29 de mayo 2023, 20:23 Comenta Compartir

El calendario de formación de los ayuntamientos presenta menos variables que el de las comunidades autónomas y sobre todo, los nuevos regidores municipales tendrán sus bastones de mando mucho antes de las elecciones generales. Los consistorios de los 8.100 municipios españoles se constituirán y elegirán alcalde o alcaldesa el sábado 17 de junio, un mes y una semana antes de la fecha elegida por Sánchez para los comicios nacionales, con una sola excepción: que alguna formación presente un recurso ante su Tribunal Superior de Justicia, como ha anunciado que hará Coalición por Melilla tras la trama del voto por correo.

Pero de esta forma, los partidos tienen apenas tres semanas para cerrar los pactos postelectorales, un tiempo que se antoja escaso en algunas ciudades como Barcelona, donde el panorama es muy enrevesado. En la capital catalana venció el candidato de Junts, Xavier Trias, con once concejales, pero los dos partidos mayoritarios de izquierda, el PSC de Jaume Collboni (diez) y En Comú de Ada Colau (nueve), tratarán de impedirlo, aunque su suma no alcanza los 21 necesarios para la mayoría absoluta, lo que implica la intervención de un tercer actor, el PP, que este lunes mismo dejó claro que no hará alcalde a Collboni si éste se apoya un Colau. Un laberinto para el que la legislación electoral también tiene solución: en los ayuntamientos en los que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta, se proclamará alcalde al concejal que encabeza la lista con mayor número de votos o, si existe un empate en sufragios, se realizará un sorteo. Es decir, si no hay pacto, Trias será alcalde.

Barcelona parece el puzle más difícil de encajar, aunque en otras ciudades los partidos también tendrán que hacer encaje de bolillos si quieren pactar un nuevo alcalde. En Pamplona, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro fue el partido más votado, con nueve concejales de 27, y Bildu fue la segunda fuerza, con ocho. La llave la tendrá el PSN, tercera formación con cinco ediles, que podrá decidir quién gobierna, aunque la capital navarra se negociará con un ojo puesto, o los dos, en el Gobierno foral, donde el PSN depende de los diputados de Bildu para repetir. Vitoria, donde ganó la izquierda 'abertzale', también está en disputa, ya que el PSE intentará conseguir el respaldo del PNV, del PP o de los dos para lograr el ayuntamiento.

En cualquier caso, todas las negociaciones tendrán que transcurrir rápido. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) fija que las juntas electorales locales procederán al escrutinio oficial de los resultados entre el 2 y el 5 de junio. Una vez finalizado este escrutinio oficial, los partidos tendrán un día para presentar reclamaciones y las juntas electorales de zona otro día para resolverlas y a partir de ahí habrá un periodo de hasta siete jornadas que concluirá con la proclamación de los elegidos el 14 de junio. Los partidos tienen entonces tres días para recurrir ante las juntas de zona, algo que ocurre en pocas ocasiones.

Finalmente, según establece la Loreg, «las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones». Ese mismo día, que en esta ocasión coincide con el 17 de junio, se elegirán los alcaldes y alcaldesas.

