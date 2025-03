Los autónomos le explican a Vara cómo prosperar

Al alcalde de Miajadas, Antonio García, al que todos llaman Chicho, le avisaron con muy poca antelación de que el presidente Vara los visitaría en ... plena campaña. Y al final consiguió preparar un 'tour' al candidato socialista de poco más de una hora que fue todo un catálogo de empresarios. Cada historia y producto eran diferentes, pero tenían en común una plantilla llena de familiares, algo habitual entre pymes y autónomos extremeños.

La carpintería de Ignacio Avis, otra nave dedicada a carrocerías metálicas que lleva su primo Javier, el taller del tornero fresador Manuel Herrero, que se jubila este año, otra empresa de rotulación que dirige José Antonio Garrido y que tiene a varias familiares empleadas incluida su hija; un empresario que trabaja el poliéster, Juan Álvarez, cuya hija Cristina cuenta que venden entre 150 y 200 piscinas prefabricadas al año, el 70 por ciento en Extremadura, y la empresa Agrotecmi, situada enfrente y dedicada a instalaciones y material de riego, fueron las seis paradas con las que Vara arrancó la jornada del jueves rodeado de cámaras.

El día siguió con un breve paseo en por Santa Cruz de la Sierra, un pueblito cercano de poco más de 300 habitantes gobernado por el PP, y culminó en Trujillo por la tarde antes de parar en Guadalupe y Madroñera. Se puede decir que, tras el debate televisivo del jueves, el equipo electoral del PSOE ha metido el turbo antes de coincidir esta tarde en un mitin con Pedro Sánchez en Badajoz en pleno ecuador de la campaña.

A todos los empresarios anteriores Vara les dedicó un rato y cada cual le describió cómo han prosperado hasta ocupar alguna de las 120 naves del polígono de Miajadas (9.700 habitantes), población situada junto a la autovía A-5 en el centro de la región casi en la misma línea que separa Cáceres de Badajoz.

Lo curioso es que la mayoría de los empresarios de este polígono se dedican a la agroindustria, sobre todo al tomate y su transformación, como revela el monolito coronado por un tomate gigante que los conductores divisan desde la autovía. Pero en esta visita de campaña lo que el candidato a la reelección quería visibilizar eran las empresas de servicios que asisten a las anteriores. Y eso que la joya de la corona en esta zona –ya visitada por Vara el 20 de abril y que empieza a construirse este verano– es la empresa Isfa ( Iberian Smart Financial Agro), que será la más grande de Europa dedicada al procesado de almendras. Son 50 millones de inversión y 30 empleos directos en una parcela de 12 hectáreas adquirida por empresarios vascos y catalanes que están comprando la producción de este fruto seco allá donde crezca, explicaba orgulloso Chicho García, regidor en Miajadas desde 2015 y donde ahora el PSOE tiene 7 de los 13 concejales de la corporación.

Apoyo a autónomos

En ese polígono hay más de setenta naves disponibles y por si alguien las quiere Vara explicó ayer que «vamos a seguir apostando de manera clara por los emprendedores que quieran hacerse autónomos con ayudas de hasta 10.000 euros para hacer frente a gastos en los primeros momentos, pero también hay que ir facilitándole las cosas desde el punto de vista del papeleo», dijo antes de hablar de «muy buenos resultados» en cuanto a la modificación legislativa de su gobierno sobre declaración responsable que permite avanzar en los trámites sin tener que esperar a la Administración.

Además, Vara subrayó la importancia de los programas de digitalización que va a desarrollar hasta el año 2025 para impulsar el marketing y la venta por Internet y habló de facilitar el autoconsumo energético en naves de polígonos industriales para que reduzcan su factura de la luz.

Pero si hay una cosa que se llevó anotada el candidato del PSOE en su libreta fue la necesidad de revisar las condiciones de las licitaciones. Javier Avis, que tiene doce empleados y trabaja el metal haciendo desde estructuras o remolques a comederos para ganado, le explicó a Vara que ya no trabaja con el constructor sino directamente con el cliente. Este cambio fue para evitar los impagos que ha sufrido en más de una ocasión, así que ha contratado albañiles y un arquitecto en la empresa y ha actualizado las tareas de cada uno. Según reconoció luego Vara, «me han dicho que cuando licitan algo siempre se le pide a los empresarios estar al corriente de la seguridad social, pero nos piden también que exijamos a las empresas que estén al corriente del pago a proveedores y de las subcontratas porque a veces ocurre que estamos adjudicando contratos a empresas que no le pagan luego a los que han subcontratado o a sus proveedores. Por eso, vamos a hacer las modificaciones legislativas que nos permitan para poder ayudarles», anunció.

Se jubila sin relevo

A los seis empresarios estas promesas electorales, sobre todo las de autoconsumo energético para reducir su factura, le sonarán muy bien, pero a uno de ellos, Manuel Herrero, que conversó cinco minutos con Vara rodeado de tornillos y tuercas alrededor de una fresadora, seguramente le dé ya igual. Su problema es otro. No tiene empleados –«estoy solito», contesta cuando se le pregunta por el tamaño de su plantilla, que era el dato en el que más interesado parecía Vara–. «Soy autónomo y aquí estoy hasta que aguante. Empecé con 18 años con mi padre, que era tornero, tengo 63 y este año me quiero cortar la coleta. Llevo en este polígono 20 años y como máximo he tenido tres empleados, pero ahora que quiero dejarlo no encuentro a nadie para el traspaso», relataba antes de que el candidato socialista fuera llevado a la nave contigua.

Era la de José Antonio Garrido, al frente de rótulos Garrido y con cinco empleadas, algunas de la cuales se sorprendían del enjambre de cámaras y periodistas que mueve en campaña un candidato que además es presidente de la Junta. Por supuesto, se hicieron foto con el político que los acababa de visitar, lo mismo que en su día hizo Juan Álvarez, el empresario de la nave de al lado, con 16 trabajadores y dedicado al poliéster, que nada más llegar le mostró a Vara una foto de ambos estrechándose la mano en el mismo sitio hace quince años, de cuando Vara acababa de convertirse en presidente, un cargo que estos días las encuestas no son capaz de asegurarle al cien por cien, por lo que nada más acabar en Miajadas siguió visitando pueblos.