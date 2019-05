Cs no apoyará a investigados y Ramírez ve opciones de gobernar en Almendralejo Ramírez, durante la campaña. :: brígido El candidato socialista, que ganó con claridad los comicios, subraya que el municipio «ha hablado con claridad y quiere cambio» C. J. VINAGRE Martes, 28 mayo 2019, 09:21

José María Ramírez Morán, que ya fue alcalde almendralejense, ve posible volver a gobernar el municipio más poblado de Tierra de Barros a pesar de haberse quedado a las puertas de la mayoría absoluta. En primer lugar por la suficiencia de su triunfo electoral (doce puntos y medio de ventaja y 2.200 votos sobre el segundo, el PP). El segundo motivo lo apunta Ciudadanos, el partido que si se uniera a los populares y a Vox le quitaría la Alcaldía a Ramírez en beneficio del regidor en funciones, José García Lobato.

El partido de Albert Rivera recordó ayer que tiene como «línea roja la lucha contra la corrupción y eso implica no apoyar a imputados», detalló a HOY Marta Pérez, secretaria de comunicación de Ciudadanos en Extremadura y nueva diputada en la Asamblea de Extremadura.

El alcalde en funciones y cabeza de lista del PP a la reelección, José García Lobato, es uno de los investigados en una ramificación de la trama Púnica, el caso Cofely, junto a otros dos ediles de su formación en el municipio.

En Cofely se investiga el posible amaño del concurso de eficiencia energética que licitó el Consistorio de Almendralejo en 2014. Su adjudicación fue paralizada por la Audiencia Nacional. Estaba valorado en 20 millones por 15 años, aunque el funcionario responsable del área ya había advertido que las cifras estaban infladas.

Los otros dos concejales investigados junto a Lobato en esta pieza de la Púnica van también en la candidatura y en puestos preferentes. Son el número dos, Luis Alfonso Hernández Merino, y el número cinco, Carlos González Jariego.

«Ciudadanos se va a sentar a hablar con todos los partidos y no tiene ninguna decisión sobre las posibles alianzas para formar gobierno. Eso está por aclarar. Lo que sí tiene claro es una política clara de luchar contra la corrupción en la política. Eso pasa, entre otras cosas, por no apoyar a cargos públicos imputados por ello», resaltó Pérez.

Consenso básico

«Hablé con Juan Arias (cabeza de lista local de Cs) la noche electoral. Me felicitó por el resultado. Una conversación protocolaria y nada más. No era el momento de hablar más en profundidad. En todo caso, quienes me conocen saben de mi talante y por eso empezará a hablar con la idea de poder gobernar en unos días», explicó Ramírez Morán.

El candidato socialista recalca «que el pueblo de Almendralejo ha hablado claro en las urnas. Quiere un cambio de gobierno y por eso voy a trabajar. Voy a intentar alcanzar el consenso básico para ello y un acuerdo más estable si es posible», agregó a este periódico. Ese pacto, cree, es posible con Ciudadanos.

José María Ramírez fue primer edil del municipio entre los años 2000 y 2011. En mayo de este último perdió con rotundidad frente hasta entonces un desconocido José García Lobato en la política local.