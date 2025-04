El PSOE mantiene sus 19 diputados y gana las elecciones en Asturias

Ana Moriyón Viernes, 2 de junio 2023 | Actualizado 03/06/2023 09:33h. Comenta Compartir

No hubo sorpresas ni sobresaltos de último momento. El voto de los asturianos residentes en el exterior, que se contabilizó ayer en las dependencias judiciales de Oviedo hasta bien entrada la noche, no cambiará la distribución parlamentaria que se había establecido a tenor de los resultados electorales del pasado domingo 28 de mayo. Esto es, el PSOE mantendrá sus 19 diputados, el PP contará con 17 representantes en el Parlamento asturiano, Vox tendrá cuatro parlamentarios en la Junta, IU-Convocatoria por Asturias 3 y Podemos y Foro un diputado cada uno. Con este reparto de escaños, el socialista Adrián Barbón tiene garantizado la reelección como presidente del Principado, aunque será ahora cuando deberá iniciar conversaciones con las otras fuerzas de la izquierda para garantizar su apoyo en la investidura y la gobernabilidad, puesto que no cuenta con mayoría absoluta. IU-Convocatoria por Asturias, socia prioritaria del PSOE, ya ha advertido de que en esta ocasión no se conformará con un pacto de investidura y tiene intención de existir la entrada en el futuro gobierno, pero las negociaciones estaban pendientes del recuento del voto procedente del exterior y, también, de la constitución de los ayuntamientos, prevista para el próximo 17 de junio.

La confirmación de la victoria socialista supone el pistoletazo de salida para llevar a cabo las negociaciones con el resto de partidos para ser investido y formar gobierno. IU-Convocatoria por Asturias y Podemos son las fuerzas preferentes, aunque Foro, que tiene un diputado, también entra en esta aritmética parlamentaria.

Trabajo en cadena. Unos treinta funcionarios se ocuparon de clasificar, filtrar e introducir las 7.329 papeletas llegadas de diferentes países del exterior en las correspondientes urnas para, a continuación, iniciar el recuento, que se prolongó toda la jornada. fotos pablo lorenzana

Durante la mañana del escrutinio, el presidente del Principado, ya avanzó sus intenciones. Tras afirmar en la Junta, donde participó en la final de la Liga de Debate Escolar, declaró que en política es necesario llegar «con humildad» a los resultados electorales, «admitirlos sin soberbia». «La democracia es eso, que la gente participe», dijo el presidente del Principado. Barbón volvió a mostrarse muy dispuesto al diálogo para lograr un «Gobierno fuerte» en el Principado.

Y es que ayer, pese a la expectación generada en los últimos días por la posibilidad de que el voto emigrante pudiera cambiar el escenario político asturiano a favor del bloque de la derecha, no hubo cambio alguno en la tarta parlamentaria. Los populares mantuvieron la esperanza hasta el último momento de que el voto extranjero pudiera hacer que los socialistas perdieran a uno de sus diputados por la circunscripción oriental a su favor, quedando ambos partidos con 18 diputados cada uno. Que fuera el primer año desde 2011 que no hubiera que «rogar» el voto desde el extranjero -un trámite burocrático que reducía especialmente la participación- y que el propio candidato popular, Diego Canga, formara parte del colectivo de asturianos residentes en el exterior, hizo que los populares centraran buena parte de sus esfuerzos en este votante, tradicionalmente de izquierdas.

Sin embargo, finalmente votaron en estas elecciones 7.329 emigrantes. Fue una participación muy superior a la de las elecciones de 2019, en torno al doble, pero aún así escasa -de un 5,9% con respecto al censo, de 123.201 personas- como para hacer viable un giro de los acontecimientos y propiciar este cambio de escenario. Bien es cierto que el PP ganó en votos al PSOE en esta circunscripción entre el votante exterior, pero apenas contabilizó 108 papeletas más a su favor, insuficientes para arrebatarle el diputado al PSOE. Necesitaban una diferencia de 890 votos para conseguirlo. Votaron en total en el oriente 1.443 personas. De haberlo logrado, la situación política hoy en Asturias sería muy diferente a la que se estableció en la noche del 28M puesto que implicaría que el bloque de partidos de la derecha hubieran sumado mayoría (PP, Vox y Foro) y, de ponerse de acuerdo, habrían podido arrebatarle el Gobierno a los socialistas. Esto no fue así y, de hecho, el PSOE ganó en 300 votos al PP en el voto exterior, con un total de 2.431 votos frente a los 2.131 que lograron los populares. La candidatura liderada por Adrián Barbón fue la más votada en las circunscripciones central y occidental, donde sumó 1.550 y 450 votos respectivamente, siendo la lista de Diego Canga la segunda más votada, con 1.145 votos en el centro y 447 en el Occidente. El PP ganó en el Oriente, donde realmente había centrado todos los esfuerzos, pero no fue suficiente para sumar el diputado en liza. Contabilizó en esta área 539 votos, frente a los 431 que sumaron los socialistas. En todo caso, y en línea con los resultados que los populares obtuvieron el pasado domingo, el dato supone un incremento notable para esta formación que, hace cuatro años, habían quedado en cuarto lugar en el voto extranjero.

Intensa jornada de recuento

La jornada fue especialmente intensa ayer en las dependencias judiciales de Oviedo, donde se llevó a cabo el recuento de este voto en presencia de apoderados de los diferentes partidos, con presencia también de altos cargos tanto del PSOE como del PP, dada la expectación generada por el diputado en liza. También se acercó hasta el lugar la diputada socialista Esther Freile, cuyo escaño estaba en juego.Ya a primera hora de la mañana se acercó a las dependencias el líder del PP, Diego Canga, quien reconociendo que el vuelco en el marcador era realmente difícil, aseguraba entonces que «mientras haya vida, hay esperanza». Hasta las dependencias también se acercó el secretario general de los populares, Álvaro Queipo, y durante toda la jornada, estuvo también haciendo un seguimiento del recuento la secretaria general de los socialistas, Gimena Llamedo. El recuento se prolongó durante horas y no fue hasta cerca de las diez de la noche cuando se dio a conocer el acta. El tercer partido más votado desde el exterior en las tres circunscripciones, igual que ocurriera en el voto contabilizado el pasado domingo, fue Vox. La lista encabezada por Carolina López sumó 885 votos, de ellos 522 los obtuvo en la circunscripción central, 225 en la oriental y 138 en la occidental. Podemos e IU-Convocatoria por Asturias concentraron la mayor parte de sus votos en la circunscripción central, mientras llama la atención el notable apoyo que entre el voto emigrante obtuvieron partidos como el Partido Animalista o los Verdes, que en el centro superaron en votos a Foro.

Caja sorpresa

Esta tarde, cuando se procedía a finalizar el recuento correspondiente a la circunscripción central, se localizó una caja que contenía 580 . La tensión en el lugar se hizo evidente y el presidente de la mesa ordenó a los medios de comunicación y al público que abandonara la sala «temporalmente». Dentro solo pudieron quedar los funcionarios y los apoderados de cada partido. Desde el pasillo, los medios de comunicación sí pudieron comprobar cómo se procedió a revisar y clasificar los nuevos votos y a introducirlos en las urnas correspondientes, pese a que el recuento ya estaba bastante avanzado.

La caja contenía 580 votos, por lo que en total son 7.329 las papeletas a recontar. De ellas, 4.411 corresponden a la circunscipción centro, 1.443 a la occidental y 1.475 a la oriental. Son los votos de esta última sección los que cobran una mayor importancia, ya que los populares están a 840 votos de arrebatarle un diputado al PSOE, con lo que ambos partidos empatarían a 18.

Media decena de magistrados y tres decenas de funcionarios se han ocupado, desde primera hora de la mañana, del arduo proceso previo que implica el recuento del voto procedente de asturianos residentes en el exterior. Quince cajas con miles de cartas llegadas desde diferentes países que, una vez constituidas formalmente las mesas, en torno a las nueve de la mañana, están pasando varios filtros antes de que el voto llegue a las urnas instaladas en el junta electoral, emplazada en los juzgados de Oviedo. Concretamente, se trata de cinco puntos de votación asistidos por otros tantos magistrados o vocales no judiciales donde se hace la última comprobación y se deposita el voto en la urnas habilitadas en función de la circunscripción: oriente, occidente y centro.

Antes de depositarse en las urnas, los miles de votos que llegaron del exterior pasan por varias áreas de control. En un primer punto, un grupo de trabajadores equipado con una guillotina se ocupa de abrir las cartas por montones para mayor agilidad. Estas, posteriormente, se distribuyen en tres áreas de trabajo en las que el grueso de los funcionarios movilizados para esta jornada de recuento electoral se ocupaban de un primer filtro en el que se comprueba que la documentación aportada por cada ciudadano en cada sobre es la correcta. Como un trabajo en cadena, y a un ritmo intenso en el que los funcionarios iban descansando a turnos, esta documentación se va trasladando a la zona en la que están instaladas las urnas, donde se hace una última comprobación antes de que los propios magistrados o vocales no judiciales introducen finalmente la papeleta en la urna correspondiente.

Alrededor de las 16.30 dio comienzo el recuento de papeletas propiamente dicho. De hecho, la previsión es que no se conozca el resultado final hasta bien entrada la tarde. Y todo se ha retrasado tras la aparición de una caja llena de votos en pleno recuento. Solo cuando finalice este proceso se sabrá si el voto procedente del exterior implica cambios sustanciales en los resultados electorales del pasado domingo. Esto es, 19 diputados el PSOE, 17 el PP, 4 Vox, 3 IU-Convocatoria por Asturias, uno Podemos y uno Foro.