«Quiero que mis vecinos me miren por mi gestión, por mi capacidad y por mis hechos y que no valoren la enfermedad como parte de ese camino», dice el alcalde de La Roda, enfermo de ELA, que ha vuelto a arrasar en las urnas

José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 17 de junio 2023, 00:13 | Actualizado 07:32h. Comenta Compartir

Juan Ramón Amores es ELAlcalde de La Roda (Albacete, 16.000) habitantes), el único regidor con esclerosis lateral amiotrófica (se la diagnosticaron hace casi ocho años), que este sábado volverá a tomar el bastón de mando de su municipio tras revalidar la alcaldía con una mayoría absoluta aún más abrumadora que la lograda hace cuatro años. A este profesor de Educación Física de 46 años, que encabezaba la lista del PSOE, le han votado más de la mitad de sus vecinos, y aunque el cuerpo a veces no le responda, la cabeza la tiene llena de proyectos para su pueblo. De la ELA siempre se acompaña esa frase de que es una enfermedad degenerativa e incurable con una esperanza de vida media de tres años, un lapidario cartel que Juan Ramón Amores, Juanra, ha botado de su vida. Casado con Mónica, «la mejor mujer», y padre de Iván y Jimena, ELAlcalde se declara hoy una persona más feliz y con más ganas que hace cuatro años. «Mientras tenga fuerza seguiré apostando por La Roda del futuro».

-Lo primero Juanra, ¿cómo está?

-Me encuentro bien, con mucha fuerza y energía. A nivel motor, aunque me sigo poniendo de pie, voy en silla de ruedas al Ayuntamiento para evitar caídas. Mi voz cada vez es más débil, pero sigo pudiendo comunicarme. Y lo más importante, hoy soy más feliz que hace cuatro años.

-Desde que supo que tenía ELA se ha involucrado en muchos proyectos relacionados con la enfermedad, ha escrito un libro ('Un idilio con la vida' junto a la periodista Mar G. Illán), colabora en la radio... ¡no para!

-Soy embajador de Adelante, una asociación de familiares, amigos y enfermos afectados por ELA de Castilla-La Mancha y me encanta participar en cualquier evento que se organiza para recaudar fondos y dar visibilidad. Al ser alcalde, ésta es más grande que si fuera maestro, que es mi profesión. Cada sábado, como 'ELA Alcalde Amores' participo en un programa de radio que se emite a nivel nacional y que escuchan un millón de oyentes: Agropopular, presentado en la C por César Lumbreras. En cuanto al libro, estamos a punto de agotar la segunda edición. Es un testimonio de vida y de superación y de cómo afrontar un problema que puede parece grave pero al final es parte de la vida. Los derechos de autor se destinan a la investigación de esta enfermedad.

-Ha vuelto a ganar por mayoría absoluta, pero esta vez con más votos y aún con mayor porcentaje que en 2019, casi un 54%, cuatro puntos más. ¿A qué cree que se debe este apoyo tan masivo?

-A pesar de la dificultad de la legislatura, con los efectos de la pandemia, el temporal de nieve de Filomena y la guerra de Ucrania, hemos conseguido cambiar la inercia de mi pueblo. Más infraestructuras, arreglo de calles y la cercanía de mi equipo, y también mía, han hecho que la confianza de la gente siga creciendo en tiempos convulsos para el PSOE. Lo cuál da aún más valor al aumento de votos. Me siento una persona muy querida y este apoyo lo voy a devolver con más trabajo si cabe.

«Quiero que mis vecinos me miren por mi gestión y no valoren la enfermedad como parte de ese camino»

-El hecho de que sus vecinos hayan visto que la ELA no le ha doblegado sino todo lo contrario, ¿ha podido influir en el voto?

-Yo quiero que mis vecinos me miren por mi gestión, por mi capacidad y por mis hechos. Que en ningún momento valoren la enfermedad como parte de ese camino. Yo hago lo que un alcalde cualquiera debería hacer en su pueblo; trabajo, ilusión, proyectos y equipo son palabras que no tienen que ver con la ELA.

-Sus paisanos también son testigos de cómo la enfermedad avanza lentamente y le impide hablar y moverse con la fluidez de años atrás… ¿qué le dicen? ¿Hay alguien que en lugar de coraje y determinación ve lástima?

-Es algo que utilizan contra mí adversarios políticos. No imagino que nadie vote por lástima a ningún alcalde. Estamos hablando de algo muy serio. Ese alcalde es la persona que te va a representar durante cuatro años. En 2019 animaron a no votarme con la excusa de que no iba a aguantar toda la legislatura. Hoy aún lo dicen. Los hechos demuestran que aquí sigo y con esa misma ilusión me he presentado esta legislatura. Mientras tenga fuerzas seguiré al mando. Es algo que he dicho siempre a todo aquel que me ha preguntado. No se puede elegir ni cuándo acaba la vida de una persona sana ni la de una enferma. Cuando digo nadie ha vivido mañana, pienso en la cantidad de gente que estaba sana y que ya no está a día de hoy. Yo lo único que garantizo es que mientras tenga fuerza seguiré apostando por La Roda del futuro.

-¿S ve dando guerra en 2027? ¿repetirá de candidato?

-Si tengo fuerzas, que nadie lo dude.

«Seguro que hay más alcaldes que van a tener ELA y todavía no lo saben. Hay que disfrutar de cada día como si fuera el último»

-¿Qué consejos daría a sus colegas de todos los partidos que este sábado van a tomar posesión de su bastón de mando?

-Que sean cercanos, que las personas vayan por delante de las ideologías, que tengan en cuenta que las pequeñas cosas son las que hacen felices a la gente y que no piensen nunca en una legislatura porque tener proyectos de transformación implica pensar al menos a diez años vista.

-¿Cuál es su secreto?, ¿que se necesita para ser un buen alcalde?

-Tener el despacho abierto, pensar en la gente que te votó y en la que no lo hizo. Es algo que no todo el mundo practica. Y ser una persona empática capaz de ponerse siempre en los zapatos de quien tienes enfrente. Y rodearse de un buen equipo. Messi, solo, nunca hubiera conseguido ganar tantos títulos.

-¿Qué diría a un paciente que le acaban de diagnosticar de ELA?

-Que no haga caso del diagnóstico porque dos o tres años es simplemente una estadística. Que la ELA es una enfermedad que avanza de manera muy distinta en cada persona. Que su cabeza es más importante que su cuerpo y, por último, que disfrute de cada día como si fuera el último de su vida. Como dice Leiva, 'hazlo como si fueras a morir mañana'.

Ampliar Desde que le diagnosticaron ELA hace casi ocho años Juanra lleva a rajatabla su consejo: «Disfruta de cada día como si fuera el último». R. C.

-Por cierto, el adelanto electoral se ha cargado, entre otras leyes, la ley de la ELA, ¿una pena no?

-A mí la Ley ELA o no Ley no es lo que más me importa. Creo que hay leyes que nunca se llevan a la práctica o se dotan económicamente. Aquí lo importante es el apoyo directo, con medidas reales y efectivas. A los enfermos y sus familias. Soy consciente de que no puede haber una ley por cada enfermedad. No puede ser que un enfermo decida no seguir luchando porque no tiene 54.000 euros anuales para sus cuidados. Hay gente que elige morir dignamente y yo quiero que todos podamos elegir vivir dignamente. En la España de 2023, hoy hay una Ley de muerte digna, pero no hay una Ley de vida digna.

-Es el único alcalde de España con ELA, ¿cómo se lleva? ¿Con orgullo, con resignación, con energía?

-Lo llevo de la manera más normal del mundo. Seguro que hay más alcaldes que van a tener ELA y todavía no lo saben. En la anterior legislatura, un alcalde de Canarias, fue diagnosticado y murió a los pocos meses. Para mí, padecer esta enfermedad no es ningún mérito. No me va a limitar a la hora de conquistar el futuro de mi pueblo.

«La política está para solucionar los problemas de la gente. Hoy sólo vemos enfrentamientos y crispación, y eso no me gusta»

-¿Cómo ve la política nacional? ¿Se ha embarrado tanto que ya es imposible que PP y PSOE alcancen algún acuerdo o tiene esperanza pase lo que pase el 23-J?

-Me parece una situación penosa. La política está para llegar a acuerdos, para solucionar los problemas de la gente. Hoy sólo vemos enfrentamientos y crispación. Es algo que a mí no me gusta.

-¿Qué ha pasado para que alcaldes socialistas con buenas gestiones no repitan?

-Porque al final la derecha ha conseguido que se hable más de su relato y de los pactos de gobierno que de la gestión municipal que es lo que debería de interesar a la gente. Al final esa desafección por la política de cercanía ha afectado a muchos alcaldes y alcaldesas que habían logrado una transformación de sus ciudades a mejor y, sin embargo, a pesar de ganar las elecciones no van a conseguir gobernar por la unión de la derecha extrema y la extrema derecha

-¿Hay algún gran proyecto para La Roda que quiera culminar en estos cuatro años?

-El Centro Joven que ya estaba licitado y que la empresa no ha llevado a cabo es mi prioridad para el primer año de la legislatura. Contará con bolera, rocódromo, pistas deportivas y salas multiusos y será referencia de la juventud en Castilla-La Mancha. Una inversión de más de un millón y medio de euros. También tenemos comprometido con el presidente de Castilla-La Mancha un nuevo centro educativo para el colegio público de infantil y primaria, que ocupa uno de los edificios más antiguos de nuestra región. Me hace mucha ilusión dar vida a nuestra Plaza Mayor, que hoy es un parking de coches, convertirlo en una zona de disfrute para la gente. Y conseguir más suelo industrial para que grandes empresas lleguen hasta La Roda.

«No tengo el corazón partido. Quiero por igual a Page y a Sánchez» Juan Ramón Amores podría ser un buen puente para unir las sensibilidades que representan en la familia socialista Emiliano García Page y Pedro Sánchez, cuya relación (al menos la política), no atraviesa por sus momentos más dulces. Los dos jefes de Amores, uno en Toledo, la capital manchega, y el otro en Madrid, gozan por igual del cariño del alcalde de la Roda. Juanra niega que tenga el corazón dividido y lo hace con esta explicación: «Es como decir, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Los quiero a los dos por igual. García Page es mi amigo y un gran gestor de nuestra región. Yo no me meto más allá de esa relación de amistad y gestión. Le he visto llorar durante la pandemia y una cara de cansancio que incluso no he llegado a reconocerlo, pero sin embargo, se ha crecido ante la adversidad y ha hecho de Castilla-La Mancha una región puntera y donde más empresas quieren venir a invertir». Amores tampoco repara en elogios hacia Sánchez: «Ha hecho un esfuerzo increíble por el futuro del país en las épocas más difíciles para ser presidente del Gobierno» y cita de memoria y sinfín «las becas, la dependencia, la política educativa, la sanidad, la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones al IPC, la excepción ibérica en el precio de la luz, la reducción del paro a mínimos históricos, la reforma laboral con el apoyo de la CEOE, las ayudas a autónomos y empresas durante la pandemia.... ¿Qué pasó en la anterior crisis financiera? Despidos, recortes, subida de impuestos, pérdida de derechos... Pedro Sánchez se ha enfrentado a dos crisis y media y ha hecho todo lo contrario».