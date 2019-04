Álvaro Vázquez encabeza la candidatura de Unidas por Mérida para las elecciones locales Irene de Miguel, segunda por la izquierda, estuvo presente en el acto de presentación de los candidatos. / Brígido Se han dado a conocer los cinco primeros candidatos de esta confluencia de IU, Podemos y Equo M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 10 abril 2019, 20:08

Álvaro Vázquez Pinheiro, Monserrat Girón Albumalham, Raúl Gijón Rodríguez, Amparo Guerra Morato y Óscar Fernández Moruno. Son los cinco primeros nombres de la candidatura de Unidas por Mérida a la Alcaldía para las elecciones municipales del 26 de mayo que se dieron este miércoles a conocer. IU, Podemos y Equo se unen en una única candidatura para confluir a estos comicios.

Para respaldar estos nombres, estuvo presente en el acto de presentación Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura. «El verdadero voto útil es el voto que va hacia las mayorías sociales, hacia la gente que levanta con sus manos nuestras ciudades y regiones. Esta es la mejor opción para que Extremadura y Mérida estén donde se merecen», declaró.

El acto se llevó a cabo delante de una de las puertas de acceso del Mercado de Calatrava, que en breve estará de obras para ser remodelado. La elección del sitio no fue casual. «Este es un lugar símbolo de las políticas del PSOE cuando se le deja solo. Abraza los postulados más capitalistas y más neoliberales y privatiza lugares como este, que debería ser un lugar donde se apostara por un comercio local y de cercanía. Pero se hará todo lo contrario. Nada tendrá que ver con dar servicio a los ciudadanos, que solo quieren una ciudad más habitable y acogedora y con servicios públicos de calidad».

Por su parte, Álvaro Vázquez, que encabeza la candidatura, indicó que la candidatura se presenta con dos objetivos. Uno, ser una alternativa política al PSOE y al resto de partidos. Y el segundo, representar a la mayoría social de la que nosotros formamos parte. «Personas que nunca hemos vivido de la política y que, todo lo que tenemos, no ha salido de otro sitio que no sea nuestro esfuerzo y trabajo».

Declaró que en una ciudad como Mérida «en situación de emergencia social, que tenga un equipo de gobierno que tenga como lema 'Mérida enamora' es poco menos que un insulto para los que no llegan a final de mes».

Añadió que esta es una ciudad donde muchos de los servicios están privatizados y no por ello funcionan mejor. Se refirió, en este sentido, al servicio de recogida de basuras, al alumbrado público o al transporte urbano. «Impugnamos esta forma de gestionar la ciudad. Como también rechazamos el caciqueo y enchufismo en los procesos selectivos y en los concursos».

También dijo que no quieren tener nada que ver con personas que tengan alguna señal clasista, comportamientos xenófobos, racistas o machistas. «No los queremos, no pretendemos representarlos y no queremos que nos voten».

Sobre cómo se presenta la campaña electoral dice Vázquez que, una de las virtudes que tienen, es que son «absolutamente previsibles. La gente sabe quienes somos y qué hacemos. Y esperamos que haya mucha gente que se identifique con lo que hemos hecho y queremos hacer».

También quedó claro que no van a entrar en ningún gobierno del PSOE «porque no nos fiamos de él. Aunque si se da la circunstancia, sí podremos llegar a acuerdos puntuales, como hemos hecho esta legislatura. Y algo evidente es que, en ningún caso, vamos a permitir un gobierno de la derecha».

Y sobre su elección como cabeza de lista, Vázquez dijo que la confección de la lista obedece a un criterio «de competencia profesional y de experiencia». Y la experiencia le avala.