Dos alcaldes eternos en la política efímera

«No voto a tu partido, te voto a ti». Es lo que les dicen sus paisanos (así tuteándolos) a Francisco de la Torre (PP) ... y Abel Caballero (PSOE). Y es verdad. Ambos alcaldes ganaron el 28-M en Málaga y Vigo de un modo tan arrollador que a los dos les votaron electores de otros partidos. Es lo que tienen las urnas en las municipales y esa máxima de que se vota a la persona y no a las siglas. Y así lleva siendo desde hace décadas en el caso de De la Torre, ¡23 años seguidos de alcalde!, y de Caballero, nada menos que 16.

Paco y Abel (como les conocen sus vecinos) han forjado su propia marca convirtiéndose en los dos mayores 'influencers' de sus ciudades, dos fenómenos del populismo elegante que trabajan «25 horas al día» y han transformado Málaga y Vigo hasta el punto de que ninguna de las dos urbes se entendería sin ellos. El uno ha hecho de la capital de la Costa del Sol un referente cultural y la Silicon Valley de Europa por su apuesta tecnológica. El otro ha dado la vuelta a un Vigo gris e industrial que ahora «ilumina el mundo» con su deslumbrante Navidad, el «fenómeno turístico emergente más importante de Europa», como se ha dicho.

Malagueños y vigueses militan en el 'Delatorrismo' y el 'Caballerismo' con mucho más entusiasmo que en el PP y en el PSOE. Lo prueba ese 50% de votos cosechados por De la Torre y ¡el 61% de Caballero!, sendas mayorías absolutísimas, que no absolutistas porque si en algo coinciden estos dos viejos rockeros de la política local (156 años los contemplan) es en poner a sus vecinos por delante de la ideología, en su cercanía con la gente y en patear mucha calle con las orejas bien abiertas. La moderación de sus planteamientos y que no se les caigan los anillos a la hora de reconocer los méritos del contrario también juegan a su favor. «Ha tenido un resultado espléndido, prueba de que los vigueses se identifican con lo que ha hecho», elogia De la Torre de Caballero. «Los resultados atestiguan su trabajo y ser alcalde durante tantos años tiene que ser para él un gran honor», le replica el de Vigo al malagueño. Alabanzas al margen, he aquí dos excelentísimas narices a un bastón de mando largamente pegadas. Veamos por qué.

Con el 2027 en la cabeza

Francisco -Paco- de la Torre es el regidor español que más tiempo lleva al frente de una gran ciudad: 23 años sosteniendo la vara de mando de Málaga, (580.000 habitantes). El alcalde ha firmado siete mandatos consecutivos, cuatro de ellos con mayoría absoluta, la última con casi el 50% de los votos. Casado y padre de cuatro hijos, a sus 80 años es también el más veterano de los dirigentes 'capitalinos', un asunto, este de la edad, que sale a relucir cada vez que se aproximan unas elecciones municipales. A él no le preocupa demasiado. De hecho ya tiene en la cabeza el 2027, y no por los próximos comicios locales sino porque es la fecha de la Exposición Internacional a la que aspira Málaga, un acontecimiento por el que la capital de la Costa del Sol compite con Bloomington (Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado (Serbia) y San Carlos de Bariloche (Argentina). La elegida se decide la semana que viene en París, y si es Málaga nadie duda de que Paco, a sus 84 primaveras, cortará la cinta.

Ampliar Francisco de la Torre saluda a un vecino en una céntrica calle de Málaga. Migue Fernández

De la Torre (82.000 euros de sueldo anual), doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Sociología (un ejemplo de versatilidad académica que ha trasladado a la política), es un referente del municipalismo español por el giro que ha dado a Málaga. Más allá del sol y la playa, ha encaminado su ciudad hacia la cultura, con el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen, el Centro Pompidou, el Centro de Arte Contemporáneo o el Museo Ruso (todos inaugurados bajo su mandato), y hacia la industria digital, con un megaparque tecnológico, el Málaga TechPark, que genera más del 20% del empleo (y de calidad) de la ciudad.

«De la Torre está muy pendiente de los pequeños detalles. Cuando va por la calle y se le acerca una señora con un problema, lo apunta en una libreta» Antonio Montilla Periodista de 'SUR'

Antonio Montilla, periodista del diario 'SUR', el medio de referencia en Málaga, y buen conocedor de la política local, apunta que De la Torre es la «cercanía personificada», una de las claves de su popularidad. «Y en esa cercanía va aparejada la amabilidad», apunta el cronista, que lleva años siguiendo y tratando al veterano regidor andaluz. «Está muy pendiente de los pequeños detalles. Cuando va por la calle y se le acerca una señora con un problema, él saca una libretita que siempre lleva encima y apunta el nombre y el número de teléfono para atenderla».

El proyecto de ciudad es la otra gran pata sobre la que De la Torre ha cimentado su enorme tirón electoral. «Ha transformado Málaga», subraya Montilla, que recuerda que De la Torre, antes de ser alcalde, fue concejal de Urbanismo con su antecesora, Celia Villalobos, y se encargó de armar los planes estratégicos para construir la Málaga del futuro (o sea, la actual) sobre las bases del turismo, la cultura y las nuevas tecnologías. «El malagueño de a pie ha sido testigo directo de esa transformación en los últimos 23 años, y lo que antes era cierto desapego hacia su propia ciudad, ahora es una clara identificación con ella. Los vecinos valoran Málaga y el artífice de ese logro, el capitán de ese proceso de transformación y quien lo visibiliza es Paco de la Torre. Si estuviera en otro partido político también le apoyarían», ilustra el periodista de 'SUR'.

La Navidad mundial de Vigo

En la otra punta de la Costa del Sol, en la brumosa Galicia asoma la cabeza un político que cada Navidad se sitúa en el foco mediático. Desde 2019, el espectacular encendido de las luces de Vigo garantiza a Abel Caballero, su alcalde desde 2007, su minuto de gloria en todas las televisiones del país... y del extranjero. Esa simpática forma de vender su iluminación navideña («el alcalde de Nueva York me va a llamar para venir a ver las luces de Vigo» o «la Estación Espacial lleva un día parada mirando nuestras luces de Navidad») gusta a la mayoría de los vigueses (algunos también le han criticado el «derroche» energético), que ven cómo la 'brillante' idea del regidor (71.000 euros de salario al año) resulta un imán que atrae a miles de turistas, que llenan hoteles y restaurantes y gastan en sus comercios.

Lanzado al estrellato por su escaparate urbano de once millones de bombillas que ha puesto a Vigo en el mapa navideño, el carismático Antón ha dedicado, sin embargo, sus mayores esfuerzos a 'humanizar' la ciudad más poblada de Galicia (casi 300.000 habitantes). Y lo está consiguiendo. De la urbe de aroma gris, más bien tristona, poco vertebrada y muy industrializada de hace veinte años, el municipio pontevedrés ha sido recientemente coronado por la OCU como la ciudad con mejor calidad de vida de España, y una de las tres más limpias.

Ampliar Abel Caballero, micrófono en mano, ante el alumbrado navideño de Vigo. Marta Vázquez/EP

Detrás del avance en seguridad, limpieza, educación, medio ambiente y ocio, anda este catedrático universitario de 76 años (es doctor en Economía por las universidades de Cambridge y de Santiago de Compostela), cuya vida gira sobre «dos cuestiones centrales»: su mujer, Cristina, con la que este año celebrará las bodas de oro, y Vigo. «Mi partido se llama Vigo», le gusta decir a Caballero. Y con este lema casero ha arrasado en las elecciones con el 61% de los votos, una de las mayorías absolutas más aplastantes del 28-M, el regalo adelantado de Navidad, lo que tiene doble mérito por el derrumbe socialista. El mejor regalo de Navidad.

El resultado tiene impresionado a su colega malagueño: «Es un respaldo espléndido que revela su capacidad de identificarse a fondo con la ciudad y que también pone de manifiesto que los vigueses se identifican con su labor», dice a este periódico Paco De la Torre. Y aprovecha para lanzar una cariñosa puyita a su par: «En el tema de Navidad creo que vino antes a Málaga a conocer lo que hacíamos por aquí, así que estoy encantado de que le haya servido de inspiración». Y Abel, al quite, se la devuelve: «Nunca estuve en la Navidad de Málaga porque le tengo mucho cariño y no quiero llegar allí y ver que la nuestra es infinitamente mejor». Y para zanjar con espíritu de Nochebuena el asunto uno y otro se mandan «un abrazo» a través de estas líneas.

«El éxito de Caballero radica en su defensa de Vigo. La lleva siempre por bandera, aunque se tenga que enfrentar a su partido o a otras instituciones» Borja Melchor Periodista de 'Faro de Vigo'

A Caballero, exministro de Felipe González, actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en cuyo dilatado currículum también destaca el título oficial de marino mercante (otra demostración de amor por Vigo, su puerto y su mar), le han votado los de PP, los del Bloque Nacionalista, los de Vox, los de Podemos… Y parece que hay Abel para rato. Cuando acabe el mandato tendrá 80 años, y ya avanza que se presentará en 2027. «Biden tiene más años. Y el alcalde de Málaga. La edad no es un factor de discriminación. Yo defiendo mucho la edad y planteo que la gente de edad puede estar activa con enorme capacidad en tantos y tantos lugares».

Borja Melchor, encargado de la información municipal en 'Faro de Vigo', el principal diario de la ciudad, atribuye a Caballero el mérito de poner a Vigo por delante de todo y de todos. «Yo diría que su éxito radica en su defensa de Vigo. La lleva siempre por bandera, aunque se tenga que enfrentar a su partido o a otras instituciones». Así, recuerda la feroz oposición del alcalde a que se cerrara el aeropuerto vigués de Peinador, o cuando en 2013 declaró persona 'non grata' a Joaquín Almunia, compañero de partido, por poner en peligro el futuro del sector naval cuando era comisario europeo de la Competencia.

Melchor destaca, además, la gestión de Caballero a la hora de 'humanizar' una ciudad 'dura' como Vigo, ensanchando las aceras, ampliando las zonas ajardinadas y otorgando el protagonismo al peatón. «También es verdad que aquí nunca ha habido una oposición que le haya dado guerra, porque sus principales representantes enseguida dejan el Ayuntamiento y no se consolidan». Y luego está la campanada que ha dado con el fenómeno de las luces de Navidad, y su manera de empatizar con la gente. «Patea la calle, es muy conocido, saluda a todo el mundo y no escatima hacerse un selfi con quien se lo pide. En Vigo no se identifica al PSOE con Abel Caballero, sino que a Abel Caballero se le identifica con Vigo», resume el periodista.