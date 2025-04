El país de las dos mitades

Comenta Compartir

Esta noche saldremos de dudas, por fin, y veremos hasta qué punto en España se abre, o no, un ciclo político nuevo que va a ... desembocar en un cambio de gobierno en las generales. No es fácil extraer una conclusión categórica a partir de la radiografía de las urnas, que puede tener ingredientes de transicion incompleta, con matices en apariencia imperceptibles y sobre una cartografía muy diversa. Incluso en el que caso de que el PP salga victorioso de la cita, no está toda la suerte decantada para los próximos meses. Que a Núñez Feijóo se le puede atragantar su relación con Vox cuando sepa el precio que le va a poner para mantenerse en el poder con mayorías.

Ahora bien, si la política es la buena gestión de las expectativas hay que reconocer que el centroderecha las ha administrado con mayor habilidad. Si el PP logra la Comunidad valenciana, obtiene un éxito espectacular que puede facilitar su llegada al poder en diciembre. Si recupera Sevilla, el triunfo popular en Andalucía sería indiscutible. La mayoría absoluta de Ayuso la reforzaría como lideresa de la derecha y la convierte en una evidente rival para Feijóo si este no cumple todas sus pretensiones. Este es el puzle de los intereses en juego.. Pero si los socialistas retienen la Comunidad valenciana con Ximo Puig y mantienen la alcaldía de Sevilla, tienen serios motivos para estar muy satisfechos. Si logran Vitoria, el PSE puede mostrarse eufórico. Y si consiguen recuperar Barcelona, la imagen de triunfo sería inapelable, incluso en términos estratégicos para enterrar el procés, al menos para una temporada bien larga. Hasta que esta noche se conozca el resultado de las urnas es muy prematuro aventurar un balance de aciertos y desaciertos. La campaña ha beneficiado al PP en su estrategia de mantener el ruido para desgastar a Sánchez, opacando la estrategia de gestión tranquila de Moncloa. Primero fue la polémica de las listas de Bildu, con un riesgo de proporcionar publicidad política a la izquierda abertzale. Determinadas asociaciones de víctimas y el PP han cogido esta bandera y no la van a soltar. Los últimos días han estado marcados por el fraude del voto por correo, lo que ha desatado una guerra total, sobre todo un choque personal entre Sánchez y Feijóo. La lluvia de denuncias ha afectado a candidatos del PSOE y del PP. Sorprende que un sistema que parecía absolutamente garantista, seguro y transparente ofrezca estas fallas que erosionan su credibilidad y lastran su imagen. Además se ofrece una impresión muy chapucera de la calidad democrática. Y han emergido algunas denuncias graves sobre un caso de secuestro. En ese caso, salpican al PSOE, al que en los últimos días le han brotado una serie de champiñones bastante incómodos, al menos en el territorio de la imagen reputacional. La campaña le ha servido mejor al PP para mantener excitado y movilizado a su electorado, mientras al de centroizquierda le desorienta mucho más hablar de los acuerdos con Bildu que del debate sobre la vivienda, el empleo o la calidad de los servicios públicos. La campaña le ha servido a la derecha para galvanizar a su electorado en la apuesta por la 'derogación' del sanchismo, mientras que el PSOE no pierde la esperanza de movilizar en última instancia un voto mucho má remolón. El fondo de la discusión es un momento de incertidumbre que alimenta las pulsiones de miedo e inseguridad en Europa, con los riesgos populistas a la vuelta de la esquina y una antipolítica que se extiende como un veneno. Es sobre este país dividido, en lo sociológico y en lo territorial, sobre el que la democracia tiene que fabricar respuestas a los problemas. Una victoria del PP puede ser la antesala de su triunfo en las generales, pero tambien servir al centroizquierda, con la ayuda de toda la periferia, para encender las alarmas y declarar zafarrancho de combate. Todo está mucho más abierto que lo que parece a simple vista. Como aquel programa de TVEen 1974, 'Todo es posible en domingo'.

