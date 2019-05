Alberto Casero entra en el debate político para que «no se mienta sobre el IBI» El alcalde reitera que en ocho años no se ha subido el Impuesto de Bienes Inmuebles urbano, solo el rústico JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 16 mayo 2019, 08:33

«No quiero participar en la campaña, porque no soy candidato, ya no estamos en esa batalla». Así se pronunció en el pleno del pasado lunes el alcalde, Alberto Casero. Sin embargo, al final, entró de lleno en ese debate político, para defender su gestión. Según su opinión, no quiere que se digan mentiras y «menos de personas que les he visto enorgullecerse de tener el tipo de gravamen de IBI más alto de Extremadura, porque en Trujillo hay muchos palacios y eso está en hemerotecas». Sin nombrarlo, fue una clara alusión al candidato del PSOE, José Antonio Redondo, en su anterior etapa como mandatario trujillano.

Casero insiste una y otra vez, tanto delante de un micrófono, como fuera de él, en que el Ayuntamiento, en estos ocho años, no ha subido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sino todo lo contrario. Se bajó en el año 2013, «con el tipo de gravamen más bajo que ha tenido nunca». Matiza que en toda España se incrementó este impuesto un 10%, mediante una medida impuesta por el entonces ministro Montoro. Además, hubo una revisión catastral en 2007, que se fue aplicando progresivamente «por el mismo que dice que el IBI está alto». El impuesto que sí se subió en esta última etapa fue el IBI de rústica, aclara.

En esa defensa de su gestión, Casero recordó la llegada de empresas a la ciudad en anteriores legislaturas, como Copreca, Navidul o Eleclerc. Ante la instalación de estas entidades, «hemos tenido que solucionar problemas, problemas y problemas» -dijo- y añadió que en la forma que se hizo, «así viene toda España».

También reiteró que Trujillo no tiene ni 6 ni 7 millones de euros de deuda, ni se han pedido préstamos millonarios y que así lo avalan los documentos firmados por técnicos municipales. Matizó que se le puede criticar que ha presupuestado mal, pero, «por el bien de la ciudad, que no se viertan mentiras». Además, aseguró que se siente orgulloso del esfuerzo de su equipo en sus ocho años de alcalde, «para aguantar lo que se ha venido encima», manteniendo y mejorando los servicios. «Qué más hubiera querido yo que gobernar del 2000 al 2007, donde todo parecía no tener fin», sentenció.