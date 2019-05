«Afronto mis últimos cuatro años como alcalde» Fernando Pizarro, en la noche electoral. :: d. palma Dejará el Ayuntamiento tras haber logrado su tercera mayoría absoluta, y 3.736 votos más que los obtenidos por Monago en la ciudad Fernando Pizarro Alcalde de Plasencia ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 28 mayo 2019, 08:31

plasencia. El 17 de abril de 1999 llamó a su madre desde Cuba, donde actuaba con su coro Ars Nova, para que pudiera felicitarle. El regalo de cumpleaños no esperado que recibió es que iba como número 9 en la candidatura del PP al Ayuntamiento de Plasencia. Desde entonces, tenía 24 años, su carrera política ha sido una línea ascendente. Dos décadas después, Fernando Pizarro se ha convertido en el único alcalde de la historia de la democracia en Plasencia que ha logrado tres mayorías absolutas consecutivas. Pero ya adelanta que no habrá más, en la ciudad del Jerte, lideradas por él. «Afronto mis últimos cuatro años como alcalde; quiero terminar el proyecto que iniciamos en 2011, pero no habrá más, porque 12 años son suficientes», afirma. Pero también aclara: «No es que esté buscando otras cosas, yo tengo mi puesto de trabajo como funcionario docente».

Más allá de lo que el futuro le depare, sea político o no, ha demostrado que quienes en 2010 le propusieron para que tomara las riendas de un PP dividido entonces, no se equivocaron. Ganó en unas primarias la presidencia del partido en Plasencia y optó por aglutinar en su primera candidatura a los 'perdedores'.

Estaba en el momento justo en el lugar adecuado y tuvo la oportunidad. Su carácter afable y su espíritu conciliador, también sus dotes de mando, porque Fernando Pizarro dirige, le ayudaron a aprovecharla, aglutinando en torno a su persona primero a los suyos, después a los placentinos.

«Yo no me escoro»

Posiblemente porque ha sido alcalde 24 horas al día los 365 días del año los ocho años que lleva. Y, sobre todo, porque en este tiempo no ha variado ni su cercanía natural ni su dedicación ni, sobre todo, su lugar en el «centro moderado», al que deja claro que pertenece. «Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas y si la gente no tuviera esa percepción, no hubiera ganado; yo no me escoro», asegura.

La imagen que ha mantenido desde hace ocho años y la que ha proyectado a través de su frenética actividad en las redes sociales ha calado en la ciudad. Tanto es así que quien ha ganado en Plasencia ha sido Pizarro, no el PP. Ha obtenido 10.292 votos, muchos más que los 6.556 que en la ciudad ha logrado Monago. De hecho, en Plasencia, las elecciones autonómicas las ha ganado el PSOE con Vara, con 7.726 votos, algunos más también que los 5.242 conseguidos por el candidato socialista a la Alcaldía porque igual que Pizarro, suma apoyos por encima de las siglas.

Fernando Pizarro es hoy el bastión de la formación azul en Extremadura. Un irreductible curtido en la oposición y en crisis internas, que ha demostrado capacidad para cerrar heridas, reconstruir y aglutinar. Su futuro, como el de nadie, no está escrito. Pero si es político, estará en el PP: «Yo no abandono el barco cuando zozobra; soy leal y detesto el chaqueteo para sobrevivir».