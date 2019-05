Fernando Pizarro: «Mi adversario directo no es el PSOE, sino la división del centroderecha» Fernando Pizarro ha elegido posar para la fotografía ante la obra de la residencia de ancianos de los pabellones militares, un proyecto que espera ver concluido en la próxima legislatura / ANDY SOLÉ Fernando Pizarro | Candidato del PP a la alcaldía de Plasencia Tras ocho años con el bastón de mando, el actual alcalde placentino tiene como meta lograr su tercera mayoría absoluta consecutiva CLAUDIO MATEOS Cáceres Viernes, 17 mayo 2019, 08:35

-Se vuelve a presentar tras ocho años como alcalde. ¿Por qué?

-No es solo una reflexión personal. Cuando uno pertenece a una organización también se debe a ella y no la puede abandonar de la noche a la mañana. Es una decisión compartida con el partido. Luego, desde el punto de vista personal y político, la decisión está fundamentada en que en esta legislatura se ha empezado a hacer realidad el trabajo de los otros años: las inversiones de fondos europeos, las que hemos podido arañar de la Junta y el Estado... En esta próxima legislatura se van a desarrollar todas esas inversiones.

-Casi todo lo que está en marcha son inversiones de otras administraciones.

-Sí, es lo que dicho, pero también es mérito del Ayuntamiento haber hecho mucha presión para conseguirlas. Por ejemplo, una de las más importantes, que es la depuradora, con 20 millones de euros de inversión. Desde aquí fuimos al Ministerio, nos empeñamos en que se hiciera y la conseguimos.

-¿Se ve capaz de lograr una tercera mayoría absoluta?

-En Plasencia nadie antes lo ha conseguido, pero es evidente que tengo que partir de esa premisa. En 2011 conseguimos una mayoría absoluta muy amplia propiciada por una situación que nos lo permitió. Tuvo más mérito la de 2015, porque la situación era muy compleja y aun así pudimos revalidarla. Aspiro a mantener esa estabilidad para continuar con todo el trabajo que hemos venido haciendo, y no solo por lo de las inversiones que hablábamos, sino también porque esa estabilidad nos ha permitido afrontar dificultades muy importantes, como la deuda de las huertas.

-Presenta una lista bastante continuista, pero falta Sonia Grande, una concejala muy importante en su gobierno que al final va en la lista por Cáceres a la Asamblea, pero en el número 14, que no es de salida. ¿Qué ha pasado?

-No ha pasado nada. Las listas tienen que renovarse, al menos en un tanto por ciento. Cuando el partido me dijo que diera los nombres para la lista de Mérida, hablé con Sonia y con Isidro [Rodríguez], les dije que no sabía en qué número irían, pero que si aceptaban no podían estar también en la lista local.

-¿Por qué José Antonio Hernández, que es su mano derecha en el gobierno municipal como concejal de Hacienda y Urbanismo, no va de número dos en la lista?

-Eso es más una decisión personal suya. José Antonio es más técnico que político y a él le gusta más estar involucrado al cien por cien en la gestión. Como no tiene grandes aspiraciones políticas, ha preferido estar en un lugar más discreto.

-Tras los malos resultados en las generales, supongo que la tentación que tiene es basar su campaña para Plasencia más en su persona que en las siglas del PP.

-Yo eso siempre lo he hecho. En 2011, 2015 y 2019 hay una marca personal sobre la que se pone más luz, aunque evidentemente yo soy alcalde porque pertenezco a una organización con unas siglas determinadas. A la gente no la puedo engañar, yo soy Fernando Pizarro, pero tengo unas siglas que son las del PP. También tengo la suerte de que me vota gente de todo el espectro político, desde votantes tradicionales del PSOE hasta la gente de centroderecha.

-¿Cree que el PSOE es una amenaza para su continuidad, tanto por los buenos resultados de Pedro Sánchez como por presentar a un candidato nuevo, Raúl Iglesias, que no tiene que ver con los pasados problemas del partido en Plasencia?

-Atendamos a los datos objetivos. En las generales el PSOE ha sacado en Plasencia 7.500 votos. Eso son siete concejales, es decir, los que tienen ahora. Con la actual división del centroderecha, si el PSOE en Plasencia estuviera bien hubiera sacado un resultado infinitamente mejor. Por lo tanto me atrevo a decir que el PSOE no es mi adversario directo, lo es la división del centroderecha. Por otra parte, el candidato no está contaminado por el pasado, pero tiene otras cosas, como el desconocimiento que tiene la gente de él, o el puesto a dedo que le ha dado Fernández Vara con un sueldo de 50.000 euros. Para él eso es un lastre porque la gente de la calle no lo entiende.

-Sobre esta campaña pesan también los juzgados. El juicio a Elia María Blanco por el caso Santa Bárbara está fijado para el 30 de mayo, y usted está investigado, es decir, imputado, por los mismos motivos. ¿Teme tener que ir también a juicio, y en ese caso se plantearía dimitir?

-El caso de Elia y el mío son completamente diferentes. Nosotros hemos demostrado que desde 2011 se está actuando en un problema de décadas, mientras que en el caso de mi antecesora no había ni un solo papel. También digo que igual que estoy seguro de que lo mío se archivará, estoy convencido de que el tema de Elia quedará también en agua de borrajas. Además ella está fuera de la política, así que no creo que incida en la campaña.

-Pero se puede usar el caso políticamente por ambos bandos.

-Yo nunca lo haría, y teniendo a Elia parece claro que el PSOE tampoco debería utilizarlo.

-¿El problema de Santa Bárbara tiene solución?

-Sí, y tenemos el ejemplo evidente en La Vinosilla. La primera petición de los propietarios era inasumible porque implicaba hacer urbanizable en la práctica casi todo el suelo municipal, pero ahora que las peticiones de regularización se han encauzado dentro de lo que dicen el PGM y la Ley del Suelo todo será mucho más fácil.

-En 2020 hay que empezar a pagar al Ministerio de Hacienda el préstamo de 24 millones por las huertas. ¿Cómo lo van a hacer sin reducir servicios?

-En su momento pedimos un aplazamiento y nos dieron hasta 2020. Cuando se constituya el Gobierno pediremos, no otro aplazamiento, sino tener mejores condiciones de devolución, ampliando el plazo para que en vez de pagar tres millones al año podamos pagar uno o uno y medio, a los que hay que añadir otro millón anual de los intereses. Eso sí sería asumible.

-Se lleva anunciado dos años como inminente la firma del convenio para arreglar Martín Palomino y no llega. Es normal que los empresarios se sientan engañados.

-Pero que quede claro que quien les engaña no es el Ayuntamiento, ni siquiera la Junta, sino el Ministerio, que lo guardó en un cajón cuando hubo el cambio de gobierno.

-Su gran proyecto en esta legislatura ha sido la residencia de mayores de los pabellones militares. ¿Cuál sería el siguiente si gana?

-Lo primero terminar lo que hemos iniciado. Luego tendremos que empezar a proyectar lo que queremos para la próxima convocatoria de fondos europeos, que es en 2022. Nos planteamos, por ejemplo, poner una planta más al aparcamiento de La Isla. También queremos ver hecho el colegio de La Isla, y empezar la gran obra de rehabilitación de la gran plaza donde ahora está el colegio Alfonso VIII, con la muralla como protagonista.

-¿No le quita tiempo para la gestión el uso tan intenso que hace de las redes? Sus adversarios dicen que solo le interesa el postureo.

-Una de las señas de identidad de mi gobierno es la transparencia, que es poner mi agenda a las 12 de la noche y al día siguiente colgar los documentos gráficos que demuestran que la he cumplido. Y a la gente le encanta saber dónde está el alcalde y poder comunicarse directamente con él. Como es una cosa tan buena, la oposición la critica y dice que es postureo, aunque luego se dedican a intentar imitarme. Los alcaldes tienen que estar en la calle, y hoy en día la calle son las redes sociales. Sin este contacto directo, a lo mejor ahora no sería alcalde porque no habría ganado en 2015.

Perfil Personal Fernando Pizarro García-Polo (Plasencia, 1975). Casado y sin hijos. Profesional Diplomado en Magisterio por la rama de Música y licenciado en Historia del Arte. Tiene plaza de maestro en el colegio Miralvalle de Plasencia. Política Concejal en Plasencia desde 1999 y alcalde desde 2011.

Resultados MAYO 2015 8.700 votos (42,15%), que le dieron al PP 11 concejales.