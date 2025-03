El fortín inexpugnable de Adrián Barbón

Comenta Compartir

Si Pedro Sánchez confesó a todos los españoles en 'prime time' que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros (luego pasó ... lo que pasó), el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dormiría a pierna suelta con Adrián Barbón (Laviana, 1979) liderando la candidatura socialista a las elecciones del Principado de Asturias. Ganó en 2019 y, salvo sorpresa, volverá a hacerlo el 28 de mayo, como constatan todas las encuestas. No solo ganará, sino que gobernará. Ya se sabe que en política, ganar y gobernar no son precisamente sinónimos.

No lo hará, eso sí, con la suficiencia que logró hace cuatro años ya que el Partido Popular ha decidido echar el resto para intentar dar un vuelco a la comunidad. Alberto Núñez Feijóo es muy consciente del reto casi imposible que esto supone (al menos conseguirlo en esta cita), pero la elección de su candidato es toda una declaración de intenciones. El gallego ha apostado por Diego Canga (Oviedo, 1964), alto funcionario de la Comisión Europea que en su día fue jefe de gabinete del excomisario comunitario Antonio Tajani (ahora es viceprimer ministro y ministro de Exteriores italiano). Tajani es, de hecho, una de sus grandes bazas electorales. No hay que olvidar que el 17 de abril de 2015, visitó Gijón para inaugurar la calle que lleva su nombre justo al lado de la factoría que ayudó a salvar. La ciudad reconoció así su importante papel mediador en las negociaciones para la continuidad de la planta de Tenneco, después de que la multinacional anunciase en septiembre de 2013 el cierre de la factoría. La dupla bruselense Tajani-Canga fue clave, como no se cansan en reconocer durante la campaña. Pese a todo, ganar parece misión imposible. El socialista Adrián Barbón, el primer presidente asturiano que nació con la Constitución aprobada (como él mismo se presentó el día de la investidura), ha logrado compaginar su devoción por Asturias con la incomodidad de los pactos de Pedro Sánchez con Esquerra y Bildu. Es verdad que no es el barón más beligerante, todo lo contrario, pero no ha dudado en levantar la voz contra ciertas maniobras del PSOE. Un sistema particular El Parlamento asturiano está compuesto de 45 escaños y en la actualidad el PSOE tiene 20. La mayoría absoluta está fijada en los 23, cifra que no logró en la investidura (sólo le apoyaron los dos de IU tras alcanzar un acuerdo programático. Con Podemos no hubo pacto). Sin embargo, gobierna en solitario. Fue elegido en la segunda votación ya que el sistema de elección asturiano favorece la gobernabilidad dado que no se puede votar en contra de un candidato: solo presentar uno alternativo o abstenerse. Ampliar ¿Qué dicen las encuestas? Que el PSOE volvería a ganar pero quizá perdiendo un escaño (pasaría de 20 a 19). El PP, por su parte, subiría con fuerza (de 10 a 16). También Vox duplicaría su presencia pasando de 2 a 4. Podemos, por su parte, no lograría mantener sus actuales 4 escaños, mientras que Convocatoria por Asturias (IU y Más País) y Foro Asturias tendrían que pelear por tener representación. Aquí, la suma de bloques ideológicos se decanta a favor de la izquierda, pero en el equipo de Diego Canga, que se afana en 'vender' que las elecciones del 28-M son la primera vuelta de las generales (o Sánchez o Feijóo), creen que el voto extranjero puede dar una «sorpresa» a su favor ya que «suponen el 13% del total de censados y no están incluidos en ninguna encuesta».

