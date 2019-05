«Acertamos al salirnos del Pacto por el Ferrocarril. Fue un puño en la mesa» «España sabe que aquí hay un grave problema con el tren por asociaciones como 'Milana bonita'». / PAKOPÍ A.T. Miércoles, 22 mayo 2019, 08:05

-Podemos estuvo en el Pacto por el Ferrocarril y después se salió. ¿No hubiese sido más eficaz criticarlo manteniéndose en él?

-No. Salirnos fue un importante puño encima de la mesa. Fue como decir: 'Esto no está sirviendo para nada. Sólo para recibir al ministro de turno y ponerle una alfombra roja'. Cuando nos salimos, el pacto llevaba meses sin reunirse a pesar de que había muchísimas incidencias. En el pacto había compromisos, como reabrir la Ruta de la Plata, que ni siquiera llevan en sus programas electorales el PSOE y el PP. Y sobre todo, si se llama Pacto Social y Político tenía que estar abierto a la ciudadanía y había que incluir a asociaciones como 'Milana bonita'. España sabe que tenemos un grave problema con el tren por 'Milana bonita', no por el pacto. Así que ahí no tenía mucho sentido seguir. Nosotros no estamos en los sitios para hacernos foto. Si el PSOE quiera hacer algo inútil que llame a Ciudadanos, a nosotros no

-Hablando de Ciudadanos, ¿qué hará Unidas por Extremadura si el PSOE negocia con Ciudadanos?

-Pues ser fieles fiscalizadores de las políticas que hicieran porque las políticas de Ciudadanos son las de hacer recortes o exenciones fiscales a los que más tienen, con lo cual menos dinero vamos a tener en las arcas públicas para la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Somos la región con menor renta per cápida del país. Si hay alguna que necesita servicios públicos de calidad es Extremadura. Eso es lo que plantea Ciudadanos. Si el señor Vara apuesta por Ciudadanos tendrá que conjugar sus propuestas con las de un programa neoliberal. No podemos hablar de aplicar derechos sociales y, a la vez, de recortes. Son incompatibles.

-En la encuesta de HOY aparecía que los extremeños preferían antes un pacto PSOE-Cs que el de PSOE-Unidas por Extremadura. ¿Cómo lo explica?

-Las encuestas no son un mantra. No creo que sea la realidad. Mucha gente del PSOE me dice: «Tenéis que ser fuertes, tenemos que gobernar juntos».

-En la entrevista que le hice hace dos años la califiqué de 'política' y me dijo que le sonaba mal porque su actividad política era circunstancial.

-Me sigue sonando raro. Sigo rechazando ese adjetivo. Mi hija, a veces, dice 'mi mamá es política'. Yo le contesto '¡Nooo!'

-¿Eso quiere decir que su actividad política tiene fecha de caducidad?

-Sí, la tiene. En nuestro código ético hemos firmado por 8 años y una legislatura más en casos excepcionales. No podemos agarrarnos a los sillones. Necesitamos salir de las instituciones que te hacen perder el norte y pensar que eso es lo más importante del mundo. Hay que volver al lugar de donde una ha venido. Esta es mi última legislatura. A no ser que sea presidenta. Entonces ya veríamos.