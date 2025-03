Abascal se vuelca en campaña para rentabilizar la entrada de Vox en los parlamentos

Javier Arias Lomo Jueves, 18 de mayo 2023, 15:57 Comenta Compartir

Vox ha elegido Toledo para el último acto de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28 de mayo. Un mitin que estará protagonizado por el presidente del partido, Santiago Abascal, que ha multiplicado su presencia en la campaña para tratar de rentabilizar los resultados del partido ultra en la próximo cita electoral.

La mayoría de encuestas pronostica que Vox entrará en la mayoría de comunidades el próximo 28-M, algo relevante teniendo en cuenta que en 2019 hubo parlamentos donde no consiguió representación. No obstante, en el partido ultra no esconden que el objetivo real pasa por resultar decisivo en esas comunidades y poder formar parte del gobierno junto al PP.

Es el caso de comunidades como Castilla y La Mancha -hasta cuatro actos de Abascal esta campaña-, Extremadura, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. Vox cree firmemente que en algunos de estos territorios puede contribuir al cambio político y desbancar a la izquierda del poder.

Pero eso solo sucederá si el PP les necesita para gobernar y permite su entrada en los distintos ejecutivos. En caso contrario, las expectativas generadas por los de Abascal en estos comicios pueden caer en saco roto. De ahí que la campaña que comenzó la semana pasada tenga un protagonista por encima del resto en el partido, el propio Abascal.

El último acto de campaña, en Toledo, será además un respaldo a su candidata a la Alcaldía de la ciudad, la diputada Inés Cañizares, portavoz adjunta del grupo en el Congreso. Abascal protagonizará también este fin de semana actos electorales en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete.

Sin actividad donde no hay comicios

Donde Abascal no tiene previstos actos de campaña es en Baleares ni Canarias, territorios que ya visitó en las semanas anteriores. Tampoco ha programado actos en Galicia ni Castilla y León, comunidades en las que no se celebran elecciones autonómicas y solo están en juego los municipios.

Y en Andalucía, otro territorio en el que no se disputa la Junta, solo habrá un acto de campaña el próximo jueves en Sevilla. Será además la primera visita del líder de Vox a Andalucía desde las autonómicas de junio del pasado año, que precipitaron la crisis con Macarena Olona.

Temas

España