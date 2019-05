Antonio Manzano pide paso Badajoz Adelante se quedó a 1.100 votos de sacar un edil y quiere lograrlo ahora ROCÍO ROMERO Sábado, 18 mayo 2019, 10:21

badajoz. «Antonio, cuenta con mi voto. Esta mañana he desayunado viendo el programa y eso es lo que hay que hacer. Yo soy de los que miran por los monumentos. Hay que hacer una cuadrilla única y dedicada exclusivamente para cuidar los monumentos. Una brigada...

-Sí, sí. Si la llevamos en nuestro programa...

MEDIDAS uPatrimonio Consorcio por la recuperación del Casco Antiguo en el tejido urbano y humano, trabajar para declarar la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. uIgualdad Plan de barrios de atención preferente y consejo de vecinos en el Ayuntamiento. uEmpleo Plan de empleo y de atracción de infraestructuras.

-Yo soy Manuel García González y hago maquetas grandes de monumentos. Es una vergüenza subir a la Plaza Alta, preguntar a los turistas y que te digan que todo parece dejado. Desde luego, esto no está como Ávila. Te sigo porque eres un libro abierto, sobre todo en Semana Santa. Lo explicas todo en palabras llanas, no como la mayoría de los políticos, que no se les entiende con tantas palabras técnicas. Puede que la gente vea este programa y piense que los monumentos no importan, pero no saben del valor histórico y económico que tenemos. Desde aquí apoyo tu candidatura y cuenta con mi voto. Porque no puedo votar dos o tres veces, que si no lo haría».

A Antonio Manzano y Badajoz Adelante le salió ayer un espontáneo en la avenida de Ricardo Carapeto, donde fueron a captar votantes. BA obtuvo 2.083 sufragios en 2015, que se tradujo en el 2,95% de las papeletas. Se quedaron a 1.100 de tener un concejal. BA no entró en el salón de plenos, pero no ha dejado de hacer propuestas y críticas desde fuera. Y ahora está en la calle buscando convencer a todos de que un partido local es lo que necesita la ciudad.

Ayer tocó San Roque. Cada día van a una barriada distinta, coincidiendo con el reparto de unas cartas que reparten por los buzones con su programa electoral y dos papeletas. A la vez, ellos entregan sus ideas en mano a los viandantes y entran en los comercios. Hablan con los dependientes, le explican qué es Badajoz Adelante y piden permiso para dejar sus folletos en un rincón del mostrador.

Es la forma que tienen los partidos pequeños de buscar su sitio. «Los grandes están todo el día en la televisión. Pero que la gente no se engañe: ahora no votan ni a Sánchez, ni a Casado ni a Albert Rivera. Votan a los candidatos de aquí, que a lo mejor ni los conocen. Nosotros estamos todos muy implicados en la sociedad pacense y vamos a defender la ciudad», asegura.

Esta es su carta de presentación: ellos son los que más quieren a Badajoz porque no entienden de consignas nacionales. Y así se lo van diciendo a los que paran en la avenida de Ricardo Carapeto. Algunos cogen los folletos, otros los rechazan con la respuesta de que no entran en política y algunos los confunden. «Estos son los del Badajoz, el equipo de fútbol», reflexiona un señor con el programa en la mano. «Estos son los Amigos de Badajoz», se equivocan otros. Esa idea viene de que Manzano presidió esa asociación durante años y se hizo muy conocido a raíz de las denuncias por la construcción del Cubo de Biblioteconomía. Su insistencia en los tribunales dio como resultado la demolición parcial del edificio. Pero ya no preside la asociación y en el partido hay otras personas de otros colectivos, como Rubén Galea, de La Cívica. Manzano, por un lado, y Amigos de Badajoz, por otra, han pasado página. Ya no son la misma cosa.

«Mi programa electoral de 20 páginas es el mejor, y no porque sea el nuestro», dice Manzano. Se queja de que los otros candidatos, que tienen más eco en los medios de comunicación porque tienen representación institucional, le copian las propuestas. «Los candidatos de Cs y del PSOE han repetido lo que yo dije en mi presentación en la Sociedad Económica. Todos se copian de mí, pero Ricardo Cabezas me ha calcado», critica. Han hecho un vídeo con las similitudes entre su intervención y la del aspirante de Cs, Ignacio Gragera, y la están moviendo en las redes sociales. Es ahí, en las redes sociales donde han encontrado eco. Sin embargo, saben que así no llegan a todos.

Por eso ayer fueron al centro de mayores de San Roque a las doce de la mañana. Está lleno de hombres. Solo hay una mujer detrás de la barra. Un grupo de cuatro interrumpe su partida al tute. Uno no levanta ni la mirada del tapete, otros dos colocan los folletos llenos de medidas junto a las monedas. Santiago deja la mano. «Si yo le conozco de cuando estaba en Amigos de Badajoz. Si íbamos juntos a Bótoa», le recuerda. «Que haga una barbacoa popular con cerveza gratis en la calle y ya verás como lo votan», recomienda en una conversación posterior en otro grupo sin que Manzano se entere.

Con barbacoa o no, Manzano y su equipo están convencidos de que el 26 de mayo obtendrán mejores resultados que hace cuatro años y que la predicción de las encuestas. Entre otras cosas, porque consideran que aglutinan a votantes de izquierda y de derecha. «Somos personas que nos matamos por Badajoz», repite.

«Con Fragoso, no»

BA tiene clara su política de pactos. De entrar en el Ayuntamiento hablará con todos, pero no permitirá una investidura del PP. «En ningún caso. Llevan 24 años en el gobierno y la ciudad es un desastre», clama. No se niega a acuerdos puntuales posteriores, pero de facilitarle la Alcaldía a Francisco Fragoso no piensa hablar.

En sus 200 medidas están sus condiciones. Y las va explicando a los transeúntes que se paran con ellos. Entre ellas, abrir los colegios por la tarde para formación de desempleados. Esto se lo dice un hombre de 51 años que lleva seis sin trabajar y está desesperado por la falta de oportunidades. No tiene decidido su voto porque nadie ha cumplido con sus expectativas. Ahí está Manzano para explicarle su programa a pie de calle. Así está pidiendo paso.