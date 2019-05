Alfredo Aguilera: «Hemos cambiado la localidad tanto física como mentalmente» Alfredo Aguilera se presenta de nuevo a alcalde tras dos legislaturas en el cargo. :: cedida El actual alcalde se presenta con la intención de «continuar con el mismo proyecto de progreso» Alfredo Aguilera Alcántara Candidato a la Alcaldía por el PP ANA ISABEL PADILLA Domingo, 12 mayo 2019, 09:33

Alfredo Aguilera, actual alcalde de Malpartida de Cáceres desde 2011, vuelve a presentar su candidatura.

-¿Por qué ha decidido volver a presentarse a la Alcaldía?

-Porque me apasionan la política municipal y Malpartida de Cáceres. Soy afortunado por poderme presentar, queda mucho por hacer.

-¿Qué balance hace de sus dos legislaturas?

-Haría una valoración muy positiva. Creo que hemos cambiado Malpartida tanto física como mentalmente en el sentido en que ahora hay una mayor concordia en el pueblo, hay un mayor orgullo del malpartideño. Creo que Malpartida ahora mismo es referente entre los municipios de Extremadura y a nivel físico mejoras de infraestructuras, en instalaciones, en servicios,. se constata por tanto creo que la valoración es muy positiva.

-¿Qué ha quedado sin hacer?

-El proyecto que queda pendiente sobre todo es el colegio, pero por causas ajenas al ayuntamiento está en trámites, igual que el paseo peatonal desde Malpartida a las Arenas. Son proyectos que se están tramitando pero que la burocracia hace que el proceso vaya más lento de lo que nos gustaría y por causas ajenas a nosotros han quedado atrás.

-¿Qué filosofía de trabajo impera en su día a día?

-Hiperactividad, constancia, trabajo, mucha humildad a la hora de tratar a la gente. Aquí lo que hay es que saber compaginar la presión de lo que es trabajar en un ayuntamiento muy activo con un nivel de exigencia muy alto y al mismo tiempo con mucha humildad para tratar a todas las personas por igual.

-¿Cuál cree que es la mayor preocupación de los vecinos?

-El empleo siempre va a afectar, aunque somos el pueblo con la renta per cápita más alta de la comarca, el empleo es un problema evidente. Y sobre todo la vivienda. Aquí cuando el boom inmobiliario no se construyó, cuando estaba el PSOE. Nosotros intentamos retomar pero la Junta nos tiene parada una unidad de promoción con 200 viviendas porque no encuentran financiación.

-¿Qué proyectos inmediatos tiene para Malpartida ?

-La peatonalización del centro del pueblo. Después de verano comenzará la peatonalización de la parte superior de la plaza, se va a meter el colector por debajo y se va a hacer en granito igual que el resto de la plaza y se va a continuar esa plataforma peatonal por la calle pintores. Y otro muy importante es la reforma de la casa de cultura con la ampliación de la sala polivalente y la reforma de la caja escénica, ya homologada por temas de seguridad y para entrar en la red de teatros de Extremadura. Son los proyectos a corto plazo. El colegio ojala lo inauguremos en los próximos 4 años.