HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid.

Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid. Virginia Carrasco

Antonio Garamendi

Presidente de CEOE
«Yolanda Díaz se salta el Parlamento y la justicia por intereses propios»

Acusa a la vicepresidenta y ministra de Trabajo de fomentar una inseguridad jurídica «inmensa y permanente»: «Está cambiando todo»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:00

Comenta

No quiere entrar en batallas dialécticas pero tampoco que se manipulen sus palabras, que se haga demagogia y se pinte a los empresarios como los ... malos de la película. Aunque diga que no le duele, a Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) se le percibe ya cansado de esta guerra de insultos y acusaciones, así los interpreta, que le llega de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Se me está poniendo una etiqueta de vago, de machista, que no me merezco ni se merece nadie», se lamenta el presidente de CEOE en esta entrevista concedida un día después de que estallara la polémica por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  9. 9

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  10. 10

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Yolanda Díaz se salta el Parlamento y la justicia por intereses propios»