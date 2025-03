Vivo de alquiler. ¿Está mi casero obligado a tener un seguro de hogar?

R. P. Lunes, 31 de julio 2023, 07:04 Compartir

Un seguro de hogar es la mayor tranquilidad que puede tener un propietario, según la cobertura contratada tendrá solucionado prácticamente cualquier problema, desde averías eléctricas, fontanería, albañilería y un larguísimo etcétera. Si estás de alquiler, querrás saber si la vivienda está asegurada y si es el casero el obligado a contratarlo. En este caso nos encontramos con varias posibilidades que a continuación vamos a explicar para que despejes cualquier duda al respecto.

En una vivienda de alquiler

Si estás viviendo en una casa de alquiler, debes saber que, por ley, el dueño no está obligado a tener seguro de hogar. Si resulta que efectivamente no tiene ninguno contratado, comienzan las dudas en cuanto a la reparación de averías. Por contrato, el dueño está obligado a efectuar cualquier reparación que sea necesaria. No debería de preocuparte más, pero es cierto que un seguro te atenderá al momento, y el dueño por el contrario puede que no esté disponible siempre. Una rotura de una tubería o la bañera del vecino de arriba que se ha salido son problemas que hay que solucionar al momento.

Propiedad con hipoteca

Las viviendas con hipoteca pendiente suelen tener seguro de hogar. Si ese es tu caso, tu casero debería de tener una póliza en vigor. Una cobertura obligatoria en este tipo de seguros es la de incendio para el continente. Es decir, todo el contenido quedaría excluido, salvo que sea del dueño y lo tenga cubierto o sea tuyo y hayas, por tu lado, contratado un seguro para tus pertenencias. Eso es cosa tuya, dependiendo de lo que tengas de valor te valdrá la pena o no. También te protegerá en el caso de que tengas problemas con tu casero, así que infórmate y valora esta opción.

¿Quién tiene la culpa?

El casero o el seguro de la vivienda, en el caso de tenerlo contratado, cubrirán cualquier incidencia o avería que se produzca en la casa. Lo que no va a cubrir en ningún caso son las roturas o demás desperfectos que se produzcan por negligencia tuya. Ten cuidado cuando vayas a colgar un cuadro a instalar un toallero en el baño, que, si sucede algo, te tocará pagar a ti irremediablemente.

Qué se puede contratar

Los seguros se pueden adaptar a las necesidades de sus clientes. En el caso de un seguro de hogar, se podrían cubrir todas las averías ya sean eléctricas, de fontanería o de la estructura del interior de la casa. El contenido también es asegurable. La aseguradora hace un inventario de todo lo que se quiera incluir en la póliza. Algo muy importante que cubre este tipo de seguros es el impago por parte del inquilino. Con todo el revuelo que hay en torno a las ocupaciones y a los arrendatarios que no pagan, esta cláusula es otro respiro que le dan al dueño de una propiedad. La defensa jurídica es otra arma que se puede incluir en el seguro, frente a una ocupación ilegal es lo ideal.

Esto también es aplicable a ti, si quieres contratar un seguro por tu cuenta, tendrás la tranquilidad de tener todo cubierto, al menos todo lo de valor. Pero las coberturas van más allá de los desperfectos, ya que puedes incluir apoyo legal en caso de que necesitaras embarcarte en algún tipo de denuncia o reclamación. Tanto en el seguro contratado por tu casero como en el tuyo, los daños a terceras personas también estarían cubiertos. En el aspecto económico, decir que también se pueden cubrir la fianza en caso de querer recuperarlas, otro tema peliagudo, que puede ser un quebradero de cabeza cuando te quieras marchar, y por cualquier motivo, el casero se niegue a devolverla.