Las viviendas consumen el 20% de la energía y la mitad depende del gas para climatizarlas

El parque de viviendas supone el 18% del consumo energético total en España y el 8% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, ... sobre todo debido a la climatización -aires acondicionados en verano y calefacciones en invierno-. En datos, la climatización supone el 90% del consumo energético de las viviendas, además del funcionamiento de los electrodomésticos, pero el problema es que ese proceso de regular la temperatura de la vivienda se hace en un 50% a través de combustibles fósiles y solo un 11% a través de electricidad.

Así lo reflejan los datos del informe realizado por Deloitte a petición de Aelec, la asociación de eléctricas como Iberdrola, Endesa y EDP, que constata que más de un tercio de las viviendas españolas siguen utilizando calderas de gas. Además, la enorme heterogeneidad del parque -por antigüedad, tamaño, tipología y clima- «exige soluciones diferenciadas para avanzar hacia la eficiencia», indican en el documento presentado este lunes en Madrid.

Los datos revelan que la bomba de calor es actualmente una alternativa sostenible y eficiente para la climatización residencial, con un rendimiento hasta cuatro veces superior y emisiones un 86% inferiores a otras alternativas. Pese a ello, solo está presente en el 22% de los hogares españoles, frente a cuotas del 45%-70% en países del norte de Europa. Y aunque sus ventas se han acelerado en Europa durante la última década (17 millones de unidades), en España han caído las ventas.

Además, Deloitte subraya que la bomba de calor puede suponer una inversión más rentable que las rehabilitaciones integrales destinadas a reducir el consumo energético, especialmente en climas templados. El documento incluye casos de éxito con ahorros de entre el 50% y el 90% en la factura energética en viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios.

Pero la mitad de las viviendas necesita aún combustibles fósiles para su climatización. En este contexto, la directora de Regulación de aelēc, Marta Castro, ha subrayado que «la vivienda es uno de los grandes retos pendientes de la transición energética. Para avanzar en eficiencia, electrificación y reducción de emisiones necesitamos un marco regulatorio coherente, que haga la electricidad más competitiva y permita a los hogares adoptar soluciones rentables y sostenibles. La transición será más rápida y justa si se garantiza una fiscalidad adecuada, se simplifican las ayudas y se refuerzan las redes eléctricas».