Pros y contras de alquilar una casa a un familiar o amigo

Mejor a un amigo que a un desconocido. Esto es lo que pensarás en el momento de alquilar tu vivienda, que alguien cercano no te fallará. Así debería ser: una persona de tu círculo jamás se va a aprovechar de ti y al revés. Pero no es todo de color de rosa y muchas veces no conocemos del todo bien a quienes nos rodean. Alquilar a la familia o los amigos tiene muchos aspectos positivos, pero también negativos, así que tendrás que sopesar las dos opciones si no quieres perder un vínculo importante por sacar rendimiento económico a tu casa.

Puntos a favor

• Entendimiento mutuo

Los problemas que surjan a lo largo de la relación contractual serán mucho más sencillos de solucionar con alguien conocido. Podréis entender que, si se estropea una nevera, por ejemplo, a lo mejor no la puedes sustituir al momento.

• Rapidez en una emergencia

Si tu amigo o familiar está de vacaciones y ha pasado algo en la vivienda, podrás acercarte sin problema a la casa y ver qué ocurre. No tendrás que andar con el teléfono preguntando si puedes o no puedes entrar, ya que sabrás de antemano que no hay problema.

• Lo que necesite

Como su casero, entiendes mejor que nadie las necesidades de una vivienda en el día a día. Sabes lo molesto que es tener una lavadora que no funciona bien. La cambiarás incluso antes de que se quejen. Esto también es recíproco, es decir, si tu inquilino es un manitas, te puede hacer las reparaciones sin cobrarte dinero, ya que es un colega o un hermano, por poner un ejemplo.

• Siempre al día

Lo bueno de tener a alguien con el que mantienes una relación estrecha es que siempre te mantendrá informado de lo que ocurra en la comunidad, e incluso, se prestará para ir a las juntas por ti porque tratará tu casa como si fuera suya. Este es un aspecto muy importante, ya que el posible vandalismo o las molestias a los vecinos quedan descartadas.

Puntos en contra

• Las cosas no se comprenden igual

Si hubiese un impago de la mensualidad, con un desconocido se recurre al burofax. Con alguien cercano, lo primero es que te mantendrás a la espera para ver si regulariza la situación. Esto hará perder tiempo, creará malestar y la relación se vería deteriorada por la desconfianza.

• Cambia la percepción del principio

Una vez tu amigo o familiar comience a vivir en tu casa, seguramente descubra que no todo está perfecto. Puede que un grifo no funcione correctamente, o que en una pared haya humedad. No verá necesario llamarte de inmediato al no ser nada urgente, pero ya no estará tan contento. Esto puede desgastar la relación si no te habla claramente.

• La seguridad es legítima

Puede que tu amigo o familiar se moleste cuando trates de establecer una fianza o un seguro de impago, e incluso no vea necesario hacer un contrato de alquiler. Es importante que protejas tus intereses porque la relación puede dar un vuelco cuando menos te lo esperes, así que no cedas al chantaje emocional.

• Rebaja por decreto

Olvídate de querer cobrar el precio de mercado por tu casa. De hecho, el descuento de la mensualidad es el precio que se tiene que pagar por tener a alguien de confianza habitando tu casa y no un completo desconocido. En cualquier caso, echa cuentas. A lo mejor tu intención no es extraer un rendimiento, pero al menos trata de que la casa (cuota hipotecaria, comunidad, impuestos…) no te cueste nada.

