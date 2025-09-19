El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El grave problema de la vivienda, con unos precios disparados a niveles de la burbuja, no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida (VPO) –aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles– también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

Según los datos oficiales del ministerio que dirige Isabel Rodríguez el valor de la VPO alcanzó los 1.188 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025. Una cifra que nunca se había visto antes y que supone un encarecimiento del 1,6% respecto al ejercicio anterior y del 1,5% frente al periodo enero-marzo. Cabe recordar que los precios de la vivienda protegida no son inamovibles y dependen de la comunidad autónoma –cada una establece sus máximos–, así como del tipo de vivienda. Ylas estadísticas marcan ya cuatro trimestres consecutivos al alza.

Para hacerse una idea, este tipo de casas se movía en unos 1.131 euros por metro cuadrado en el último trimestre de 2008, antes de la burbuja, con lo que el periodo abril-junio de 2025 se consolida como el más caro de toda la serie histórica, que comienza en 2005, cuando los precios rondaban los 950 euros.

Resulta evidente que el repunte de la vivenda protegida ha sido mucho más moderado que el registrado en el mercado de la vivienda libre, donde los precios se han disparado de forma consistente en los últimos años. Y siguen haciéndolo con fuerza. En concreto, los datos de viviendas tasadas del ministerio atestiguan que este mercado se encareció un 10,4% en el segundo trimestre de 2025, hasta los 2.093,5 euros por metro cuadrado. La subida también ha sido contundente respecto al primer trimestre del año. En concreto, del 3%. Solo se han registrado dos trimestres en los que las casas han sido más caras: el primero y el segundo de 2008, justo antes del estallido de la burbuja, cuando el metro cuadrado superó los 2.101 euros y los 2.095 euros, respectivamente.

Las estadísticas también reflejan cómo las zonas donde se ubican los inmuebles son determinantes para el precio final, con cifras disparadas en las islas, zonas de costa y grandes capitales frente al resto. La tendencia se nota sobre todo en las casas de obra nueva, donde ya se observan medias de entre 4.000 y 4.100 euros por metro cuadrado en zonas como Madrid y Baleares.