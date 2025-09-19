HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas. Efe

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El mercado libre se encareció un 10,3% en el segundo trimestre de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

El grave problema de la vivienda, con unos precios disparados a niveles de la burbuja, no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida (VPO) –aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles– también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  3. 3 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  4. 4 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  7. 7

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  8. 8 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  9. 9 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  10. 10

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado