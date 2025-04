El precio de la vivienda crecerá solo el 1% el año que viene El portal inmobiliario pisos.com prevé moderación en el mercado inmobiliario y cierto enfriamiento «pero no un derrumbe»

Amparo Estrada Madrid Miércoles, 16 de noviembre 2022, 13:12 | Actualizado 17:04h.

El riesgo de burbuja en el mercado inmobiliario español no existe, según el portal de internet pisos.com. Ferran Font, su director de estudios y portavoz, asegura que de cara a 2023 ven «muchísima contención de precios», aunque no caídas. Las previsiones de pisos.com apuntan a un incremento medio de sólo el 1% en el precio de las viviendas el próximo año, aunque no será igual en todos los mercados. Precisamente las ciudades con una demanda más activa, como pueden ser Madrid y Barcelona, son las que imposibilitan descensos en la tasa media. Así, pisos.com anticipa que en 2023 el mercado se moverá en un rango entre caídas del 1% y crecimientos del 3%. Y eso después de que este año acabe con una subida de precios estimada del 4,5%. Cifras que contrastan con las subidas del 7,2% o del 6,6% registradas en 2017 y 2018.

El aumento de precios en la compraventa de vivienda, por tanto, «se modera», También sera moderada la subida de los alquileres, según pisos.com, que prevé que este año cierre con un incremento del 3,4% y el año que viene suban un 2%. Sin embargo, Font explicó en rueda de prensa que todas las previsiones parten de una incógnita, que es el impacto que pueda tener la nueva Ley de Vivienda y la aplicación o no por parte de las comunidades autónomas de la limitación al precio de alquiler. Font destacó que la limitación de precios «no ha dado resultado en Cataluña», ya que su evolución ha sido igual que en Madrid, pero lo que sí ha hecho es reducir el mercado porque los propietarios se han sentido menos seguros, como ocurrió en Berlín y París. A su juicio, la limitación no es la solución a la dificultad de acceder a una vivienda de alquiler y aboga por la colaboración público-privada y por liberar más vivienda que ahora está vacía para que se ponga en alquiler, «dejando de demonizar a los grandes tenedores de viviendas». También reclamó políticas de vivienda estables, a largo plazo y con consenso político.

Compraventas

En cuanto a las compraventas de vivienda, este año se realizarán más de 620.000, lo que supone un incremento del 10% respecto a 2021. Font destacó que hace una década que no se veían estas cifras. Para 2023, el portal inmobiliario pisos.com prevé una caída del 11%, lo que dejaría las compraventas de vivienda en el entorno de las 551.000, debido a la incertidumbre y a que muchos han adelantado su decisión de compra al primer semestre de 2022 para anticiparse a la subida de los tipos de interés. En todo caso, las transacciones parecen consolidarse en una cifra cercana al medio millón, lejos de las 800.000 que se producían cuando el boom inmobiliario. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las comunidades donde más actividad hay, aunque la Comunidad de Madrid lleva registrando tres trimestres consecutivos de caídas.

Se van a pedir menos hipotecas por el descenso en las transacciones y porque cada vez más personas compran sin necesidad de hipotecarse, claro reflejo de que el que compra como inversión está teniendo mucha relevancia y del cambio en la capacidad de pago de quienes pueden acceder a la compra. Las estimaciones de pisos.com apuntan a un descenso del 17% en las hipotecas el año que viene hasta las 358.637, es decir que solo el 65% de las compras se harán con préstamo hipotecario.

La obra nueva no acaba de recuperarse y apenas llega al 20% de las transacciones, cuando antes representaba el 50%. El encarecimiento del coste de los materiales y también de los créditos a los promotores provoca a su vez un encarecimiento de los pisos nuevos.

En conclusión, según Font, «vamos a una situación de enfriamiento, aunque no de derrumbe. Las perspectivas para 2023 son buenas, aunque las incertidumbres son muchas».

