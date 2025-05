¿Qué podemos esperar del mercado de la vivienda en Extremadura en 2024?

Pisos.com Jueves, 11 de enero 2024, 08:45 Compartir

Extremadura es la comunidad autónoma más barata para comprar una vivienda y, sin embargo, su mercado inmobiliario no ha escapado al enfriamiento generalizado que atraviesa el sector. Según los datos del tercer trimestre, recogidos en la Estadística Registral Inmobiliaria, el número de compraventas ha caído un -3,6% en el conjunto de la autonomía, aunque es en Badajoz donde más se han ralentizado las operaciones con un retroceso del -6,2% que contrasta con el 0,8% que han crecido en Cáceres. Sin embargo, en ambos territorios es la vivienda nueva la que más acusa la ralentización de las transacciones inmobiliarias, con descensos por encima del -20% en territorio cacereño y de más de un -29% en la provincia pacense. Por su parte, el mercado de segunda mano resiste en Cáceres con un crecimiento interanual del 4,7% que, de nuevo, contrasta con la pérdida de un -2,8% de compraventas de Badajoz.

Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, 2024 será «un año complicado, ya que el crecimiento económico no será tan robusto, al tiempo que el coste de la vida seguirá dando dolores de cabeza a las familias». En todo caso, el experto cree que, en materia de compraventas, hay que «huir de mensajes alarmistas y asumir que las condiciones de compra el año pasado eran más atractivas, por lo que el ajuste de 2023 hay que entenderlo como una vuelta a la normalidad, no como un desplome». El comportamiento de las mismas podría cambiar en el segundo semestre del año «si el mercado laboral no da sorpresas y la inflación por fin está bajo control», dos elementos que, a juicio del analista, podrían motivar «una suave remontada».

Las hipotecas son otro de los elementos que analizan los expertos en sus previsiones para 2024. En el caso de Extremadura, en el último trimestre del año, se produjo una caída interanual del -3,8% en la concesión de hipotecas. Datos más recientes del INE ahondan la ruptura en el -31,6% en el mes de octubre en cuanto a número de préstamos sobre vivienda y en el -39,7% en capital prestado. El experto de pisos.com tiene claro que una financiación más cara «ejerce de claro elemento disuasorio» y reconoce que la incertidumbre en torno a los próximos movimientos de la institución hace que la compra al contado gane terreno. «Decir que el Euríbor ha tocado techo resulta aventurado dada su volatilidad», asegura Font, que invita a la banca a seguir apostando por las hipotecas mixtas «para convencer a los clientes que perdieron el tren de las fijas y que huyen de los sustos de las variables».

Sin grandes novedades en los precios

Los precios de la vivienda en Extremadura -y, en general, en el conjunto del país- han esquivado la corrección de precios a la que apuntaban todas las quinielas. Con el descenso de compraventas e hipotecas, muchos analistas auguraban una desaceleración de los mismos que, finalmente, no se ha producido, al menos, no como se esperaba.

Según los datos del último informe de precios de pisos.com, en Extremadura (820 €/m2) apenas han variado un 0,98% en la interanual respecto a noviembre. A nivel provincial apenas se observan diferencias, con un incremento en Badajoz (846 €/m2) del 0,74% y en Cáceres (777 €/m2) del 1,26%. En cuanto a las capitales, en ambos territorios los precios han aumentado, un 3,02% en Badajoz (1.560 €/m2) y un 6% en Cáceres (1.333 €/m2), como revelan los datos del portal inmobiliario.

«Las bajadas significativas no van a llegar, y más con el recorrido al alza de los tipos estancado», explica Ferran Font. El experto indica que «la disponibilidad limitada sirve de elemento de contención a la bajada de precios», añadiendo que «el ajuste no llega a materializarse no solo en los pisos en venta, sino también en los de alquiler, que acusan la misma carencia». Precisamente, el mercado del alquiler en Extremadura, que está lejos del dinamismo que acusan otras localizaciones, sí que ha dado muestras de claro agotamiento, con un recorte en la región del -1,53% interanual en noviembre, según el informe de precios de alquiler de pisos.com.