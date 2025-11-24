HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una vivienda en alquiler. R. C.

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

De Tarragona a San Sebastián, el boom de los precios y la falta de oferta engorda la brecha entre propietarios e inquilinos

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%