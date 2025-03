Todo lo que necesitas saber sobre los pisos compartidos en Extremadura

RP Lunes, 20 de noviembre 2023, 08:05 Compartir

Mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años principalmente. Ese es el perfil más popular entre quienes deciden compartir piso en Extremadura. En Badajoz, el porcentaje alcanza el 54,72% en este segmento de edad, mientras que en Cáceres representan el 56,16% de quienes optan por esta fórmula. A partir de los 26 y hasta los 35 años, los porcentajes caen hasta el 28,33% y el 20,55% respectivamente en una y otra provincia; aunque se mantiene por encima de los dos dígitos en la franja entre los 36 y los 45 años. Así se desprende del estudio de pisos compartidos 2023 realizado por pisos.com, a partir de los datos extraídos de pisocompartido.com, portal especializado en habitaciones de alquiler.

Las cifras evidencian una realidad heterogénea en lo que a perfiles se refiere. Si bien es cierto que los jóvenes son los más proclives a compartir piso, también existe demanda entre otros colectivos. Trabajadores desplazados, solteros, separados y divorciados… Hay muchas circunstancias que pueden convertir la idea de alquilar una habitación en un piso compartido en la mejor opción. La fórmula, en cualquier caso, tiene ventajas e inconvenientes para propietarios e inquilinos.

Los potenciales problemas de convivencia o la pérdida de intimidad son los principales hándicaps de una opción cuyo éxito se basa, sobre todo, en el respeto mutuo de los convivientes. A partir de ahí ofrece ventajas de lo más interesante como el ahorro económico, la posibilidad de socializar sin salir de casa o el reparto de tareas. Para los propietarios también tiene atractivos interesantes. Pese a que suele exigir mayor dedicación en término de gestión, algunos expertos señalan que minimiza el riesgo de impago de las rentas, así como el desgaste del inmueble y, por lo general, resulta más rentable que el alquiler tradicional.

En el capítulo de precios, las capitales extremeñas se encuentran entre las más baratas para compartir piso. De hecho, Badajoz y Cáceres ocupan la tercera y quinta posición del ranking, con unas rentas mensuales por habitación que alcanzan los 226,75 euros y los 235,56 euros de media al mes respectivamente. Solo Ciudad Real (154 €/mes) y Palencia (194,29 €/mes) resultan más económicas para compartir piso y, en todo caso, las rentas en los territorios extremeños distan mucho de las de grandes capitales como Barcelona o Madrid, donde la media por habitación ronda los 645,42 euros o los 534,21 euros respectivamente.

Sin embargo, el alquiler por habitaciones en pisos compartidos también tiene particularidades derivadas del marco regulatorio. En contraste con el alquiler tradicional, este tipo de arrendamientos no están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos sino al Código Civil, lo que supone diferencias en aspectos tan importantes para el inquilino y el propietario como la duración de los contratos o las fianzas. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, pone el acento en otro fenómeno más reciente y es que, según explica en clave nacional, «muchos propietarios están recurriendo al alquiler de habitaciones para esquivar las restricciones de la Ley de Vivienda».

El mercado del alquiler extremeño

Extremadura no es, ni mucho menos, una de las comunidades más caras para alquilar un piso. Según los datos de pisos.com, la autonomía está entre las cinco más económicas para vivir de alquiler. El último informe trimestral de precios del alquiler, elaborado por el portal inmobiliario, sitúa la renta mensual para una vivienda de 90 metros cuadrados en Extremadura en los 452,7 euros en septiembre. Por capitales, la misma vivienda en Badajoz supondría una renta de unos 690 euros mensuales mientras que sería de alrededor de 610 euros al mes en el caso de Badajoz.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, en Badajoz prácticamente no habría diferencia entre alquilar por habitaciones o hacerlo al modo tradicional, pues en ambos casos rondaría el 10,8%. Sin embargo, en Cáceres, optar por alquileres compartidos reportaría al propietario una rentabilidad prácticamente dos puntos por encima de la que ofrece el alquiler tradicional pasando del 10,54% al 12,17%. Pese a todo, Font explica que para los inquilinos por encima de cierta edad «esta es la única opción, y no suele buscarse, sino que se acepta porque las finanzas personales no dan para más».