Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

El interminable rally que están protagonizando los precios de la vivienda en España está expulsando a los jóvenes del mercado inmobiliario, precisamente el colectivo que ... más actividad ha tenido tradicionalmente, y retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años.

En la actualidad, solo un 30% de los menores de 35 años tiene una casa en propiedad, frente al 30% que la poseían en 2023, según el informe 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025' elaborado por Fotocasa Research.

Esta caída es especialmente acusada entre el subgrupo de jóvenes de 25 a 34 años, que hace dos años alcanzaban el 38% de propietarios y hoy apenas representan el 32% (siendo un 16% titulares únicos y un 17% que comparten la propiedad).

El problema es que los jóvenes se están encontrando enormes barreras de acceso a una primera vivienda, lo que genera un impacto directo en sus proyectos de vida, su emancipación y su estabilidad económica, según destaca el informe. Esta generación está retrasando cada vez más hitos vitales como independizarse, formar un hogar o acceder a la propiedad, y no por falta de interés o actividad, sino porque no pueden acceder a un mercado cuyos precios están por las nubes, advierte el documento.

Fuerte encarecimiento

Y es que en el último año los precios de la vivienda en España se han disparado prácticamente un 13% (12,8%), bastante más del doble que en Europa (5,4%) y la zona euro (5,1%), según los datos de Eurostat publicados este viernes.

Así, si el alza de los precios del mercado inmobiliario se moderó tanto en la UE como en la eurozona en el segundo trimestre de 2025 respecto al primer trimestre, en España siguieron creciendo cuatro décimas hasta el 4%. Los principales incrementos se observaron en Portugal (17,2%), Bulgaria (15,5%) y Hungría (15,1%). Por el contrario, cayeron un 1,3% en Finlandia y se depreciaron un 0,5% en Francia y un 0,7% en Suecia.