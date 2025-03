¿Cómo está funcionando el bono del alquiler en Extremadura?

pisos.com Viernes, 21 de octubre 2022, 07:13 Comenta Compartir

Tras su aprobación por el Gobierno de España el pasado 18 de enero, la gestión del Bono del Alquiler Joven queda en manos de las comunidades autónomas. Extremadura fue una de las primeras autonomías en abrir el plazo para optar a estas ayudas el pasado 15 de julio, que se prolongará hasta agotar el presupuesto con el que está dotada esta nueva línea de subvenciones en esta comunidad o hasta el 14 de julio de 2023 en caso de que no lleguen a gastarse los fondos.

La dotación presupuestaria del Bono del Alquiler Joven en Extremadura asciende a un total de 6 millones de euros. ¿Será suficiente esta cuantía para satisfacer la alta demanda del mercado de arrendamiento en la comunidad? Según la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, estas ayudas podrían llegar a más de 2.000 jóvenes extremeños y facilitarán la recuperación del mercado inmobiliario de alquiler tras los dos últimos años de pandemia.

Alquileres a la baja

Esta nueva línea de ayudas públicas tiene como objetivo impulsar el mercado de arrendamiento a nivel nacional. En Extremadura, el precio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se situó en los 5,26 euros en agosto, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com. Esta cifra supone una variación interanual del -1,87%. A nivel provincial, alquilar una vivienda en Cáceres supone una inversión media de 5,73 euros por metro cuadrado, mientras que en Badajoz los precios son ligeramente inferiores, descendiendo hasta los 4,52 euros por metro cuadrado.

En las capitales de provincia, una de las opciones preferidas por los jóvenes cuando se trata de buscar nueva residencia, la situación resulta más complicada. En estas ciudades, los precios del metro cuadrado ascienden hasta 6,34 euros en Cáceres y 6,69 euros en la capital pacense.

Ante este panorama, el Bono de Alquiler Joven supondrá unos ingresos extras de 250 euros mensuales para sus beneficiarios durante dos años. Estas ayudas, no obstante, no son aplicables a todo tipo de viviendas, ya que también se tendrá en cuenta la renta abonada en concepto de alquiler. Según las bases, ésta no podrá ser superior a los 600 euros mensuales para las viviendas o los 300 euros en el caso de una habitación, aunque el límite puede elevarse en determinados supuestos, como cuando en la misma vivienda convive más de un beneficiario.

Cuenta atrás para optar al Bono del Alquiler Joven

Desde la región han confirmado que las solicitudes se resolverán por riguroso orden de entrada en el registro, por lo que el tiempo es un factor crucial para aquellos jóvenes extremeños que vivan de alquiler o estén considerando arrendar una vivienda a corto plazo.

En lo que respecta a los requisitos, el Bono de Alquiler Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años que sean titulares de un contrato de arrendamiento o cesión y cuyos ingresos anuales no superen los 24.318,8 euros al año o lo que es lo mismo, 1.737 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Las bases de la convocatoria especifican que los beneficiarios deberán contar con una «fuente regular de ingresos», para lo cual será necesario acreditar una vida laboral de al menos tres meses, dentro de los seis meses anteriores al momento de la solicitud o bien una fuente de ingresos de una duración prevista de al menos seis meses, contando desde la fecha de presentación de la solicitud.

Uno de los aspectos más interesantes de estas subvenciones es que abarca tanto el arrendamiento de una vivienda como de habitaciones compartidas, una opción muy popular entre los jóvenes con menor capacidad económica. Además, las ayudas también serán aplicables a aquellos que no posean un contrato de alquiler en vigor, pero estén en condiciones de suscribirlo, según los términos detallados en la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Si tienes entre 18 y 35 años, vives de alquiler o estás pensando en hacerlo y crees que cumples los requisitos para beneficiarte de estas subvenciones, las bases de la convocatoria pueden consultarse online en la web de la Junta de Extremadura. Los formularios para su solicitud están disponibles en el Portal del Ciudadano de la Junta y deberán presentarse a través de la Dirección General de Vivienda, ya sea de forma online o presencial, formalizando la solicitud en cualquiera de las 88 oficinas habilitadas para tal fin en la comunidad extremeña.

