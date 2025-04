7 errores que debes evitar a toda costa cuando quieras comprar una casa

pisos.com Viernes, 25 de noviembre 2022, 08:08 Comenta Compartir

A lo largo de nuestra vida nos encontraremos momentos en los que tenemos que tomar grandes decisiones. Formar una familia o conseguir un buen empleo son dos ejemplos muy claros y comunes. Adquirir una vivienda es otro punto clave en tu plan vital y dependerá de ti el hecho de haber acertado de pleno o no. Para que jamás tengas que arrepentirte de haber comprado una casa en la que no te sientes a gusto o suponga una losa económica, desde pisos.com queremos ofrecerte ayuda indicándote siete errores que no debes cometer para poder sentirte cómodo en tu nuevo hogar.

1. Olvidarte de tu presupuesto a las primeras de cambio

Si te dejas llevar por la intuición o un mal consejo, esto puede ser fatal. Debes ser realista y, sobre todo, muy asertivo. Debes tener claro que tienes un presupuesto establecido y has de ajustarte al mismo. Si no te apartas de este camino no encontrarás más adelante sorpresas desagradables, como tener unos gastos por la vivienda que tus recursos económicos no pueden soportar.

2. Pasar por alto la cuestión del ahorro previo

Muy relacionado con el punto anterior es el hecho de no disponer de ahorros suficientes a la hora de comprar una vivienda. Dentro de ese presupuesto que has elaborado debe figurar, en primer lugar, la cantidad de la que dispones en tu cuenta. El banco te financiará hasta el 80% del valor de la casa, por lo que deberás aportar el 20% restante, además de un 10% adicional que suponen gastos como los honorarios de la notaría, gestoría, Registro de la Propiedad e impuestos.

3. Ceder en criterios de búsqueda que consideras importantes

Nadie mejor que tú sabe cuáles son sus preferencias en cuanto a lo que necesitas y deseas para vivir. Si quieres trastero, garaje o terraza, no renuncies a ello. Sigue buscando si es necesario, hay oferta suficiente, no desesperes. Tu estilo de vida influye de forma directa en la configuración de tu nueva casa. No es lo mismo que tengas planteado estar soltero o formar una familia. En este último caso, tener habitaciones suficientes es una previsión obligada.

4. No confiar en tu poder de negociación

No te conformes con el precio inicial, siempre puedes negociar y conseguir una rebaja que puede variar entre un 5% y un 20% según el momento del mercado. A veces el vendedor tiene prisa por vender, así que seguramente te haga un descuento que siempre será bienvenido por tu bolsillo.

5. No comprobar las deudas de la comunidad de propietarios

El inmueble debe estar libre de derramas, sin ningún recibo de la comunidad impagado, y si es posible, en un edificio que no necesite obras de reforma de gran calado. Estos gastos pueden convertirse en una sorpresa desagradable una vez firmes la hipoteca y claro, no figurarán en tu presupuesto.

6. No comprobar el estado de la vivienda al detalle

No prestar la atención que se merece al estado de conservación del inmueble es uno de los peores errores que puedes cometer. Las diferentes instalaciones deberán estar en perfecto estado. Hay que ir más allá de las posibles grietas o baldosas sueltas. En las viviendas nuevas existen una serie de seguros que cubren los acabados por un año, las instalaciones por tres y la estructura por diez.

7. Deja tus emociones al margen

Suele pasar que en la primera visita quedes enamorado de la casa, que te parezca perfecta y que ya no quieras ver ninguna más. Este es sin duda un error catastrófico, puesto que este primer impulso va cargado de irracionalidad. Deberás tener en cuenta todos los errores anteriores, pero también sería una buena idea pedir consejo, ya que a tu alrededor habrá muchas personas que hayan comprado una nueva vivienda. Busca, mira detenidamente y compara.

Temas

Casas