Estos errores comunes pueden retrasar mucho la venta de una casa

Es muy posible que pienses que vender tu casa no tiene ningún misterio. Sin embargo, deberás estar muy atento a ciertos errores que podrían complicar algo la operación. Venderla rápido dependerá de ti en gran medida, ya que deberás satisfacer al comprador presentándole una oportunidad muy atractiva. Esto pasa por tener en cuenta muchos puntos de interés que a veces se pasan por alto. Desde pisos.com, vamos a tratar de ayudarte para que puedas vender tu casa antes de lo que imaginas y con las condiciones más ventajosas posibles.

Tu casa vale lo que vale

Realmente, si piensas en todos los momentos que has vivido en tu casa, será bastante fácil que sobrevalores tu vivienda. Es un error muy común el poner un precio alto sin parar a pensar lo que vale de verdad. Desde fuera, las cosas son muy distintas, y para un comprador un precio desorbitado le hará pasar de largo tu oferta. Puedes orientarte buscando casas en tu propio barrio. Su ubicación, orientación, superficie, estado de conservación, etc. te ayudarán enormemente a valorarla en su justa medida.

Mantener tu decoración

Una estética demasiado personal resulta negativa en una primera impresión. Los potenciales compradores, al visitar tu casa, agradecerán una decoración neutra e impersonal, y un mobiliario que esté lo más nuevo y limpio posible. Puedes usar un ambientador con un suave olor, cortinas o estores que permitan pasar la luz y algún cojín en el sofá.

Mantenimiento deficiente

Ten por seguro que cualquier visita interesada va a probar todos los interruptores de la luz, los grifos, las puertas y las persianas como mínimo. También la pintura y los suelos van a ser punto especial de atención. No quedes en evidencia con un mantenimiento deficiente, la propiedad tiene que estar para entrar a vivir, o al menos, actualizada en la medida de lo posible.

Opacidad en la información

Aporta toda la información de la que dispongas, aclara todas las dudas al posible comprador, pero, sobre todo, no le engañes o trates de ocultar información importante del estado de la vivienda o sus cargas. Esto es importante por dos motivos. El primero es que acudiendo al Registro de la Propiedad se puede saber rápidamente si la vivienda está libre de cualquier deuda. El segundo es que, si hay alguien interesado, visitará la vivienda varias veces antes de la compra, y acabará detectando cualquier problema estructural o en las instalaciones de la casa.

No escuchar a todos los interesados

Esto también es habitual que ocurra. Privarte de conocer todas las ofertas reducirá el listado de candidatos y puede que hasta dejes pasar al perfecto comprador. Tómatelo con filosofía y no juzgues antes de tiempo, solicita cuanta información y documentación creas oportuna hasta que al fin puedas hacerte una idea lo más completa posible de cada perfil.

No darte a conocer

Vas a necesitar que todo el mundo sepa que vendes tu casa. Así aumentarás el número de posibles compradores, además de filtrar las visitas según las características del inmueble. Anunciarte en portales inmobiliarios sería una buena idea, así como el boca a boca. Acude a las agencias inmobiliarias de tu barrio y anúnciate allí. Es muy probable que haya algunos interesados que lean tu anuncio.

No contar con un experto

Contar con la ayuda de un profesional es siempre un punto a favor. No solo conocerá la zona, sino que te asesorará correctamente en el precio de tu vivienda. La mayoría de las veces no queremos la ayuda de nadie, pero en este caso es lo más indicado, pues hablamos de una venta muy importante. Ganarás tiempo si te han indicado cual es la documentación necesaria para estar preparado para la venta y los precios de los diferentes servicios que tendrás que solicitar como, por ejemplo, los gastos notariales o los impuestos a los que deberás hacer frente.

Es comprensible que necesites vender tu casa lo antes posible. Mientras no cometas los anteriores errores y uses tu sentido común todo irá sobre ruedas. No dudes en pedir ayuda. Lo importante es no agobiarse y hacer las cosas bien.