Los desahucios bajan un 29% respecto a antes de la pandemia El número de lanzamientos superó, no obstante, los 41.300 en 2021. Es un 40% más que el ejercicio anterior, cuando los juzgados estuvieron paralizados durante meses

Las medidas de protección a las familias frente a la pandemia tuvieron cierto efecto positivo en el número de desahucios registrados en España. Según datos publicados este viernes por el consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este tipo de operaciones (sobre viviendas y otros inmuebles) se situó en 41.359 el pasado año.

Es cierto que la cifra es un 40,6% superior a la de 2020. Pero hay que tener en cuenta que, en aquel ejercicio (primer año de pandemia), los juzgados estuvieron paralizados durante los meses más diros del confinamiento. Y el atasco fue enorme después. Así que, los datos toman más sentido si se comparan con 2019. Y ahí sí se observa el efecto del 'escudo social' puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, el número de desahucios del pasado año es un 23,4% inferior al de 2019.

Según los datos del CGPJ, siete de cada diez lanzamientos fueron procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 10.103 (el 24,4%) fueron consecuencia del impago de hipotecas. Otros 2.263 obedecieron a otras causas.

La mejora respecto a 2019 no quiere decir, no obstante, que las familias no sigan teniendo dificultades para pagar sus hipotecas. De hecho, si solo se tienen en cuenta los desahucios derivados del impago de la hipoteca, estos repuntaron un 46,1% respecto a 2020. Pero, de nuevo, bajan un 28,8% respecto a niveles previos a la pandemia. Más afectados se vieron los lanzamientos por impago del alquiler, que tan solo disminuyen un 20,5% en relación a 2019 (y suben un 37% respecto a 2020).

Cataluña, con 9.398 (el 22,7% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en 2021, seguida de Andalucía, con 6.615; la Comunidad Valenciana, con 6.182, y Madrid, con 4.039.

De acuerdo con el informe, los procedimientos monitorios presentados en 2021 fueron 804.686, lo que supone un incremento del 13,5% respecto a 2020 y del 11,6% en relación a 2019.

Según explica el CGPJ, el procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En 2021 ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas suelo 116.293 asuntos de esta naturaleza, un 5% más que en 2020. Se dictaron 123.938 sentencias.

En 2021 se registraron 3.479 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 1% más que en 2020 y un 13,4% menos que en 2019. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 930, que representan el 26,7% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 814; la Comunidad Valenciana, con 423, y Madrid, con 263.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

